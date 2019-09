Podemos quiere reforzar la figura del Procurador del Común

Viernes, 20 Septiembre 2019 16:42

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha señalado esta mañana que el próximo Pleno de las Cortes versará sobre el informe del Procurador del Común.

Fernández ha asegurado que se trata de una institución “que desarrolla un papel esencial en defensa de nuestros paisanos y paisana y especialmente de las personas más vulnerables, por eso es una cita muy importante”.

En el mismo sentido el líder de la formación morada ha señalado que su grupo político ya ha reivindicado en otras ocasiones que se impulsen y potencien las funciones del Procurador del Común. Fernández insiste en que habitualmente este pleno “pasa desapercibido con una mera lectura del informe y todo queda en el hemiciclo”; ha continuado añadiendo que desde su formación pretenden “reforzar la figura del Procurador del Común y su importancia”, para ello Fernández ha propuesto registrar una PNL de cara a potenciar su figura.

Dicha PNL también orientada a dar visibilidad a la función del Procurador del Común contará con dos puntos.

En primer lugar “se insta a la Junta de Castilla y León a incorporar a todos los convenios suscritos con entidades locales, cualquiera que estas sean, incorporar un artículo que incluya las recomendaciones de colaboración en tiempo y forma con la oficina del Procurador del Común”; en segundo lugar “poner en marcha la medidas necesarias para colocar en lugares visibles y transitados, tanto en dependencias de la Junta de Castilla y León como de los diferentes entes locales, carteles alusivos a la existencia del Procurador Común y que también difundan la página web, el teléfono y la sede de la oficina del Procurador Común”.

El secretario general de Podemos Castilla y León ha entendido que todas estas cuestiones pueden ayudar a difundir la labor del Procurador del Común, además de tratarse de “cuestiones prácticas que pueden ayudar más que un pleno que se queda dentro de las Cortes de CyL”.

Por otra parte, frente a las últimas declaraciones de Pedro Sánchez en las que aseguraba que “no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno”, Fernández las ha calificado como desafortunadas y ofensivas.

El líder de la formación morada ha añadido que “ofenden al propio sistema democrático y a millones de personas en este país que por desgracia no pueden dormir por las noches porque no llegan a fin de mes, porque carecen de dinero suficiente para enviar a sus hijos a la Universidad o porque a sus familias dependientes no les llegan las ayudas”.

Ha finalizado su intervención asegurando que “Pedro Sánchez ha faltado a la verdad, ha mostrado que nunca ha querido un acuerdo con Unidas Podemos. En un momento como el que estamos atravesando la ciudadanía necesita certidumbre y no hay mayor certeza que decir la verdad. En este país todo el mundo sabe que Unidas Podemos es el único actor político que cumple lo que promete”.