Domingo, 14 Septiembre 2025
Buscar
Despejado
25.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Junta de Castilla y León

CyL | Junta de Castilla y León

BUSCyL extiende gratuidad en transporte en autobús a 444 nuevas rutas en la Comunidad

La implantación de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscyl, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital.

Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León, con 284 rutas iniciales –correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid– y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias –Ávila, Palencia, Soria y Zamora–.

Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios a partir del lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100).

La siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, con otros 1.882 itinerarios, para completar la marca de 2.610 rutas en todo el territorio.

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

Calendario planificado

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.

  • 1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.
  • 15 de septiembre: incorporación de 444 nuevas líneas.
  • 30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta alcanzar las 2.610.

Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web Buscyl .

En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.

RUTA PROVINCIA CONCESIÓN OPERADOR TIPO ZONA FECHA PUESTA EN MARCHA
Ávila - Serranillos, por Villanueva de Ávila Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Regular   15-sep
Ávila - Serranillos, por Puente Morisco Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Regular   15-sep
Ávila - Navaluenga Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Regular   15-sep
Hoyocasero - San Juan de la Nava Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Regular   15-sep
Fontiveros - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Fuente el Sol - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Palacios - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Ávila - Pedro Rodríguez Ávila VACL-066 Navatour, S.L. Regular   15-sep
Béjar - Piedrahita Ávila VACL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Regular   15-sep
Canales - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Demanda Arévalo 15-sep
Constanzana - Arévalo Ávila VACL-066 Navatour, S.L. Demanda Arévalo 15-sep
Palacios de Goda - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Demanda Arévalo 15-sep
Sinlabajos - Arévalo Ávila VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Demanda Arévalo 15-sep
El Barraco - San Juan de la Nava Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Ávila Rural 15-sep
La Rinconada - Ávila Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Ávila Rural 15-sep
La Rinconada - El Barraco Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Ávila Rural 15-sep
Marlín - Ávila Ávila AECL-002 Navatour, S.L. Demanda Ávila Rural 15-sep
Muñochas - Ávila Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Ávila Rural 15-sep
Avellaneda - Barco de Ávila Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Barco de Ávila 15-sep
La Zarza - Barco de Ávila Ávila TR-001 Taxi Ángel Alonso, S.L. Demanda Barco de Ávila 15-sep
Molinos - Barco de Ávila Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Barco de Ávila 15-sep
Riofraguas - Barco de Ávila Ávila VACL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Barco de Ávila 15-sep
Calas de Burguillo - Burgohondo Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Burgohondo 15-sep
Hoyocasero - Burgohondo Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Burgohondo 15-sep
Navalacruz - Burgohondo Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Burgohondo 15-sep
Serranillos - Burgohondo Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Burgohondo 15-sep
Villanueva de Ávila - Burgohondo Ávila VACL-037 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Burgohondo 15-sep
El Quexigal - Cebreros Ávila TR-013 Ricardo Becerril Yagüe Demanda Cebreros 15-sep
Santa Leonor - Cebreros Ávila TR-013 Ricardo Becerril Yagüe Demanda Cebreros 15-sep
Oco - Muñana Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Salobrejo - Muñana Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Vadillo de la Sierra - Ávila Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Vadillo de la Sierra - Muñana Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Villanueva del Campillo - Ávila Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Villanueva del Campillo - Muñana Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Muñana 15-sep
Barrio - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Cabezas - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Garganta - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Mirón - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Navamuñana - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Nogal - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Pajarejos - Piedrahita Ávila VACL-162 Compañía Europea de Viajeros España, S.A. (Cevesa) Demanda Piedrahita 15-sep
Pesquera - Piedrahita Ávila VACL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Piedrahita 15-sep
Villar - Piedrahita Ávila VACL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Piedrahita 15-sep
