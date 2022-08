Instan creación de unidades veterinarias de la fauna silvestre

Lunes, 29 Agosto 2022 08:16

El Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha instado al consejero de Medio Ambiente la creación de las Unidades Veterinarias de la Fauna Silvestre. Y le ha urgido a la definición de la norma que desarrolle las funciones de los servicios veterinarios oficiales de Medio Ambiente.

Cada vez es más acuciante la necesidad de mejorar la salud de los ecosistemas y de la fauna silvestre. Por ello el Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha instado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el incremento de plazas de veterinarios en servicios con competencias en Medio Natural y Fauna, Pesca Fluvial y Lacustre, Caza, Evaluación, Prevención Ambiental y Cambio Climático, Educación e Información Medioambiental y Residuos y Suelos Contaminados, y la creación del Servicio de Epidemiovigilancia Veterinaria y Sanidad de la Fauna Silvestre en los Servicios Centrales de la Consejería y las Secciones de Sanidad y Unidades Veterinarias de la Fauna Silvestre en los nueve Servicios Territoriales de Castilla y León.

En un motivado informe se insta la creación de, al menos, 74 plazas exclusivas del Cuerpo Facultativo Superior (Veterinarios) para elaborar y ejecutar los programas de prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de la fauna silvestre y llevar a cabo estudios epidemiológicos en Espacios Naturales gestionados por la Consejería de Medio Ambiente, entre otras muchas actuaciones que desde SIVECAL-USCAL han calificado de ineludibles para evitar el progresivo deterioro del medio natural y la protección de la salud pública evitando o, al menos, aminorando la cadena de contagios de las crecientes zoonosis emergentes.

Una vez definida la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, mediante decreto 9/2022, de 5 de mayo, y su desarrollo de los Servicios Centrales, por Orden MAV/570/2022, de 27 de mayo, así como la de los Servicios Territoriales por ORDEN PRE/1029/2022, de 9 de agosto, procede la adaptación de la relación de los Puestos de Trabajo a las actuales estructuras.

Las nuevas estructuras, a juicio de SIVECAL-USCAL, adolecen de una evidente laguna en cuestiones de prestaciones de servicios en cometidos propios de la salud y el bienestar de los animales silvestres y otras funciones propias del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios), que deberían abordarse con la mayor urgencia.

En este contexto, ha propuesto la apertura al Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (Veterinarios) de todos aquellos puestos de trabajo, tanto de los Servicios Centrales, como de los Territoriales, que tengan atribuidas competencias en Medio Natural y Fauna (Espacios Naturales, Flora y Fauna, Planes de recuperación de especies en peligro de Extinción, Plan de seguimiento de especies de especial interés, etc.), Pesca Fluvial y Lacustre (repoblaciones, translocaciones, inventarios, control de epizootias y zoonosis, especies exóticas invasoras, etc.), Caza (Cotos Privados de Caza, Reservas Regionales de Caza y Centros Experimentales de Estudio y Recuperación de Especies Cinegéticas de la Consejería, etc.), Evaluación, Prevención Ambiental y Cambio Climático (emisión de gases de efecto invernadero, declaración de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, contaminantes orgánicos persistentes, organismos modificados genéticamente, etiqueta ecológica, expedientes de autorización ambiental y de licencia ambiental, procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de evaluación ambiental, etc.), Educación e Información Medioambiental y Residuos y Suelos Contaminados (eliminación, gestión, tratamiento y traslados de residuos, programas de I+D+i, etc.).