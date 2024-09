Castilla y León, epicentro del enoturismo mundial con "Vinoinfluencers World Awards"

10 Septiembre 2024 - 14:58

Castilla y León se convertirá en el epicentro del enoturismo mundial, del 26 al 28 de septiembre, con la acogida de 150 participantes en el "1st Vinoinfluencers World Awards".

El Centro Cultural Miguel Delibes ha celebrado hoy la presentación de este evento “pionero“ que tiene como objetivo “reconocer la labor de los principales creadores de contenido que, a través de sus plataformas, han sabido transmitir la cultura, la tradición y la innovación en el mundo del vino”, ha señalado la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho.

En este sentido, ha destacado que Castilla y León es la Comunidad con más rutas del vino certificadas de España y, por tanto, un referente nacional en materia de enoturismo.

De acuerdo con los últimos datos, Castilla y León recibió 607.826 visitantes en 2023, con un incremento del 28,2 % con respecto a 2022.

“El enoturismo es un producto muy demandado en los mercados exteriores y, por tanto, este evento representa una buena oportunidad de internacionalización turística”, ha concluido.

La celebración en Castilla y León de la primera edición de’ Vinoinfluencers World Awards’ constituye una novedosa acción promocional, que contribuye a incrementar la notoriedad y visibilidad de Castilla y León como destino turístico de calidad y referente del enoturismo a nivel internacional

La viceconsejera ha asegurado que “las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar destinos turísticos, alojamientos y experiencias de viaje, y los influencers del mundo del vino, enoturismo y viajes se han convertido, en la actualidad, en los mejores prescriptores de este producto turístico, al vivir ellos mismos su experiencia y dar la oportunidad, a su audiencia, de vivirla junto a ellos”.

En este evento se darán cita algunos de los mayores expertos en vinos de todo el mundo, quienes, a través de sus canales, amplificarán la visibilidad de la Comunidad, alcanzando a millones de personas.

Los influencers que participan en este certamen proceden de 26 países diferentes: Reino Unido, Italia, Chile, Venezuela, Brasil, México, Polonia, Hungría, Grecia, Austria, Portugal, Suecia, Francia, EE.UU, Luxemburgo, Argentina, Dinamarca, Georgia, Canadá, Irlanda, República Dominicana, Alemania, Panamá, Perú, Rumanía y España.

Durante los días 26 y 27, los participantes tendrán la oportunidad de visitar cerca de treinta bodegas, conocer de primera mano las nueve rutas del vino certificadas por ACEVIN en Castilla y León, así como los recursos turísticos más emblemáticos de la Comunidad, con el fin de elaborar contenidos en tiempo real y compartir momentos y experiencias en nuestro territorio con sus seguidores nacionales e internacionales.

Objetivo y jurado

El objetivo de estos premios es reconocer y premiar la excelencia en la promoción del vino, el enoturismo y la cultura vinícola a través de contenidos en redes sociales.

El jurado designado para valorar los contenidos elaborados por los influencers participantes en este encuentro está formado por reconocidos expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como relacionados con la comunicación y divulgación del enoturismo.

Los miembros de jurado son: Almudena Alberca, primera mujer española que obtuvo el Master Wine, el título más prestigioso del mundo del vino que otorga The Institute of Masters of Wine (IOMW) de Londres y directora técnica de las Bodegas Viña Mayor, en Quintanilla de Onésimo (Valladolid); Sandra Andújar, presidenta y cofundadora en Elite Excellence – Federación Española del Lujo; Martín Berasategui, chef español con doce estrellas Michelín en España; Víctor Ovidio Fernández Ortiz, director del Museo Provincial del Vino de Valladolid, en Peñafiel; Cristina Forner, presidenta de la Bodega Marqués de Cáceres; Ernesto Gallud, secretario general de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) y Premio de comunicación del vino 2023; Miguel Ibáñez Rodríguez, catedrático en Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid, campus Duques de Soria y especializado en la investigación sobre la lengua de la vid y el vino y su traducción; Blanca Jiménez Cuadrillero, concejala del Ayuntamiento de Valladolid, delegada general de Turismo, Eventos y Marca Ciudad; Gonzalo López, director management de Sony Music Spain; Iván Massagué, reconocido actor español; Carlos Moro, Presidente de la Fundación Carlos Moro; José Peñín, periodista, divulgador del vino y creador de la Guía Peñín.

Se otorgarán distinciones en diez categorías diferentes: #winestyle, #winetravel, #winemarketing, #winecomunicator, #wineconsultor, #wineevents, #wineeducatorinnovation, #winesommelier, #winegastro y #wine nos impulsa Junta de Castilla y León.

La entrega de premios tendrá lugar el día 28 de septiembre en la gala que se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes, de Valladolid y a la que asistirán influencers, representantes de las bodegas participantes, la Asociación de las Rutas de Vino en Castilla y León, Posadas Reales y patrocinadores, entre otros.