Cabizuela - San Pedro del Arroyo Ávila VACL-066 Navatour, S.L. Demanda San Pedro del Arroyo 15-sep
Narros de Saldueña - San Pedro del Arroyo Ávila VACL-066 Navatour, S.L. Demanda San Pedro del Arroyo 15-sep
Villaverde-Bularros - San Pedro del Arroyo Ávila AECL-002 Navatour, S.L. Demanda San Pedro del Arroyo 15-sep
Viñegra de Moraña - San Pedro del Arroyo Ávila AECL-002 Navatour, S.L. Demanda San Pedro del Arroyo 15-sep
Casillas - Sotillo de la Adrada Ávila TR-002 Francisco Martín Martín Demanda Sotillo de la Adrada 15-sep
Fresneda de la Sierra - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
Cernégula - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Burgos Rural Norte 15-sep
Pineda de la Sierra - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Burgos Rural Norte 15-sep
Terradillos de Sedano - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Burgos Rural Norte 15-sep
Cubillos de Losa - Espinosa de los Monteros Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Entrambosríos - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Hornillalatorre - Espinosa de los Monteros Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Las Machorras - Espinosa de los Monteros Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Las Machorras - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Quintana de los Prados - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
San Pelayo - Espinosa de los Monteros Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Villaventín - Espinosa de los Monteros Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Villaventín - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Espinosa de los Monteros 15-sep
Hierro - Medina de Pomar Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Medina de Pomar 15-sep
La Riba - Medina de Pomar Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Medina de Pomar 15-sep
Medina de Pomar - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Medina de Pomar 15-sep
Quintanilla-Montecabezas - Medina de Pomar Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Medina de Pomar 15-sep
Villate - Medina de Pomar Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Medina de Pomar 15-sep
Ahedo de Butrón - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Ahedo de Butrón - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Moradillo del Castillo - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Moradillo del Castillo - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Nocedo - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Quintanaloma - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
San Andrés de Montearados - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Tudanca - Burgos Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Tudanca - Sedano Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Sedano 15-sep
Angulo - Villasana de Mena Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Ayega - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Ayega - Villasana de Mena Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Campillo - Villasana de Mena Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Carrasquedo - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Leciñana - Villasana de Mena Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Nava de Ordunte - Villasana de Mena Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Ventades - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Mena 15-sep
Cabañas de Virtus - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Castrillo de Bezana - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Cubillos del Rojo - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Herbosa - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Herbosa - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Landraves - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Linares - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Presillas - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Presillas - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Robredo de las Pueblas - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Robredo de las Pueblas - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Villabáscones de Bezana - Soncillo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Valle de Valdebezana 15-sep
Condado - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Villarcayo 15-sep
Crespos - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Villarcayo 15-sep
Fresnedo - Villarcayo Burgos VACL-001 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Villarcayo 15-sep
León - Cembranos León VACL-062 Hermanos Vivas Santander, S.A. Regular   15-sep
León - Benavente (directo) León VACL-062 Hermanos Vivas Santander, S.A. Regular   15-sep
León - Benavente León VACL-062 Hermanos Vivas Santander, S.A. Regular   15-sep
Estación de Matallana - La Robla León VACL-087 Empresa Reyero, S.L. Regular   15-sep
Pontedo - Estación de Matallana León VACL-088 Empresa Reyero, S.L. Regular   15-sep
Rozuelo - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
La Granja de San Vicente - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
Igüeña - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
Colinas del Campo M. Moro - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
