UGT reclama "internalización" de transporte sanitario

Lunes, 13 Septiembre 2021 12:55

UGT ha reclamado hoy a la Junta “la internalización del transporte sanitario”, siguiendo los ejemplos de Baleares y La Rioja.

El servicio de transporte sanitario de la comunidad, adjudicado por la Gerencia Regional de Salud en el 2016 en ocho provincias al grupo HTG, al que pertenece entre otras Ambuibérica, “se encuentra en una situación crítica y sin vistas de mejora”, ha advertido UGT.

Y es que, las denuncias de los comités de empresa en las concesionarias del sector son constantes en las diferentes provincias de Castilla y León y comprenden desde los retrasos en las altas hospitalarias hasta las denuncias interpuestas por los “viajes interminables en vehículos sin las condiciones necesarias y con escaso o nulo mantenimiento”.

Por eso, Miguel Holguín, secretario regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla y León, asegura estar sorprendido de “que la consejera saque pecho por la excelente valoración que hacen los ciudadanos de este servicio cuando los auténticos responsables son los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario que hacen gala de una humanidad y profesionalidad que trata de mitigar la deficiente gestión del servicio; ¿y como se lo pagan? Con los salarios más bajos de España, descontando Ceuta y Melilla, con la ausencia de reconocimiento de la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), con jornadas ilegales de trabajo y con una carestía total de medios, uniformes, etc”.

Como referencia, la organización sindical ha apuntado a que son varias las comunidades que vienen apostando por un servicio internalizado.

De hecho, Madrid fue de las primeras, donde gran parte del servicio lo gestiona directamente el Servicio Madrileño de Salud o los diferentes ayuntamientos, como el SAMUR de Madrid.

Otras se han decantado por la creación de una empresa pública que gestione directamente todo el servicio, desde el centro coordinador del 112, hasta el servicio de ‘transporte sanitario No Urgente’, demostrando que es más eficiente que la concesión privada, como sucede en Baleares. Prueba de ello es que otras comunidades, como La Rioja, se han interesado por su modelo, y será la siguiente en implantarlo.



“Sin embargo, en Castilla y León nos encontramos con que se perpetúa el modelo de concesiones a empresas que no cumplen con lo firmado porque la administración sanitaria se niega sistemáticamente a fiscalizar los contratos”, de ahí, en palabras de Holguín, que desde el sindicato exijan “una auditoria para que se compruebe que cada euro que sale de los bolsillos de los castellanos y leonesas vía impuestos vaya directamente a mantener unos servicios públicos de calidad, no a engordar cuentas de resultados”.

Desde la organización sindical se insiste en que “ante una patronal que se niega a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores”, una Consejería de Sanidad que “se lava las manos” pese a las notificaciones recibidas desde UGT sobre los “numerosos” incumplimientos y que “hace oídos sordos a la petición de que se implique en desatascar la negociación del convenio colectivo”, y, según su valoración, “una ciudadanía que sufre un servicio que no es de calidad, lo lógico sería el replanteamiento del modelo”.

Por todo ello, desde UGT han propuesto aprovechar la finalización de las licitaciones el próximo año, para internalizar el servicio.

Y van más allá: “todo lo que no sea eso, va a provocar que se recrudezca el conflicto laboral latente y que el otoño sea caliente porque el sector está preparado para iniciar movilizaciones como la que se llevará a cabo el día 22 en las Cortes de Castilla y León, paros y, si es necesario, una huelga indefinida”, ha anunciado el sindicato.