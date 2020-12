Recogida de firmas contra el "decretazo"

Martes, 01 Diciembre 2020 18:06

Los sindicatos SATSE, CSIF, CESM, UGT, CC.OO. y SAE han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para reclamar la suspensión del decretazo.

NO AL DECRETAZO DE SACYL http://chng.it/McM7bKG9wH

En la reunión celebrada con la consejera de Sanidad hace una semana y en las declaraciones realizadas por todos los responsables políticos, se formalizó un compromiso de reunión con el presidente de la Comunidad para desbloquear la situación. También la Lunta les aseguró a los sindicatos su intención de negociar desde cero medidas voluntarias y en positivo.

"Todos los sindicatos recogimos su guante, mostrando nuestra disponibilidad a negociar siempre y cuando se retire el Decreto o no se desarrolle, pedimos un gesto y una propuesta por escrito. Pasados 7 días no vemos ningún movimiento, no nos han enviado ninguna convocatoria, lo que nos reafirma el desprecio de la Junta hacia los trabajadores y sus representantes", han apuntado.

Los sindicatos han señalado que esta falta de comunicación demuestra que su palabra no vale nada y su incapacidad es total.

La Consejería de Sanidad, a juicio de los sindicatos, no ha sido capaz de gestionar correctamente ni tan siquiera la vacunación antigripal que se hace todos los años.

Mientras dejan pasar el tiempo, los gerentes nombrados por ellos toman decisiones en contra de los derechos de los trabajadores, basándose en normativa que dicen que no se iba a aplicar, pero sirve para instaurar medidas que eliminan derechos de los profesionales de SACYL.

Desde las organizaciones sindicales han exigido al presidente de la Junta que cumpla sus promesas.

"La inacción de su Gobierno y su desprecio a los sanitarios es una ofensa a toda la población que cuidamos", han asegurado.