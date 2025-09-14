BUSCyL extiende gratuidad en transporte en autobús a 444 nuevas rutas en la Comunidad
La implantación de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscyl, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital.
Las unidades de afrontamiento activo del dolor de Sacyl atienden a más de 6.000 pacientes
Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León, con 284 rutas iniciales –correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid– y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias –Ávila, Palencia, Soria y Zamora–.
Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios a partir del lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).
La siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, con otros 1.882 itinerarios, para completar la marca de 2.610 rutas en todo el territorio.
La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.
En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.
Calendario planificado
El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.
- 1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.
- 15 de septiembre: incorporación de 444 nuevas líneas.
- 30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta alcanzar las 2.610.
Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web Buscyl .
En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.
|RUTA
|PROVINCIA
|CONCESIÓN
|OPERADOR
|TIPO
|ZONA
|FECHA PUESTA EN MARCHA
|Ávila - Serranillos, por Villanueva de Ávila
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Regular
|15-sep
|Ávila - Serranillos, por Puente Morisco
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Regular
|15-sep
|Ávila - Navaluenga
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Regular
|15-sep
|Hoyocasero - San Juan de la Nava
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Regular
|15-sep
|Fontiveros - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Fuente el Sol - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Palacios - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Ávila - Pedro Rodríguez
|Ávila
|VACL-066
|Navatour, S.L.
|Regular
|15-sep
|Béjar - Piedrahita
|Ávila
|VACL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Canales - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Demanda
|Arévalo
|15-sep
|Constanzana - Arévalo
|Ávila
|VACL-066
|Navatour, S.L.
|Demanda
|Arévalo
|15-sep
|Palacios de Goda - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Demanda
|Arévalo
|15-sep
|Sinlabajos - Arévalo
|Ávila
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Demanda
|Arévalo
|15-sep
|El Barraco - San Juan de la Nava
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Ávila Rural
|15-sep
|La Rinconada - Ávila
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Ávila Rural
|15-sep
|La Rinconada - El Barraco
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Ávila Rural
|15-sep
|Marlín - Ávila
|Ávila
|AECL-002
|Navatour, S.L.
|Demanda
|Ávila Rural
|15-sep
|Muñochas - Ávila
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Ávila Rural
|15-sep
|Avellaneda - Barco de Ávila
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Barco de Ávila
|15-sep
|La Zarza - Barco de Ávila
|Ávila
|TR-001
|Taxi Ángel Alonso, S.L.
|Demanda
|Barco de Ávila
|15-sep
|Molinos - Barco de Ávila
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Barco de Ávila
|15-sep
|Riofraguas - Barco de Ávila
|Ávila
|VACL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Barco de Ávila
|15-sep
|Calas de Burguillo - Burgohondo
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Burgohondo
|15-sep
|Hoyocasero - Burgohondo
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Burgohondo
|15-sep
|Navalacruz - Burgohondo
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Burgohondo
|15-sep
|Serranillos - Burgohondo
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Burgohondo
|15-sep
|Villanueva de Ávila - Burgohondo
|Ávila
|VACL-037
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Burgohondo
|15-sep
|El Quexigal - Cebreros
|Ávila
|TR-013
|Ricardo Becerril Yagüe
|Demanda
|Cebreros
|15-sep
|Santa Leonor - Cebreros
|Ávila
|TR-013
|Ricardo Becerril Yagüe
|Demanda
|Cebreros
|15-sep
|Oco - Muñana
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Salobrejo - Muñana
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Vadillo de la Sierra - Ávila
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Vadillo de la Sierra - Muñana
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Villanueva del Campillo - Ávila
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Villanueva del Campillo - Muñana
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Muñana
|15-sep
|Barrio - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Cabezas - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Garganta - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Mirón - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Navamuñana - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Nogal - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Pajarejos - Piedrahita
|Ávila
|VACL-162
|Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa)
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Pesquera - Piedrahita
|Ávila
|VACL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Villar - Piedrahita
|Ávila
|VACL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Piedrahita
|15-sep
|Cabizuela - San Pedro del Arroyo
|Ávila
|VACL-066
|Navatour, S.L.