León - Cistierna León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Regular   15-sep
León - Cofiñal León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Regular   15-sep
Valdelugueros - León León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Regular   15-sep
León - La Vecilla León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Regular   15-sep
La Robla - La Magdalena León VACL-101 Ricardo Morales García Regular   15-sep
Bembibre - Castropodame León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Bembibre - Turienzo Castañero León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Quintana - Noceda - Bembibre León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Ponferrada - San Román de Bembibre León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Toreno - Ponferrada León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Vega de Espinareda - Toreno León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Regular   15-sep
Matallana Estación - León León VACL-109 Empresa Reyero, S.L. Regular   15-sep
Tremor de Abajo - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
Barrio de las Ollas - Boñar León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Boñar 15-sep
Correcillas - Boñar León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Boñar 15-sep
Felechas - Boñar León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Boñar 15-sep
Lugán - Boñar León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Boñar 15-sep
Primajas - Boñar León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Boñar 15-sep
Redilluera - Boñar León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Boñar 15-sep
Redipuertas - Boñar León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Boñar 15-sep
San Isidro - Boñar León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Boñar 15-sep
Sopeña de Curueño - Boñar León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Boñar 15-sep
Veneros - Boñar León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Boñar 15-sep
Laiz de las Arrimadas - Cistierna León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Cistierna 15-sep
Las Casetas de Oceja - La Ercina León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Cistierna 15-sep
Sotillos de Sabero - Cistierna León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Cistierna 15-sep
Valporquero de Rueda - Cistierna León VACL-093 Eugenia Elisa Valdés González, S.A. Demanda Cistierna 15-sep
Cuevas de Viñayo - La Magdalena León VACL-101 Ricardo Morales García Demanda La Magdalena 15-sep
Piedrasecha - La Magdalena León VACL-101 Ricardo Morales García Demanda La Magdalena 15-sep
Fresnedo - Ponferrada León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Ponferrada 15-sep
Pardamaza - Toreno León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Toreno 15-sep
Pradilla - Toreno León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Toreno 15-sep
Santa Marina del Sil - Toreno León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Toreno 15-sep
Toreno - Berlanga del Bierzo León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Toreno 15-sep
Villar de las Traviesas - Toreno León VACL-108 Autos Pelines, S.A. Demanda Toreno 15-sep
Boeza - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Campo Martín Moro - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Espina de Tremor - Tremor de Arriba León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Lugueros - La Vecilla de Curueño León VACL-100 Torobus 2030, S.L.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Rodrigatos de las Regueras - Tremor de Arriba León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Tremor de Arriba - Bembibre León VACL-092 Autocares Castilla y León, S.A.U. Demanda Otras rutas demanda León 15-sep
Husillos - Palencia Palencia AECL-045 Joaquín Gómez e Hijos, S.A. Regular   15-sep
Alba de los Cardaños - Guardo Palencia AECL-046 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Barriosuso - Saldaña Palencia AECL-054 Estébanez Aja, S.A. Regular   15-sep
Tabanera de Valdavia - Saldaña Palencia AECL-054 Estébanez Aja, S.A. Regular   15-sep
Cobos de Cerrato - Quintana del Puente Palencia AECL-058 Autocares Herrero, S.L. Regular   15-sep
Villamediana - Palencia Palencia AECL-060 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Villamediana - Torquemada Palencia AECL-060 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Cervera de Pisuerga - Aguilar de Campoo Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Regular   15-sep
Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta A) Palencia VACL-025 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Palencia - Villamuriel de Cerrato - Palencia (Ruta B) Palencia VACL-025 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Guardo - Riaño Palencia VACL-103 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Guardo - Poblado de Terminor - Velilla Palencia VACL-103 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Guaza de Campos - Palencia Palencia VACL-104 Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. Regular   15-sep
Meneses de Campos - Palencia Palencia VACL-105 Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. Regular   15-sep
Espinosa de Cerrato - Palencia Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Regular   15-sep
