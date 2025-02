Aumenta el número de mujeres en 47 promoción de formación básica de Policías Locales

Lunes, 10 Febrero 2025 16:31

La 47ª promoción del Curso de formación básica de Policías Locales ha comenzado en Ávila con la participación de 156 aspirantes, de los que 141 no disponían de esos conocimientos y 15 superaron las pruebas selectivas convocadas por los ayuntamientos de Salamanca y Cebreros. En la nueva promoción aumenta el número de mujrees que serán Policías Locales con un 35 por ciento de los aspirantes.

La Escuela Regional de Policía Local de Ávila alberga el campus de aprendizaje del 47º Curso de formación básica para Policías Locales, que comenzó el 6 de febrero y finalizará el 31 de octubre.

El alumnado lo componen 156 aspirantes a Policías Locales, de los cuales 141 han salido de la fase de oposición del proceso unificado celebrada entre septiembre y diciembre del año pasado, 14 proceden del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Salamanca y 1 del proceso selectivo desarrollado por el Ayuntamiento de Cebreros (Ávila).

El curso es de carácter obligatorio y los aspirantes deben superarlo para pasar a la fase práctica y, una vez superada esta, incorporarse como agentes de Policía Local a las plantillas de los municipios de destino.

Las campañas de captación de talento femenino para las Policías Locales que la Agencia de Protección Civil y Emergencias puso en marcha bajo el lema 'Tú puedes ser la siguiente, te esperamos' dan sus frutos con 53 plazas ocupadas por mujeres de las 151 plazas adjudicadas en el turno libre, algo más del 35 %.

Fase teórica del Curso

Durante las 616 horas lectivas que dura la fase teórica del curso que se imparte en la Escuela Regional de Policía Local de Ávila, el alumnado toma contacto con las funciones que deberá desempeñar en su día a día como un policía Local de su municipio. Las materias de los seis módulos de formación tienen el siguiente contenido:

Tráfico y seguridad vial, dedicado a la legislación, el derecho de la circulación y la introducción a la investigación de accidentes y atestados.

Función jurídico-policial de los Policías Locales, que incluye derechos humanos, deontología, policía administrativa, régimen jurídico de la policía local y policía medioambiental.

Policía asistencial y comunitaria, para familiarizarse con las técnicas de prevención y protección ciudadana, psicosocial y testimonio, victimización y violencia de género y doméstica, y urgencias sanitarias.

Policía Judicial, que comprende materias de derecho penal.

Técnicas y adiestramiento profesional, dentro del cual se imparten técnicas de tiro con armas de fuego, defensa personal y educación física.

Inglés e informática.

Periodo de prácticas

Una vez superada la parte académica, el alumnado debe completar con éxito el periodo de prácticas, de al menos 300 horas de duración, en sus ayuntamientos de destino, que en esta promoción serán Arenas de San Pedro, Arévalo, Arroyo de la Encomienda, Astorga, Bembibre, Burgos, Cebreros, Cuéllar, El Burgo de Osma, El Espinar, El Hoyo de Pinares, Herrera de Pisuerga, Íscar, Laguna de Duero, Las Navas del Marqués, Medina de Pomar, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Ponferrada, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes, Segovia, Simancas, Tordesillas, Toro, Valladolid, Valverde de la Virgen y Zamora.

Distribución de alumnos por provincias:

Ávila: 10

Burgos: 24

León: 9

Palencia: 9

Salamanca: 17

Segovia: 11

Valladolid: 63

Zamora: 13

Inversión en seguridad en el territorio de la Comunidad

La organización y desarrollo de la fase lectiva conllevará para la Agencia de Protección Civil y Emergencias una inversión de 160.000 euros en seguridad ciudadana.

La Agencia es consciente del plus de seguridad que la presencia de Policías Locales aporta al territorio, especialmente en el caso de los municipios que no son capitales de provincia, por ello, en la convocatoria de oposiciones de esta promoción, se ha incorporado, como novedad, la llamada fase de resultas, consistente en adjudicar las plazas que quedan vacantes en las plantillas de Policías Locales porque a quienes ya eran Policías Locales se les haya adjudicado un nuevo destino en el mismo proceso, ya sea en el turno libre o en el turno de movilidad. El resultado es que los Ayuntamientos no ven reducida su plantilla de Policías Locales y los aspirantes ven incrementadas sus opciones de obtener una plaza de policía local.

Las campañas en clave femenina organizadas por la Agencia y que han ido dirigidas a captar talento femenino para la Policía Local, tanto de carácter general como la centrada en el medio rural, han dado resultado. Así, a 31 de diciembre de 2024, en el Registro Regional de Policías Locales se encontraban inscritos 2.248 efectivos, de los que 316 eran mujeres.

Cuando esta promoción se incorpore de manera definitiva a las respectivas plantillas de los ayuntamientos, se habrá incrementado en un 1 por ciento la ratio hasta alcanzar el 14 % de mujeres en las plantillas de Policías Locales.