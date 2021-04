Rechazo al plan sectorial de servicios de incendios

Miércoles, 14 Abril 2021 08:38

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, USO, SBP y la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León han rechazado de forma unánime y rotunda el plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunidad de Castilla y León.

Según los sindicatos, la Junta ha presentado este plan de forma unilateral y no negociado, al faltar al acuerdo de la negociación real y utilizar el nombre de los sindicatos mintiendo en cuanto a su aceptación.

Además no asumen su competencia, con una financiación real y no de limosna y con un diseño técnico profesional de una prestación de servicio de igualdad autonómica y no caprichoso.

Para los firmantes, la Junta intenta evadir diferentes leyes de rango nacional y otras como la propia 4/2007 habilitando e integrando al voluntariado en los SPEIS, donde no les corresponde además de intentar evadir, también, tres sentencias judiciales que confirman el status de profesional público y agente de autoridad de todos los integrantes de los SPEIS.

Otros argumentos para rechazar esta propuesta es que promulga una desproporción en la estructura favorable al voluntariado y contra el profesional, no incluye los parques estratégicos necesarios en varias provincias, quiere suplantar, deliberadamente, profesionales con voluntarios disfrazados de bomberos con competencias difusas de unos y otros, y es irreal en el cumplimiento de ratio de actuación de 30 minutos.

Los sindicatos aseguran que no se optimizan los recursos en pro de la “vertebración” autonómica de este esencial servicio y, en definitiva, es un "papel mojado", que como dice en declaraciones de la semana pasada la directora de la A.P.C. no obliga a nada nuevo a ninguna administración.