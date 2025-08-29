UGT reclama un Operativo de Emergencias similar a una UME civil para Castilla y León

Viernes, 29 Agosto 2025 13:32

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha reclamado hoy al presidente de la Junta, Fernández Mañueco la creación de un Operativo de Emergencias y no solo de incendios, una especie de UME civil, dentro de un órgano de la Junta con rango de consejería.

Así lo ha manifestado el vicesecretario de Administración Pública y Diálogo Social de la federación, Carlos Arenas, durante la concentración de agentes forestales que ha tenido lugar frente a la sede de las Cortes de Castilla y León durante la comparecencia del presidente de la Junta para explicar su gestión de la ola de incendios que está arrasando la comunidad.

Tras recordar que, después de los terribles incendios de 2022, el sindicato consiguió arrancar a la consejería de Medio Ambiente un acuerdo con el que se mejoró sustancialmente el Operativo de Incendios, ha afirmado que “no se obtuvieron todos los objetivos que UGT planteó para mejorar las condiciones laborales del operativo”.

Por eso, Arenas ha sido tajante al manifestar que “vamos a seguir adelante con nuestras reivindicaciones”, siendo la primera de ellas la de “conseguir un Operativo de Emergencias público, profesional, totalmente formado y especializado”, incidiendo en que, “no es aceptable que existe personal voluntario dentro de dicho operativo”, tiene que estar activo durante todo el año y ocuparse, cuando no se esté en época de peligro alto ni atendiendo otra emergencia, de las labores de prevención de incendios. Sin olvidar la necesidad de una “formación inicial y permanente muy especializada para todos los miembros del operativo”.

Por otra parte, para UGT es “imprescindible” que esté formado por un número suficiente de empleados públicos, dentro de la estructura de la Junta de Castilla y León, lo que posiblemente supondría, según han estimado, “duplicar el número de trabajadores que actualmente conforman el operativo”.

También han reclamado una “normativa de emergencias” para regular el sistema de guardias, suficientemente dotado y con una distribución comarcalizada y acorde a las necesidades de la comunidad autónoma.

Para terminar, el vicesecretario de Administración Pública y Diálogo Social de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, ha exigido que se revisen los EPIs, porque ha quedado demostrado que son de “ínfima calidad” y se modifique el sistema de avituallamiento, “muy defectuoso y en algunos casos inexistente”, así como la operatividad de los vehículos que se utilizan en la extinción de incendios.