Antigüedad - Palencia Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Regular   15-sep
Baltanás - Palencia Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Regular   15-sep
Espinosa de Cerrato - Baltanás Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Regular   15-sep
Reinoso de Cerrato - Baltanás Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Regular   15-sep
Villaprovedo - Herrera de Pisuerga Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Regular   15-sep
Cervera de Pisuerga - Palencia Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Regular   15-sep
Congosto de Valdavia - Saldaña Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Regular   15-sep
Guardo - Cervera - Aguilar de Campoo Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Regular   15-sep
Prádanos del Tozo - Aguilar de Campoo Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Aguilar de Campoo 15-sep
Puentetoma - Aguilar de Campoo Palencia AECL-057 Autocares Donato, S.L. Demanda Aguilar de Campoo 15-sep
Salinas de Pisuerga - Aguilar de Campoo Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Aguilar de Campoo 15-sep
Talamillo del Tozo - Aguilar de Campoo Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Aguilar de Campoo 15-sep
Carrión de los Condes - Arenillas de Nuño Pérez Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Carrión de los Condes 15-sep
Foldada - Cervera de Pisuerga Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Herreruela - Cervera de Pisuerga Palencia AECL-106 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Perazancas - Cervera de Pisuerga Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Piedrasluengas - Cervera de Pisuerga Palencia AECL-106 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Roscales - Cervera de Pisuerga Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Santa María de Redondo - Cervera de Pisuerga Palencia AECL-106 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Verbios - Cervera de Pisuerga Palencia VACL-019 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Vergaño - Cervera de Pisuerga Palencia AECL-056 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Vidrieros - Cervera de Pisuerga Palencia AECL-106 Autobuses del Pisuerga, S.L. Demanda Cervera de Pisuerga 15-sep
Alba de Cardaños - Guardo Palencia AECL-046 Linecar, S.A. Demanda Guardo 15-sep
Santana - Guardo Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Guardo 15-sep
Villanueva - Guardo (Martes) Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Guardo 15-sep
Villanueva - Guardo (Viernes) Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Guardo 15-sep
Villameriel - Herrera Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Herrera de Pisuerga 15-sep
Bárcena de Campos - Osorno Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Osorno 15-sep
San Cristóbal de Boedo - Osorno Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Osorno 15-sep
Baños de la Peña - Saldaña Palencia VACL-111 Estébanez Aja, S.A. Demanda Saldaña 15-sep
Congosto de Valdavia - Saldaña Palencia AECL-054 Estébanez Aja, S.A. Demanda Saldaña 15-sep
Tabanera de Valdavia - Saldaña Palencia AECL-054 Estébanez Aja, S.A. Demanda Saldaña 15-sep
Castrillo de Don Juan - Baltanás Palencia VACL-106 Autocares Antolín, S.L. Demanda Otras rutas demanda Palencia 15-sep
Guaza de Campos - Villarramiel Palencia VACL-104 Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. Demanda Otras rutas demanda Palencia 15-sep
Mazuecos de Valdeginate - Palencia Palencia VACL-104 Hijos de Cristóbal Pobes, S.L. Demanda Otras rutas demanda Palencia 15-sep
Puebla de San Medel - Fuentes de Béjar Salamanca AECL-071 Pedro García García Regular   15-sep
Puebla de San Medel - Guijuelo Salamanca AECL-071 Pedro García García Regular   15-sep
Herguijuela de Ciudad Rodrigo - Ciudad Rodrigo Salamanca AECL-074 J.J. Martín Gallego, S.L. Regular   15-sep
Salamanca - Zamora (directo) Salamanca VACL-014 Zamora - Salamanca, S.A. Regular   15-sep
Salamanca - Zamora Salamanca VACL-014 Zamora - Salamanca, S.A. Regular   15-sep
Villarino - Salamanca Salamanca VACL-018 Ancebus, S.L.U. Regular   15-sep
Villar de Samaniego - Monleras Salamanca VACL-018 Ancebus, S.L.U. Regular   15-sep
Campillo de Salvatierra - Salamanca Salamanca VACL-022 Adojaju, S.L. Regular   15-sep
Fuentes de Oñoro - Salamanca Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Regular   15-sep
Ciudad Rodrigo - Salamanca Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Regular   15-sep
Villavieja de Yeltes - Salamanca Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Regular   15-sep
Salamanca - Topas (por la autovía A-66) Salamanca VACL-046 Transportes La Armuña, S.L. Regular   15-sep
Topas - Salamanca Salamanca VACL-046 Transportes La Armuña, S.L. Regular   15-sep
Pitiegua - Salamanca, por Cabezabellosa Salamanca VACL-046 Transportes La Armuña, S.L. Regular   15-sep
Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-060 Ancebus, S.L.U. Regular   15-sep
Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-060 Ancebus, S.L.U. Regular   15-sep
Garcibuey - Salamanca Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Regular   15-sep
Tamames - Salamanca Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Regular   15-sep
Tamames - La Fuente de San Esteban Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Regular   15-sep
