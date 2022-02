Igea: "Este país necesita un espacio de acuerdo"

Domingo, 13 Febrero 2022 11:21

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha aseverado hoy, tras depositar su voto en la urna del colegio electoral de la Confederación Hidrográfica del Duero, en Valladolid, que el partido naranja “tiene futuro”. “Este país necesita que alguien ocupe el espacio de la sensatez y el acuerdo”, ha recalcado.

Igea ha hecho hincapié en la “ilusión” y en la “campaña en crecimiento” que ha experimentado la formación liberal.

“Esperamos que los castellanos y leoneses vayan a votar y dejen bien claro que no puede triunfar la mentira y la deshonestidad, que no se puede utilizar a esta comunidad en beneficio de una causa que no tiene nada que ver”, ha dicho.

Por ello, el candidato de Cs se ha mostrado confiado en que, en el día de hoy, triunfe “la moderación y el acuerdo”, sobre todo porque, en su opinión, España necesita “con urgencia recuperar la cordura y la sensatez”. “Y lo necesita no por nuestro interés, sino por el de esta tierra”.

Así las cosas, Igea espera tener al final de la jornada electoral un “buen resultado”, porque augura que “va a ser una noche para celebrar”.

“Llegamos con el trabajo hecho; si falla algo, será el candidato”, ha concluido.