Tudanca: "Somos la peor Comunidad en la tercera ola"

Miércoles, 27 Enero 2021 19:13

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha lamentado hoy que Castilla y León vuelva a ser la comunidad con peores datos en torno a la pandemia, por tercera ola consecutiva.

Incluso, ha asegurado, la incidencia acumulada de casos se ha multiplicado por diez en el último mes.

Castilla y León es hoy la Comunidad con peores datos en incidencia acumulada de toda España.

"Volvemos a sufrir como ningún otro territorio la pandemia y lo peor es que la Junta sigue sin dar una explicación, sin hacer la más mínima autocrítica y sin cambiar el rumbo y siguen en la autocomplacencia y autobombo”, ha remarcado Tudanca tras la Junta de Portavoces, que ha aprobado la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para el próximo 5 de febrero.

Tudanca ha lamentado que “la vida siga igual” y el PP siga su camino “enloquecido” de falta de respeto institucional y a los ciudadanos al comparecer en las Cortes 15 días después de que lo solicitara el PSOE y de que provocara un conflicto “sin parangón” y llamara a la “rebelión y sublevación contra el Gobierno” con su decisión unilateral de adelantar el toque de queda.

“Como si en esta comunidad no hubiera pasado nada, como si no hubiera asuntos urgentes que tratar y como si, en el peor momento de la pandemia, no hubieran tomado decisiones importantes que afectan a los ciudadanos”, ha señalado.

Y es que, según ha explicado Tudanca, Castilla y León ha sido la que más ha sufrido, tanto la primera, como la segunda y la tercera ola de la pandemia y “no han reflexionado por qué”.

La evolución de la incidencia acumulada a 14 días ha sido muy superior al conjunto del país, ha defendido, para añadir que en la incidencia a siete días “la cosa empeora”.

“Somos la peor Comunidad de España sin que la Junta esté haciendo absolutamente nada por corregir esta tendencia·, ha denunciado.

Así, ha explicado que del 28 de diciembre al 13 de enero la incidencia acumulada en la Comunidad se multiplicó por cinco.

“Y la Junta no hizo nada. No tomaron ni una sola medida. Ninguna”, remarcó, para censurar que en dos semanas con la incidencia desbocada la Junta no tomó ni una sola medida.

Además, sabiendo que la sanidad se iba a volver a colapsar, a continuación, se inventaron “la cortina de humo” de adelantar el toque de queda a las 20 horas.

“Buscando un conflicto innecesario, engañando y huyendo del diálogo y el consenso”, ha resaltado.

Pues bien, ha añadido, Castilla y León lleva más de 10 días con el toque de queda a las 20 horas y desde entonces el crecimiento de la incidencia ha sido del 46 por ciento, “uno de los más altos de España y ha logrado el objetivo de que tengamos los peores datos hoy de todo el país”.

“Esta es la dramática falta de efectividad del conflicto innecesario que provoco la Junta”, ha sentenciado.

En resumen, en un mes y sin que se tomaran medidas las dos primeras semanas, la incidencia acumulada del virus en Castilla y León se ha multiplicado por 10.

Y, mientras, Mañueco e Igea “no hacen más que darse palmaditas en la espalda y seguir diciendo que son los mejores, más rápidos y más eficaces y alentar conflictos políticos sin ningún pudor, ni vergüenza”.