Aldeacipreste - Béjar Salamanca AECL-069 Viagón Autocares, S.L. Regular   15-sep
Matilla de los Caños del Río - Salamanca Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Regular   15-sep
La Sagrada - Salamanca Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Regular   15-sep
Campanero - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Ciudad Rodrigo 15-sep
Carpio de Azaba - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Ciudad Rodrigo 15-sep
Villar de Ciervo - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-060 Ancebus, S.L.U. Demanda Ciudad Rodrigo 15-sep
Aldea del Obispo - Fuentes de Oñoro Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
Aldea del Obispo - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
Fuentes de Oñoro - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
Gallegos de Argañán - Fuentes de Oñoro Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
La Bouza - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-029 Empresa de Automóviles El Pilar, S.A. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
La Bouza - Fuentes de Oñoro Salamanca VACL-060 Ancebus, S.L.U. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
Puerto Seguro - Ciudad Rodrigo Salamanca VACL-060 Ancebus, S.L.U. Demanda Fuentes de Oñoro 15-sep
Berrocal de Salvatierra - Guijuelo Salamanca VACL-022 Adojaju, S.L. Demanda Guijuelo 15-sep
Puebla de San Medel - Guijuelo Salamanca AECL-071 Pedro García García Demanda Guijuelo 15-sep
Cabeza de Diego Gómez - Ledesma Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Demanda Ledesma 15-sep
Espino de los Doctores - Ledesma Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Demanda Ledesma 15-sep
Frades de Santa María - Ledesma Salamanca VACL-018 Ancebus, S.L.U. Demanda Ledesma 15-sep
Sardón de los Frailes - Ledesma Salamanca VACL-018 Ancebus, S.L.U. Demanda Ledesma 15-sep
Granja Capea - Garrido Norte Salamanca VACL-046 Transportes La Armuña, S.L. Demanda Periurbana Norte 15-sep
Villarino - Vitigudino Salamanca VACL-018 Ancebus, S.L.U. Demanda Vitigudino 15-sep
Cipérez - Aldehuela de la Bóveda Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
El Maillo - Tamames Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
El Tornadizo - Linares de Riofrío (Martes) Salamanca AECL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
La Tala - Armenteros Salamanca AECL-068 Cespedosa Bus, S.L. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Revalvos - Armenteros Salamanca AECL-068 Cespedosa Bus, S.L. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Valdelosa - Cruce Ctra. N-630 Salamanca VACL-014 Zamora - Salamanca, S.A. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Valero - Linares de Riofrío (Lunes) Salamanca AECL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Valero - Linares de Riofrío (Viernes) Salamanca AECL-073 Viamar Autocares, S.L.U. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Vecinos - Matilla de los Caños del Río Salamanca VACL-061 Autocares J. Cristeto, S.L. Demanda Otras rutas demanda Salamanca 15-sep
Armuña - Segovia Segovia AECL-079 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Sauquillo de Cabezas - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Cantalejo - Santo Tomé del Puerto Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Ayllón - Segovia Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Ayllón - Segovia, por Gallegos y Fresno Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Grado del Pico - Segovia Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Sepúlveda - Segovia, por Duratón Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Aranda de Duero - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Valle de Tabladillo - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Segovia - Muñopedro - Labajos Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Boceguillas - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Languilla - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Cantalejo - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Campo de Cuéllar - Segovia Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Segovia - Cuéllar Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Segovia - Navalmanzano Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Cuéllar - Valladolid Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Escarabajosa de Cabezas - Segovia Segovia VACL-128 Autocares Garrido, S.L. Regular   15-sep
Torreadrada - Segovia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Cantalejo - Cuéllar Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Sepúlveda - Cantalejo Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Regular   15-sep
Peñarrubias - Carbonero Segovia VACL-128 Autocares Garrido, S.L. Demanda Carbonero el Mayor 15-sep
Los Valles de Fuentidueña - Cantalejo Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Cantalejo 15-sep
Otones - Cantalejo Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Cantalejo 15-sep
Otones - Turégano Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Cantalejo 15-sep
Veganzones - Turégano Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Cantalejo 15-sep
Camporredondo - Cuéllar Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Demanda Cuéllar 15-sep
Zarzuela del Pinar - Cuéllar Segovia VACL-126 Linecar, S.A. Demanda Cuéllar 15-sep
