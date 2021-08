Instan al SACyL a hacer "sus deberes" con autocita

Jueves, 12 Agosto 2021 14:37

CSIF ha pedido al SACYL que haga “sus deberes” para evitar situaciones como las ocurridas este 11 de agosto, cuando en plena ola de calor los jóvenes llamados a vacunarse en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid tuvieron que aguantar en la cola más de una hora al sol con temperaturas que superaban los 30 grados.

Delegados de CSIF han podido comprobar “in situ” en el día de ayer como los jóvenes nacidos entre 2002 y 2004, es decir, los de entre 17 y 19 años acudían a la llamada a la vacunación del COVID y tenían que esperar estoicamente en la cola más de una hora y media.

Aunque la actuación de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Municipal fue sobresaliente habilitando el parking del auditorio para mitigar los efectos del sol y el calor de los llamados a vacunarse, la realidad es que la cola exterior daba más de una vuelta a este vacunódromo y que antes de internarse en el parking del edificio, la mayoría de esa hora y media había que soportar sol y calor extremos.

No se puede entender la previsión que ha hecho SACYL. según CSIF, o si daban por supuesto que siendo periodo vacacional no acudirían todos los convocados, pero la realidad es que estando cubiertos todos los puestos sanitarios, éstos no daban abasto, afirman los delegados que presenciaron las colas.

Avanzada la mañana se tuvo que indicar a los que estaban esperando que tendrían que volver por la tarde porque el personal sanitario tenía que ir a comer, por tanto, hubo usuarios que tuvieron que hacer la cola dos veces.

Desde CSIF se indica que la autocita pregonada por la Junta de Castilla y León a bombo y platillo sólo está funcionando para mayores de 40 años, es decir, para aquellos que, por una causa u otra, han quedado descolgados del proceso de vacunación normal.

En otras comunidades autónomas, como por ejemplo País Vasco y Cataluña, llevan 4 meses convocando a la población con cita programada personalizada de día, hora y lugar con lo que la planificación y la carga de trabajo de los profesionales es más uniforme y los usuarios no tienen que soportar largos tiempos de espera o, como en el caso de ayer, poner a prueba la resistencia al sol y al calor.

Que SACYL vaya con retraso en la implantación de la autocita es obvio, según CSIF, pero parece que no hay interés en implantar el sistema. Si un taller de coches, una peluquería y por supuesto un médico de familia tienen establecido un sistema de cita para organizar el trabajo, no se puede permitir que los profesionales que están estos días poniendo las vacunas del COVID vayan a trabajar sin saber si será un día de mucha afluencia o acabarán desbordados como si fuera el Black Friday.

Desde CSIF temen un nuevo caos cuando los menores de 16 años sean llamados a la vacunación, pues necesitan de autorización de sus padres, por ser menores de edad. Hasta el momento no se sabe cómo debe ser esa autorización y no existe modelo oficial disponible en la página web de la Junta, lo que puede producir problemas en los centros de vacunación y retrasar todo el proceso.