El 1-1-2 de Castilla y León incrementa en 2023 el número de llamadas atendidas

Viernes, 09 Febrero 2024 13:35

El 1-1-2 ha incrementado en un 10 por ciento el número de llamadas atendidas en el año 2023, al pasar de las 958.419 del año 2022 a las 1.053.593 atendidas el año pasado.

Durante 2023, el Centro de emergencias de Castilla y León, además, dio aviso a los distintos servicios de intervención por un total de 318.385 emergencias.

Parte de la explicación obedece al incremento, en el año 2023, del número de llamadas huecas -aquellas que se descuelgan en el 1-1-2 pero no se establece comunicación con el alertante- que han subido en un 45 por ciento.

El origen del aumento podría deberse a la actualización introducida a comienzos de 2023 en el sistema operativo de los teléfonos Android, en su aspecto de seguridad, ya que la pulsación seguida del botón de encendido lanza una llamada al número de emergencias.

Consecuencia de lo anterior, los tiempos medios de respuesta se redujeron hasta los 5 segundos y una décima, cuatro segundos menos que en 2022, para situarse en 62,9 segundos.

Pese al aumento en el número de llamadas atendidas el año pasado, la cifra de emergencias, sin embargo, se ha reducido en un 1,2 por ciento con respecto al año 2022, al gestionarse 318.385 incidentes frente a los 322.393 del año 2022.

En 2023, el 1-1-2 de Castilla y León avisó a los distintos organismos que intervienen en las emergencias en un total de 488.690 ocasiones, lo que supone una media de casi 1.340 avisos diarios. Los relacionados con las fuerzas de seguridad alcanzan el 57,5 por ciento, repartidos entre las distintas Policías Locales, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

El 33,4 por ciento de los avisos fueron para Emergencias Sanitarias y se requirió la intervención de los servicios de extinción y salvamento en el 4,4 por ciento de los avisos. Por último, se dio aviso a los centros de mando de Medio Ambiente en el 2,9 por ciento de los incidentes, al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León en el 1,3 por ciento, y a empresas y organismos de prestación de servicios básicos en el 0,5 por ciento.

Tipos de emergencias

Con relación a los tipos de emergencias, en el año 2023 las más habituales continuaron siendo, como en años anteriores, las atenciones sanitarias en domicilio (98.775) y en la vía pública (40.308), los accidentes de tráfico sin heridos (15.618) y los peligros para la circulación (12.540).

Cabe reseñar, en comparación con el año 2022, la reducción en el número de incendios de todo tipo, de más un 22 por ciento, al pasar de 7.700 a 5.951, entre ellos 802 en viviendas.

Por el contrario, ha habido un pequeño aumento en el número de accidentes de tráfico, de los que en 2023 se avisó en 21.809 ocasiones frente a los 21.242 del año 2022. En 2023, además, se atendieron llamadas en el 1-1-2 por 171 rescates en montaña en la Comunidad, por más de 6.800 agresiones y otras 3.409 por situaciones de violencia de género. También ha habido, por ejemplo, un incremento en las llamadas para retirar colmenas de abejas o avisperos (2.575 en 2023 frente a 1.416 en 2022) o para apertura de puertas por personas enfermas o heridas en sus domicilios, 1504 en 2023 frente a 1.378 en 2022.

En 2023, se atendieron un total de 1.733 llamadas en otros idiomas distintos al español. De ellas, 547 en francés, 450 en portugués, 394 en inglés y 32 en alemán y el resto en otros idiomas, como son rumano, árabe, ruso, búlgaro e incluso sonninké, urdu o bambara.

Encuesta de calidad

Las dos encuestas de calidad realizadas en el año 2023 reflejan una vez más el alto grado de confianza que el ciudadano de Castilla y León mantiene en su Centro de Emergencias, ya que el 98,68 por ciento de los encuestados expresaron su satisfacción con la manera en que fueron atendidos por los gestores del 1-1-2; y el 98,64 por ciento con la rapidez con que fue atendida su llamada y el 99,23 por ciento de los encuestados volvería a hacer uso del servicio en caso de necesidad.

