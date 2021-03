Casado: "es inmoral hacer mociones de censura"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha solidarizado con “los españoles indignados con este espectáculo bochornoso” de las mociones de censura de Pedro Sánchez en plena pandemia “del que nosotros no somos parte”.

“Es su única alternativa porque estamos logrando unificar a todo el centro derecha”, ha subrayado ayer tarde al término de la moción de censura debatida en las Cortes regionales y que no fue aprobada.

Además ha acusado a Sánchez de intentar desestabilizar al PP y ha explicado que “no se puede jugar con la vida y el empleo de la gente por intereses partidistas”.

“El PP está con la gente, la responsabilidad, la salud y el empleo”, ha recalcado.

Casado ha explicado que “lo que hoy hemos visto aquí es la respuesta a un ataque del PSOE a las instituciones de Castilla y León, la semana pasada a las de Murcia y lo que provocó la convocatoria electoral en Madrid donde espero que también se cumpla el fracaso del PSOE el 4 de mayo, y cuando ellos consideren en las elecciones generales”.

En este sentido ha destacado que “la victoria de un buen gobierno y el fracaso de aquellos que utilizan una moción de censura para resolver los problemas que no han sabido resolver en Castilla y León”

El líder del PP ha asegurado que es “muy irresponsable e incluso inmoral” hacer mociones de censura y “desestabilizar gobiernos” que se enfrentan solos sin el apoyo del Gobierno de la Nación al coronavirus

Casado, que ha manifestdo su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco, “un gran presidente de la Junta de Castilla y León", ha avanzado que el PP seguirá comprometido con la reivindicación de los agricultores y ganaderos, con una educación en libertad y una sanidad capaz de enfrentarse a enfermedades como el Covid.

“Castilla y León seguirá teniendo un buen Gobierno al servicio de las personas”, ha recalcado.

Sin mayorias absolutas

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Virginia Barcones, ha resaltado que “el PP ya no tiene mayorías absolutas, ya no tiene ni mayoría, ya no es el partido más votado porque el PP abandonó a sus vecinos y los ciudadanos de Castilla y León le abandonan a él”.

En su intervención cerrando el turno de portavoces en el debate sobre la moción de censura del Grupo Socialista al Gobierno de Mañueco, Barcones ha defendido que “nuestra tierra merece y quiere una oportunidad”.

Asimismo, ha recalcado que “nada se castiga más en política que traicionar el mandato electoral. Y quien no sabe interpretarlo no merece estar en política y le echarán. Castilla y León merece ir por delante, con ideas, con proyectos y sin lloriqueos”.