|Demanda
|San Pedro del Arroyo
|15-sep
|Narros de Saldueña - San Pedro del Arroyo
|Ávila
|VACL-066
|Navatour, S.L.
|Demanda
|San Pedro del Arroyo
|15-sep
|Villaverde-Bularros - San Pedro del Arroyo
|Ávila
|AECL-002
|Navatour, S.L.
|Demanda
|San Pedro del Arroyo
|15-sep
|Viñegra de Moraña - San Pedro del Arroyo
|Ávila
|AECL-002
|Navatour, S.L.
|Demanda
|San Pedro del Arroyo
|15-sep
|Casillas - Sotillo de la Adrada
|Ávila
|TR-002
|Francisco Martín Martín
|Demanda
|Sotillo de la Adrada
|15-sep
|Fresneda de la Sierra - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|Cernégula - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Burgos Rural Norte
|15-sep
|Pineda de la Sierra - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Burgos Rural Norte
|15-sep
|Terradillos de Sedano - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Burgos Rural Norte
|15-sep
|Cubillos de Losa - Espinosa de los Monteros
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Entrambosríos - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Hornillalatorre - Espinosa de los Monteros
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Las Machorras - Espinosa de los Monteros
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Las Machorras - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Quintana de los Prados - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|San Pelayo - Espinosa de los Monteros
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Villaventín - Espinosa de los Monteros
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Villaventín - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Espinosa de los Monteros
|15-sep
|Hierro - Medina de Pomar
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Medina de Pomar
|15-sep
|La Riba - Medina de Pomar
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Medina de Pomar
|15-sep
|Medina de Pomar - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Medina de Pomar
|15-sep
|Quintanilla-Montecabezas - Medina de Pomar
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Medina de Pomar
|15-sep
|Villate - Medina de Pomar
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Medina de Pomar
|15-sep
|Ahedo de Butrón - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Ahedo de Butrón - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Moradillo del Castillo - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Moradillo del Castillo - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Nocedo - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Quintanaloma - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|San Andrés de Montearados - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Tudanca - Burgos
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Tudanca - Sedano
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Sedano
|15-sep
|Angulo - Villasana de Mena
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Ayega - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Ayega - Villasana de Mena
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Campillo - Villasana de Mena
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Carrasquedo - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Leciñana - Villasana de Mena
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Nava de Ordunte - Villasana de Mena
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Ventades - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Mena
|15-sep
|Cabañas de Virtus - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Castrillo de Bezana - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Cubillos del Rojo - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Herbosa - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Herbosa - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Landraves - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Linares - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Presillas - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Presillas - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Robredo de las Pueblas - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Robredo de las Pueblas - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Villabáscones de Bezana - Soncillo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Valle de Valdebezana
|15-sep
|Condado - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Villarcayo
|15-sep
|Crespos - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Villarcayo
|15-sep
|Fresnedo - Villarcayo
|Burgos
|VACL-001
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Villarcayo
|15-sep
|León - Cembranos
|León
|VACL-062
|Hermanos Vivas Santander, S.A.
|Regular
|15-sep
|León - Benavente (directo)
|León
|VACL-062
|Hermanos Vivas Santander, S.A.
|Regular
|15-sep
|León - Benavente
|León
|VACL-062
|Hermanos Vivas Santander, S.A.
|Regular
|15-sep
|Estación de Matallana - La Robla
|León
|VACL-087
|Empresa Reyero, S.L.
|Regular
|15-sep
|Pontedo - Estación de Matallana
|León
|VACL-088
|Empresa Reyero, S.L.
|Regular
|15-sep
|Rozuelo - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|La Granja de San Vicente - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|Igüeña - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|Colinas del Campo M. Moro - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|León - Cistierna
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Regular
|15-sep
|León - Cofiñal
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Regular
|15-sep
|Valdelugueros - León
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|León - La Vecilla
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|La Robla - La Magdalena
|León
|VACL-101
|Ricardo Morales García
|Regular
|15-sep
|Bembibre - Castropodame
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Bembibre - Turienzo Castañero
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Quintana - Noceda - Bembibre
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Ponferrada - San Román de Bembibre
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Toreno - Ponferrada
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Vega de Espinareda - Toreno
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Regular
|15-sep
|Matallana Estación - León
|León
|VACL-109
|Empresa Reyero, S.L.