Castroserna de Arriba - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Gallegos - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Orejanilla - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Pajares de Pedraza - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Rosuero - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Tenzuela - Navafría Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Navafría 15-sep
Cuevas de Ayllón - Ayllón Segovia TR-016 José Mario Nieto López Demanda Riaza 15-sep
Estebanvela - Riaza Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Riaza 15-sep
Grado del Pico - Riaza Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Riaza 15-sep
La Pinilla - Riaza Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Riaza 15-sep
Languilla - Riaza Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Riaza 15-sep
Mansilla - Riaza Segovia VACL-124 Linecar, S.A. Demanda Riaza 15-sep
Caserío de San José - Sacramenia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sacramenia 15-sep
Castrojimeno - Sacramenia Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sacramenia 15-sep
Castroserna de Abajo - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Castroserracín - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Hinojosas del Cerro - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Monte de los Cortos - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Tejadilla - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Ventosilla - Sepúlveda Segovia VACL-125 Linecar, S.A. Demanda Sepúlveda 15-sep
Espejón - San Leonardo de Yagüe Soria AECL-083 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Espejón - San Leonardo de Yagüe II Soria AECL-083 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Castillejo de Robledo - Langa de Duero Soria AECL-084 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Castilruiz - Soria, por Muro Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Regular   15-sep
San Felices - Soria Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Regular   15-sep
Cigudosa - Soria Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Regular   15-sep
Santervás del Burgo - El Burgo de Osma Soria AECL-088 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Fuencaliente del Burgo - San Esteban de Gormaz Soria AECL-088 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Matasejún - Soria Soria AECL-089 Jesús Monge Álvarez Regular   15-sep
Aylagas - El Burgo de Osma Soria AECL-090 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Espeja de San Marcelino - El Burgo de Osma, por Rejas de Ucero Soria AECL-091 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe Soria AECL-091 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
Bretún - Soria Soria AECL-092 Dionisio Revilla Jiménez Regular   15-sep
Matamala de Almazán - Almazán Soria AECL-093 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Regular   15-sep
San Esteban de Gormaz - Langa de Duero Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Velilla de los Ajos - Gómara Soria VACL-154 Sanz Tierno Autocares, S.L. Regular   15-sep
Gómara - Soria Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Regular   15-sep
Cihuela - Soria Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Regular   15-sep
Cigudosa - Ágreda Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Demanda Ágreda 15-sep
Pobar - Ágreda Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Demanda Ágreda 15-sep
Covarrubias - Almazán Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Almazán 15-sep
Fuente Tovar - Almazán Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Almazán 15-sep
Barcones - Berlanga de Duero Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Berlanga de Duero 15-sep
La Muela - Berlanga de Duero Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Berlanga de Duero 15-sep
Alparrache - Gómara Soria VACL-154 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Cañamaque - Gómara Soria VACL-154 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Cardejón - Gómara Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Cihuela - Gómara Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
La Alameda - Gómara Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Momblona - Gómara Soria VACL-154 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Peroniel del Campo - Gómara Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Peroniel del Campo - Soria Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Zamajón - Gómara Soria VACL-154 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Gómara 15-sep
Pedro - San Esteban de Gormaz Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda San Esteban de Gormaz 15-sep
Santervás - San Esteban de Gormaz Soria AECL-088 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Demanda San Esteban de Gormaz 15-sep
Valderromán - San Esteban de Gormaz Soria VACL-147 Autocares de las Heras, S.L. Demanda San Esteban de Gormaz 15-sep
Espeja de San Marcelino - San Leonardo de Yagüe Soria AECL-091 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Demanda San Leonardo de Yagüe 15-sep
Espejón - San Leonardo de Yagüe Soria AECL-083 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Demanda San Leonardo de Yagüe 15-sep