Por primera vez desde la puesta en marcha del servicio hace más de veinte años, en el primer semestre de 2023 se ha realizado otra encuesta, “ciega”, es decir, los registros no se han obtenido de llamadas realizadas al 1-1-2 en el periodo analizado, si no de llamadas aleatorias a la población de Castilla y León, y cuyo objetivo ha sido determinar el grado de conocimiento que tiene el ciudadano sobre el teléfono europeo de emergencias. Esta primera encuesta arrojó un resultado hasta ahora desconocido: el 25 por ciento de la población en Castilla y León no conoce el teléfono 1-1-2. Por franja de edad, la brecha más importante se sitúa entre los 31-65 años, con un 55 por ciento, seguido por el 17 por ciento en las edades de 18-30 años.

Para aumentar el grado de conocimiento de la ciudadanía en el servicio prestado en el teléfono de emergencias 1-1-2, desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias se trabaja en diversas acciones educativas y divulgación.

Entre ellas se encuentra la campaña presentada hoy destinada a la población más joven y que incluye la composición de una canción corporativa del 1-1-2 de Castilla y León cuyas estrofas presentan situaciones de la vida diaria muy cotidianas que se transforman en una emergencia (un incendio en una cocina, un accidente de tráfico, una persona extraviada…) y que finaliza con la petición de ayuda al 1-1-2 por parte de sus protagonistas. La canción está compuesta con una tonalidad pegadiza, fácil de recordar, con un tempo que transmite agilidad, movimiento y alerta. El sonido es típico del siglo XXI, con recursos electrónicos, del mundo de los videojuegos y las comunicaciones, expresamente diseñado para los jóvenes.

Para un uso responsable

“Somos el 1-1-2” es una canción para educar en el uso responsable del teléfono 1-1-2 y con la que la ciudadanía recuerde lo primero que tiene que hacer en caso de emergencia, llamar al 1-1-2 ( https://112.jcyl.es/web/es/cancion-somos.html ) .

Pero también es una forma para visibilizar el trabajo que se realiza en el propio Centro de emergencias, al otro lado de la línea, donde un equipo humano altamente especializado y la mejor tecnología trabajan al unísono de forma ininterrumpida para prestar ayuda al ciudadano.

El tema musical pretende que la población juvenil conozca el servicio que se presta en el 1-1-2, para hacer un uso responsable del número de emergencias cada vez que lo necesite, evitando las llamadas de broma; sabiendo que al otro lado de la línea las personas que le van a atender van a ayudarle en todo momento.

La canción “Somos el 1-1-2” es la pieza activadora del concurso “Ponle voz al 1-1-2” dirigida a alumnos a partir de 1º de la ESO que cursen estudios en los colegios e institutos de Castilla y León. Conocer esta canción es el punto de partida para todo joven que quiera participar en el concurso y que puede escucharse en YouTube en el enlace que se encuentra en la página web del 1-1-2.

Los concursantes tendrán que hacer su propia versión de la canción (cover). Para ello tendrán que componer la letra de tres historias que describan situaciones cotidianas, reales o anecdóticas en las que se deban poner en contacto con el 1-1-2. Seguidamente tendrán que grabar esa canción con la letra que han compuesto, con la base melódica de la canción y con los estribillos que se puede descargar también de la página del 1-1-2. Por último, el centro educativo tendrá que colgar la canción en su perfil de Instagram.

Día Europeo del 1-1-2

El próximo día 11 de febrero, se celebra el Día Europeo del 1-1-2.

Con motivo del día Europeo del 1-1-2, la Junta de Castilla y León organiza dos días de jornada de puertas abiertas que transcurrirán los días 10 y 11 de febrero. El primer día para público en general y el segundo para las familias de los trabajadores del 1-1-2 . También podrán visitar nuestro PMA y nuestros hospitales de campaña. Y como broche final verán un vuelo de la unidad de Drones FÉNIX de la Agencia de Proteccion Civil.