|Regular
|15-sep
|Tremor de Abajo - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|Barrio de las Ollas - Boñar
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Correcillas - Boñar
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Felechas - Boñar
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Lugán - Boñar
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Primajas - Boñar
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Redilluera - Boñar
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Redipuertas - Boñar
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|San Isidro - Boñar
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Sopeña de Curueño - Boñar
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Veneros - Boñar
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Boñar
|15-sep
|Laiz de las Arrimadas - Cistierna
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Cistierna
|15-sep
|Las Casetas de Oceja - La Ercina
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Cistierna
|15-sep
|Sotillos de Sabero - Cistierna
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Cistierna
|15-sep
|Valporquero de Rueda - Cistierna
|León
|VACL-093
|Eugenia Elisa Valdés González, S.A.
|Demanda
|Cistierna
|15-sep
|Cuevas de Viñayo - La Magdalena
|León
|VACL-101
|Ricardo Morales García
|Demanda
|La Magdalena
|15-sep
|Piedrasecha - La Magdalena
|León
|VACL-101
|Ricardo Morales García
|Demanda
|La Magdalena
|15-sep
|Fresnedo - Ponferrada
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Ponferrada
|15-sep
|Pardamaza - Toreno
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Toreno
|15-sep
|Pradilla - Toreno
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Toreno
|15-sep
|Santa Marina del Sil - Toreno
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Toreno
|15-sep
|Toreno - Berlanga del Bierzo
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Toreno
|15-sep
|Villar de las Traviesas - Toreno
|León
|VACL-108
|Autos Pelines, S.A.
|Demanda
|Toreno
|15-sep
|Boeza - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Campo Martín Moro - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Espina de Tremor - Tremor de Arriba
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Lugueros - La Vecilla de Curueño
|León
|VACL-100
|Torobus 2030, S.L.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Rodrigatos de las Regueras - Tremor de Arriba
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Tremor de Arriba - Bembibre
|León
|VACL-092
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda León
|15-sep
|Husillos - Palencia
|Palencia
|AECL-045
|Joaquín Gómez e Hijos, S.A.
|Regular
|15-sep
|Alba de los Cardaños - Guardo
|Palencia
|AECL-046
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Barriosuso - Saldaña
|Palencia
|AECL-054
|Estébanez Aja, S.A.
|Regular
|15-sep
|Tabanera de Valdavia - Saldaña
|Palencia
|AECL-054
|Estébanez Aja, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cobos de Cerrato - Quintana del Puente
|Palencia
|AECL-058
|Autocares Herrero, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villamediana - Palencia
|Palencia
|AECL-060
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Villamediana - Torquemada
|Palencia
|AECL-060
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cervera de Pisuerga - Aguilar de Campoo
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Regular
|15-sep
|Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta A)
|Palencia
|VACL-025
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta B)
|Palencia
|VACL-025
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Guardo - Riaño
|Palencia
|VACL-103
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Guardo - Poblado de Terminor - Velilla
|Palencia
|VACL-103
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Guaza de Campos - Palencia
|Palencia
|VACL-104
|Hijos de Cristóbal Pobes, S.L.
|Regular
|15-sep
|Meneses de Campos - Palencia
|Palencia
|VACL-105
|Hijos de Cristóbal Pobes, S.L.
|Regular
|15-sep
|Espinosa de Cerrato - Palencia
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Regular
|15-sep
|Antigüedad - Palencia
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Regular
|15-sep
|Baltanás - Palencia
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Regular
|15-sep
|Espinosa de Cerrato - Baltanás
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Regular
|15-sep
|Reinoso de Cerrato - Baltanás
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villaprovedo - Herrera de Pisuerga
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cervera de Pisuerga - Palencia
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Regular
|15-sep
|Congosto de Valdavia - Saldaña
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Regular
|15-sep
|Guardo - Cervera - Aguilar de Campoo
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Regular
|15-sep
|Prádanos del Tozo - Aguilar de Campoo
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Aguilar de Campoo
|15-sep
|Puentetoma - Aguilar de Campoo
|Palencia
|AECL-057
|Autocares Donato, S.L.
|Demanda
|Aguilar de Campoo
|15-sep
|Salinas de Pisuerga - Aguilar de Campoo
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Aguilar de Campoo
|15-sep
|Talamillo del Tozo - Aguilar de Campoo
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Aguilar de Campoo
|15-sep
|Carrión de los Condes - Arenillas de Nuño Pérez
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Carrión de los Condes
|15-sep
|Foldada - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Herreruela - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|AECL-106
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Perazancas - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Piedrasluengas - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|AECL-106
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Roscales - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Santa María de Redondo - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|AECL-106
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Verbios - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|VACL-019
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Vergaño - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|AECL-056
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Vidrieros - Cervera de Pisuerga
|Palencia
|AECL-106
|Autobuses del Pisuerga, S.L.
|Demanda
|Cervera de Pisuerga
|15-sep
|Alba de Cardaños - Guardo
|Palencia
|AECL-046
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Guardo
|15-sep
|Santana - Guardo
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Guardo
|15-sep
|Villanueva - Guardo (Martes)
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Guardo
|15-sep
|Villanueva - Guardo (Viernes)
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Guardo
|15-sep
|Villameriel - Herrera
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Herrera de Pisuerga
|15-sep
|Bárcena de Campos - Osorno
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Osorno
|15-sep
|San Cristóbal de Boedo - Osorno
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Osorno
|15-sep
|Baños de la Peña - Saldaña
|Palencia
|VACL-111
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Saldaña
|15-sep
|Congosto de Valdavia - Saldaña
|Palencia
|AECL-054
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Saldaña
|15-sep
|Tabanera de Valdavia - Saldaña
|Palencia
|AECL-054
|Estébanez Aja, S.A.
|Demanda
|Saldaña
|15-sep
|Castrillo de Don Juan - Baltanás
|Palencia
|VACL-106
|Autocares Antolín, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Palencia
|15-sep
|Guaza de Campos - Villarramiel
|Palencia
|VACL-104
|Hijos de Cristóbal Pobes, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Palencia
|15-sep
|Mazuecos de Valdeginate - Palencia
|Palencia
|VACL-104
|Hijos de Cristóbal Pobes, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Palencia
|15-sep
|Puebla de San Medel - Fuentes de Béjar
|Salamanca
|AECL-071
|Pedro García García
|Regular
|15-sep
|Puebla de San Medel - Guijuelo
|Salamanca
|AECL-071
|Pedro García García
|Regular
|15-sep
|Herguijuela de Ciudad Rodrigo - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|AECL-074
|J.J. Martín Gallego, S.L.
|Regular
|15-sep
|Salamanca - Zamora (directo)
|Salamanca
|VACL-014
|Zamora - Salamanca, S.A.
|Regular
|15-sep
|Salamanca - Zamora
|Salamanca
|VACL-014
|Zamora - Salamanca, S.A.
|Regular
|15-sep
|Villarino - Salamanca
|Salamanca
|VACL-018
|Ancebus, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Villar de Samaniego - Monleras
|Salamanca
|VACL-018
|Ancebus, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Campillo de Salvatierra - Salamanca
|Salamanca
|VACL-022
|Adojaju, S.L.
|Regular
|15-sep
|Fuentes de Oñoro - Salamanca
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Ciudad Rodrigo - Salamanca
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Villavieja de Yeltes - Salamanca
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Salamanca - Topas (por la autovía A-66)
|Salamanca
|VACL-046
|Transportes La Armuña, S.L.
|Regular
|15-sep
|Topas - Salamanca
|Salamanca
|VACL-046
|Transportes La Armuña, S.L.
|Regular
|15-sep
|Pitiegua - Salamanca, por Cabezabellosa
|Salamanca
|VACL-046
|Transportes La Armuña, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-060
|Ancebus, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-060
|Ancebus, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Garcibuey - Salamanca
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Regular
|15-sep
|Tamames - Salamanca
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Regular
|15-sep
|Tamames - La Fuente de San Esteban
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Regular
|15-sep
|Aldeacipreste - Béjar
|Salamanca
|AECL-069
|Viagón Autocares, S.L.
|Regular
|15-sep
|Matilla de los Caños del Río - Salamanca
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Regular
|15-sep
|La Sagrada - Salamanca
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Regular
|15-sep
|Campanero - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Ciudad Rodrigo
|15-sep
|Carpio de Azaba - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Ciudad Rodrigo
|15-sep
|Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-060
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Ciudad Rodrigo
|15-sep
|Aldea del Obispo - Fuentes de Oñoro
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|Aldea del Obispo - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|Fuentes de Oñoro - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|Gallegos de Argañán - Fuentes de Oñoro
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|La Bouza - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-029
|Empresa de Automóviles El Pilar, S.A.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|La Bouza - Fuentes de Oñoro
|Salamanca
|VACL-060
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo
|Salamanca
|VACL-060
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Fuentes de Oñoro
|15-sep
|Berrocal de Salvatierra - Guijuelo
|Salamanca
|VACL-022
|Adojaju, S.L.
|Demanda
|Guijuelo
|15-sep
|Puebla de San Medel - Guijuelo
|Salamanca
|AECL-071
|Pedro García García
|Demanda
|Guijuelo
|15-sep
|Cabeza de Diego Gómez - Ledesma
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Demanda
|Ledesma
|15-sep
|Espino de los Doctores - Ledesma
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Demanda
|Ledesma
|15-sep
|Frades de Santa María - Ledesma
|Salamanca
|VACL-018
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Ledesma
|15-sep
|Sardón de los Frailes - Ledesma
|Salamanca
|VACL-018
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Ledesma
|15-sep
|Granja Capea - Garrido Norte
|Salamanca
|VACL-046
|Transportes La Armuña, S.L.
|Demanda
|Periurbana Norte
|15-sep
|Villarino - Vitigudino
|Salamanca
|VACL-018
|Ancebus, S.L.U.
|Demanda
|Vitigudino
|15-sep
|Cipérez - Aldehuela de la Bóveda
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|El Maillo - Tamames
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|El Tornadizo - Linares de Riofrío (Martes)
|Salamanca
|AECL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|La Tala - Armenteros
|Salamanca
|AECL-068
|Cespedosa Bus, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Revalvos - Armenteros
|Salamanca
|AECL-068
|Cespedosa Bus, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Valdelosa - Cruce Ctra. N-630
|Salamanca
|VACL-014
|Zamora - Salamanca, S.A.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Valero - Linares de Riofrío (Lunes)
|Salamanca
|AECL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Valero - Linares de Riofrío (Viernes)
|Salamanca
|AECL-073
|Viamar Autocares, S.L.U.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Vecinos - Matilla de los Caños del Río
|Salamanca
|VACL-061
|Autocares J. Cristeto, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Salamanca
|15-sep
|Armuña - Segovia
|Segovia
|AECL-079
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Sauquillo de Cabezas - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cantalejo - Santo Tomé del Puerto
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Ayllón - Segovia
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Ayllón - Segovia, por Gallegos y Fresno
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Grado del Pico - Segovia
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Sepúlveda - Segovia, por Duratón
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Aranda de Duero - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Valle de Tabladillo - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Segovia - Muñopedro - Labajos
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Boceguillas - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Languilla - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cantalejo - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Campo de Cuéllar - Segovia
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Segovia - Cuéllar
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Segovia - Navalmanzano
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cuéllar - Valladolid
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Escarabajosa de Cabezas - Segovia
|Segovia
|VACL-128
|Autocares Garrido, S.L.
|Regular
|15-sep
|Torreadrada - Segovia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Cantalejo - Cuéllar
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Sepúlveda - Cantalejo
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Regular
|15-sep
|Peñarrubias - Carbonero
|Segovia
|VACL-128
|Autocares Garrido, S.L.
|Demanda
|Carbonero el Mayor
|15-sep
|Los Valles de Fuentidueña - Cantalejo
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cantalejo
|15-sep
|Otones - Cantalejo
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cantalejo
|15-sep
|Otones - Turégano
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cantalejo
|15-sep
|Veganzones - Turégano
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cantalejo
|15-sep
|Camporredondo - Cuéllar
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cuéllar
|15-sep
|Zarzuela del Pinar - Cuéllar
|Segovia
|VACL-126
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Cuéllar
|15-sep
|Castroserna de Arriba - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Gallegos - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Orejanilla - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Pajares de Pedraza - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Rosuero - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Tenzuela - Navafría
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Navafría
|15-sep
|Cuevas de Ayllón - Ayllón
|Segovia
|TR-016
|José Mario Nieto López
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|Estebanvela - Riaza
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|Grado del Pico - Riaza
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|La Pinilla - Riaza
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|Languilla - Riaza
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|Mansilla - Riaza
|Segovia
|VACL-124
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Riaza
|15-sep
|Caserío de San José - Sacramenia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sacramenia
|15-sep
|Castrojimeno - Sacramenia
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sacramenia
|15-sep
|Castroserna de Abajo - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Castroserracín - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Hinojosas del Cerro - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Monte de los Cortos - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Tejadilla - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Ventosilla - Sepúlveda
|Segovia
|VACL-125
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Sepúlveda
|15-sep
|Espejón - San Leonardo de Yagüe
|Soria
|AECL-083
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Espejón - San Leonardo de Yagüe II
|Soria
|AECL-083
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Castillejo de Robledo - Langa de Duero
|Soria
|AECL-084
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Castilruiz - Soria, por Muro
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Regular
|15-sep
|San Felices - Soria
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Regular
|15-sep
|Cigudosa - Soria
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Regular
|15-sep
|Santervás del Burgo - El Burgo de Osma
|Soria
|AECL-088
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Fuencaliente del Burgo - San Esteban de Gormaz
|Soria
|AECL-088
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Matasejún - Soria
|Soria
|AECL-089
|Jesús Monge Álvarez
|Regular
|15-sep
|Aylagas - El Burgo de Osma
|Soria
|AECL-090
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Espeja de San Marcelino - El Burgo de Osma, por Rejas de Ucero
|Soria
|AECL-091
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe
|Soria
|AECL-091
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|Bretún - Soria
|Soria
|AECL-092
|Dionisio Revilla Jiménez
|Regular
|15-sep
|Matamala de Almazán - Almazán
|Soria
|AECL-093
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Regular
|15-sep
|San Esteban de Gormaz - Langa de Duero
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Velilla de los Ajos - Gómara
|Soria
|VACL-154
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Regular
|15-sep
|Gómara - Soria
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Regular
|15-sep
|Cihuela - Soria
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Regular
|15-sep
|Cigudosa - Ágreda
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Demanda
|Ágreda
|15-sep
|Pobar - Ágreda
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Demanda
|Ágreda
|15-sep
|Covarrubias - Almazán
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Almazán
|15-sep
|Fuente Tovar - Almazán
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Almazán
|15-sep
|Barcones - Berlanga de Duero
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Berlanga de Duero
|15-sep
|La Muela - Berlanga de Duero
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Berlanga de Duero
|15-sep
|Alparrache - Gómara
|Soria
|VACL-154
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Cañamaque - Gómara
|Soria
|VACL-154
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Cardejón - Gómara
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Cihuela - Gómara
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|La Alameda - Gómara
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Momblona - Gómara
|Soria
|VACL-154
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Peroniel del Campo - Gómara
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Peroniel del Campo - Soria
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Zamajón - Gómara
|Soria
|VACL-154
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Gómara
|15-sep
|Pedro - San Esteban de Gormaz
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|San Esteban de Gormaz
|15-sep
|Santervás - San Esteban de Gormaz
|Soria
|AECL-088
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Demanda
|San Esteban de Gormaz
|15-sep
|Valderromán - San Esteban de Gormaz
|Soria
|VACL-147
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|San Esteban de Gormaz
|15-sep
|Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe
|Soria
|AECL-091
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Demanda
|San Leonardo de Yagüe
|15-sep
|Espejón - San Leonardo de Yagüe
|Soria
|AECL-083
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Demanda
|San Leonardo de Yagüe
|15-sep
|Navas del Pinar - San Leonardo de Yagüe
|Soria
|AECL-083
|Hijos de Ángel Arribas, S.L.U.
|Demanda
|San Leonardo de Yagüe
|15-sep
|Magaña - San Pedro Manrique
|Soria
|AECL-089
|Jesús Monge Álvarez
|Demanda
|San Pedro Manrique
|15-sep
|San Pedro Manrique - San Andrés de San Pedro
|Soria
|AECL-089
|Jesús Monge Álvarez
|Demanda
|San Pedro Manrique
|15-sep
|Valdenegrillos - San Pedro Manrique
|Soria
|AECL-089
|Jesús Monge Álvarez
|Demanda
|San Pedro Manrique
|15-sep
|Valdeprado - San Pedro Manrique
|Soria
|AECL-089
|Jesús Monge Álvarez
|Demanda
|San Pedro Manrique
|15-sep
|El Espino - Soria
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|Fuentetoba - Soria
|Soria
|AECL-094
|Automóviles La Serrana, S.L.
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|La Losilla - Soria
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|Omeñaca - Soria
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|Ribarroya - Soria
|Soria
|VACL-155
|Sanz Tierno Autocares, S.L.
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|Villar del Campo - Soria
|Soria
|AECL-085
|Serafín Saínz Ruíz
|Demanda
|Soria Rural
|15-sep
|Canalejas de Peñafiel - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Castrillo de Duero - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Langayo - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Aranda de Duero - Valladolid, por Roa
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Aranda de Duero - Valladolid
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Peñafiel - Valladolid, por Pesquera
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Peñafiel - Valladolid, por Villabáñez
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Peñafiel - Valladolid
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Regular
|15-sep
|Salamanca - Valladolid
|Valladolid
|VACL-052
|Auto Res, S.L.
|Regular
|15-sep
|Salamanca - Valladolid (servicio expres)
|Valladolid
|VACL-052
|Auto Res, S.L.
|Regular
|15-sep
|Íscar - Valladolid, por Mojados, Boecillo y Laguna
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Regular
|15-sep
|Íscar - Valladolid, por Pedrajas de San Esteban y Alcazarén
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Regular
|15-sep
|Mojados - Valladolid, por Laguna de Duero
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Regular
|15-sep
|Peñaranda de Bracamonte - Medina del Campo
|Valladolid
|VACL-077
|Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA)
|Regular
|15-sep
|Megeces - Íscar - Olmedo - Medina del Campo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Regular
|15-sep
|Viana de Cega - Laguna de Duero - Valladolid
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Regular
|15-sep
|Castrillo-Tejeriego - Esguevillas de Esgueva
|Valladolid
|VACL-102
|Autocares Tejedor H., S.L.
|Demanda
|Esguevillas de Esgueva
|15-sep
|Fuente el Olmo de Íscar - Íscar
|Valladolid
|VACL-120
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Íscar
|15-sep
|Megeces - Íscar
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Íscar
|15-sep
|Villaverde de Íscar - Íscar
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Íscar
|15-sep
|Villavellid - Mota del Marqués
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Mota del Marqués
|15-sep
|Alcazarén - Olmedo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Olmedo
|15-sep
|Puras - Medina del Campo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Olmedo
|15-sep
|Ramiro - Olmedo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Olmedo
|15-sep
|Cuevas de Provanco - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Peñafiel
|15-sep
|Langayo - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Peñafiel
|15-sep
|Valbuena de Duero - Peñafiel
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Peñafiel
|15-sep
|Aldeamayor de San Martín - Arrabal de Portillo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Portillo
|15-sep
|Urb. Los Arcos-Delfín Verde - Arrabal de Portillo
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Portillo
|15-sep
|Vega-Sicilia - Tudela de Duero
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Tudela de Duero
|15-sep
|Villavaquerín - Tudela de Duero
|Valladolid
|VACL-040
|Autocares de las Heras, S.L.
|Demanda
|Tudela de Duero
|15-sep
|Aguilar de Campos - Medina de Rioseco
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Bolaños de Campos - Medina de Rioseco
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Bolaños de Campos - Villafrechós
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Palazuelo de Vedija - Villafrechós
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Pozuelo de la Orden - Medina de Rioseco
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Pozuelo de la Orden - Villafrechós
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Santa Eufemia del Arroyo - Villafrechós
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Villanueva de los Caballeros - Villafrechós
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villafrechós
|15-sep
|Ceínos de Campos - Villalón de Campos
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Santervás de Campos - Villalón de Campos
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Villabaruz - Villalón de Campos
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Villalón de Campos - Villacid de Campos
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Zorita de la Loma - Villalón de Campos
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Villalón de Campos - Bustillo de Chaves
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Villalón de Campos
|15-sep
|Castrodeza - Zaratán
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Zaratán
|15-sep
|Peñaflor de Hornija - Zaratán
|Valladolid
|VACL-038
|Linecar, S.A.
|Demanda
|Zaratán
|15-sep
|Fuente Olmedo - Alcazarén
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Otras rutas demanda Valladolid
|15-sep
|Hornillos de Eresma - Alcazarén
|Valladolid
|VACL-057
|Empresa Cabrero, S.A.
|Demanda
|Otras rutas demanda Valladolid
|15-sep
|Zamora - Miranda de Ebro
|Zamora
|VACL-027
|Autocares Castilla y León, S.A.U.
|Regular
|15-sep
|Morales - Zamora
|Zamora
|VACL-053
|La Regional Vallisoletana, S.A.
|Regular
|15-sep
|Campazas - Benavente
|Zamora
|VACL-062
|Hermanos Vivas Santander, S.A.
|Regular
|15-sep
|Carbajales de Alba - Vegalatrave
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Bermillo de Alba - Alcañices
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Pobladura de Aliste - Alcañices
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Mellanes - Gallegos del Río
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Riomanzanas - Zamora
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Riomanzanas - Alcañices
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villaflor - Zamora
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Pobladura de Aliste - Zamora
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Regular
|15-sep
|Alija del Infantado - Benavente
|Zamora
|VACL-133
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Alcubilla de Nogales - Benavente
|Zamora
|VACL-133
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Paladinos - Benavente
|Zamora
|VACL-133
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Benavente - Pumarejo de Tera
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Pumarejo de Tera - Santa Marta de Tera (transbordo ruta Puebla - Benavente)
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Uña de Quintana - Benavente
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Uña de Quintana - Benavente (trasbordo Villageriz, Fuente Encalada, Rosinos de Vidriales)
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Cabañas de Tera - Bercianos de Vidriales (transbordo hasta Benavente)
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Camarzana de Tera - Benavente
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Puebla de Sanabria - Benavente, por Entrepeñas
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Puebla de Sanabria - Benavente, por Manzanal de los Infantes
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Puebla de Sanabria - Benavente, por Donadillo
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Puebla de Sanabria - Benavente, por Peque
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Puebla de Sanabria - Benavente, por Cernadilla, Valparaíso
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Quintanilla de Justel - Puebla de Sanabria
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Santibáñez de Tera - Riochico (transbordo Puebla - Benavente)
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villanueva de las Peras - Benavente
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villardeciervos - Camarzana de Tera
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Villanueva de Azoague - Benavente
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Regular
|15-sep
|Manzanal - Carbajales
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Demanda
|Carbajales
|15-sep
|Villanueva - Carbajales
|Zamora
|VACL-130
|López Ratón, S.L.
|Demanda
|Carbajales
|15-sep
|Entrepeñas - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Gramedo - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Peque - Cruce
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Peque - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Val de Santa María - Villardeciervos
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Valparaíso - Enlace ctra. a Valparaíso y N-525
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Vega - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Villanueva de Valrojo - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Villarejo - Mombuey
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|La Carballeda
|15-sep
|Gusandanos - Puebla de Sanabria
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Puebla de Sanabria
|15-sep
|Villalverde de Justel - Puebla de Sanabria
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Puebla de Sanabria
|15-sep
|Milla de Tera - Camarzana de Tera
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Tera
|15-sep
|Olleros de Tera - Camarzana de Tera
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Tera
|15-sep
|Arrabalde - Santibáñez
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Vidriales
|15-sep
|Cubo - Santibáñez
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Vidriales
|15-sep
|Cunquilla - Santibáñez
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Vidriales
|15-sep
|Rionegro - Santibáñez
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Vidriales
|15-sep
|Valleluengo - Benavente
|Zamora
|VACL-137
|Autocares Julio Fernández, S.L.
|Demanda
|Otras rutas demanda Zamora
|15-sep