Navas del Pinar - San Leonardo de Yagüe Soria AECL-083 Hijos de Ángel Arribas, S.L.U. Demanda San Leonardo de Yagüe 15-sep
Magaña - San Pedro Manrique Soria AECL-089 Jesús Monge Álvarez Demanda San Pedro Manrique 15-sep
San Pedro Manrique - San Andrés de San Pedro Soria AECL-089 Jesús Monge Álvarez Demanda San Pedro Manrique 15-sep
Valdenegrillos - San Pedro Manrique Soria AECL-089 Jesús Monge Álvarez Demanda San Pedro Manrique 15-sep
Valdeprado - San Pedro Manrique Soria AECL-089 Jesús Monge Álvarez Demanda San Pedro Manrique 15-sep
El Espino - Soria Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Demanda Soria Rural 15-sep
Fuentetoba - Soria Soria AECL-094 Automóviles La Serrana, S.L. Demanda Soria Rural 15-sep
La Losilla - Soria Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Demanda Soria Rural 15-sep
Omeñaca - Soria Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Soria Rural 15-sep
Ribarroya - Soria Soria VACL-155 Sanz Tierno Autocares, S.L. Demanda Soria Rural 15-sep
Villar del Campo - Soria Soria AECL-085 Serafín Saínz Ruíz Demanda Soria Rural 15-sep
Canalejas de Peñafiel - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Castrillo de Duero - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Langayo - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Aranda de Duero - Valladolid, por Roa Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Aranda de Duero - Valladolid Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Peñafiel - Valladolid, por Pesquera Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Peñafiel - Valladolid, por Villabáñez Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Peñafiel - Valladolid Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Regular   15-sep
Salamanca - Valladolid Valladolid VACL-052 Auto Res, S.L. Regular   15-sep
Salamanca - Valladolid (servicio expres) Valladolid VACL-052 Auto Res, S.L. Regular   15-sep
Íscar - Valladolid, por Mojados, Boecillo y Laguna Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Regular   15-sep
Íscar - Valladolid, por Pedrajas de San Esteban y Alcazarén Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Regular   15-sep
Mojados - Valladolid, por Laguna de Duero Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Regular   15-sep
Peñaranda de Bracamonte - Medina del Campo Valladolid VACL-077 Autobuses Urbanos de Ponferrada, S.A. (AUPSA) Regular   15-sep
Megeces - Íscar - Olmedo - Medina del Campo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Regular   15-sep
Viana de Cega - Laguna de Duero - Valladolid Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Regular   15-sep
Castrillo-Tejeriego - Esguevillas de Esgueva Valladolid VACL-102 Autocares Tejedor H., S.L. Demanda Esguevillas de Esgueva 15-sep
Fuente el Olmo de Íscar - Íscar Valladolid VACL-120 Linecar, S.A. Demanda Íscar 15-sep
Megeces - Íscar Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Íscar 15-sep
Villaverde de Íscar - Íscar Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Íscar 15-sep
Villavellid - Mota del Marqués Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Mota del Marqués 15-sep
Alcazarén - Olmedo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Olmedo 15-sep
Puras - Medina del Campo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Olmedo 15-sep
Ramiro - Olmedo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Olmedo 15-sep
Cuevas de Provanco - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Peñafiel 15-sep
Langayo - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Peñafiel 15-sep
Valbuena de Duero - Peñafiel Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Peñafiel 15-sep
Aldeamayor de San Martín - Arrabal de Portillo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Portillo 15-sep
Urb. Los Arcos-Delfín Verde - Arrabal de Portillo Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Portillo 15-sep
Vega-Sicilia - Tudela de Duero Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Tudela de Duero 15-sep
Villavaquerín - Tudela de Duero Valladolid VACL-040 Autocares de las Heras, S.L. Demanda Tudela de Duero 15-sep
Aguilar de Campos - Medina de Rioseco Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Bolaños de Campos - Medina de Rioseco Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Bolaños de Campos - Villafrechós Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Palazuelo de Vedija - Villafrechós Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Pozuelo de la Orden - Medina de Rioseco Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Pozuelo de la Orden - Villafrechós Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Santa Eufemia del Arroyo - Villafrechós Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Villanueva de los Caballeros - Villafrechós Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villafrechós 15-sep
Ceínos de Campos - Villalón de Campos Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Santervás de Campos - Villalón de Campos Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Villabaruz - Villalón de Campos Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Villalón de Campos - Villacid de Campos Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Zorita de la Loma - Villalón de Campos Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Villalón de Campos - Bustillo de Chaves Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Villalón de Campos 15-sep
Castrodeza - Zaratán Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Zaratán 15-sep
Peñaflor de Hornija - Zaratán Valladolid VACL-038 Linecar, S.A. Demanda Zaratán 15-sep
Fuente Olmedo - Alcazarén Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Otras rutas demanda Valladolid 15-sep
Hornillos de Eresma - Alcazarén Valladolid VACL-057 Empresa Cabrero, S.A. Demanda Otras rutas demanda Valladolid 15-sep
Zamora - Miranda de Ebro Zamora VACL-027 Autocares Castilla y León, S.A.U. Regular   15-sep
Morales - Zamora Zamora VACL-053 La Regional Vallisoletana, S.A. Regular   15-sep
Campazas - Benavente Zamora VACL-062 Hermanos Vivas Santander, S.A. Regular   15-sep
Carbajales de Alba - Vegalatrave Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Bermillo de Alba - Alcañices Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Pobladura de Aliste - Alcañices Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Mellanes - Gallegos del Río Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Riomanzanas - Zamora Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Riomanzanas - Alcañices Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Villaflor - Zamora Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Pobladura de Aliste - Zamora Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Regular   15-sep
Alija del Infantado - Benavente Zamora VACL-133 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Alcubilla de Nogales - Benavente Zamora VACL-133 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Paladinos - Benavente Zamora VACL-133 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Benavente - Pumarejo de Tera Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Pumarejo de Tera - Santa Marta de Tera (transbordo ruta Puebla - Benavente) Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Uña de Quintana - Benavente Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Uña de Quintana - Benavente (trasbordo Villageriz, Fuente Encalada, Rosinos de Vidriales) Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Cabañas de Tera - Bercianos de Vidriales (transbordo hasta Benavente) Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Camarzana de Tera - Benavente Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Puebla de Sanabria - Benavente, por Entrepeñas Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Puebla de Sanabria - Benavente, por Manzanal de los Infantes Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Puebla de Sanabria - Benavente, por Donadillo Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Puebla de Sanabria - Benavente, por Peque Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Puebla de Sanabria - Benavente, por Cernadilla, Valparaíso Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Quintanilla de Justel - Puebla de Sanabria Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Santibáñez de Tera - Riochico (transbordo Puebla - Benavente) Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Villanueva de las Peras - Benavente Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Villardeciervos - Camarzana de Tera Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Villanueva de Azoague - Benavente Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Regular   15-sep
Manzanal - Carbajales Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Demanda Carbajales 15-sep
Villanueva - Carbajales Zamora VACL-130 López Ratón, S.L. Demanda Carbajales 15-sep
Entrepeñas - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Gramedo - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Peque - Cruce Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Peque - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Val de Santa María - Villardeciervos Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Valparaíso - Enlace ctra. a Valparaíso y N-525  Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Vega - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Villanueva de Valrojo - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Villarejo - Mombuey Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda La Carballeda 15-sep
Gusandanos - Puebla de Sanabria Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Puebla de Sanabria 15-sep
Villalverde de Justel - Puebla de Sanabria Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Puebla de Sanabria 15-sep
Milla de Tera - Camarzana de Tera Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Tera 15-sep
Olleros de Tera - Camarzana de Tera Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Tera 15-sep
Arrabalde - Santibáñez Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Vidriales 15-sep
Cubo - Santibáñez Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Vidriales 15-sep
Cunquilla - Santibáñez Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Vidriales 15-sep
Rionegro - Santibáñez Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Vidriales 15-sep
Valleluengo - Benavente Zamora VACL-137 Autocares Julio Fernández, S.L. Demanda Otras rutas demanda Zamora 15-sep
             

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: cyl

Subsección: Junta de Castilla y León

Id propio: 92812

Id del padre: 97

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia