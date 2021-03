Castaño (Cs): "Hoy se entierra una moción de censura"

Lunes, 22 Marzo 2021 17:25

"Señor Tudanca, usted debería haber llevado una negociación honesta con nosotros, pero usted no ha hecho eso, ¿verdad? Hoy se entierra una moción de censura y cualquier posibilidad de pacto de mi partido con su persona”, ha sentenciado el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño.

Castaño ha comenzado su intervención ante el Pleno de la Cámara autonómica con una doble enhorabuena al candidato a la presidencia de la Junta.

“Usted ha conseguido dos hitos: el primero, presentar una moción de censura y, el segundo, desgastar más su imagen que todo el Gobierno autonómico en un año de pandemia”, ha afirmado.

“Dijeron que lo iban a hacer en el mejor momento y todos imaginamos que sería cuando acabase la pandemia. ¿Cuánto vale hoy su palabra, que nos presenta una moción de censura a las puertas de la cuarta ola de la covid-19?”, ha inquirido el portavoz parlamentario.

El también procurador por Salamanca ha criticado que el líder socialista “haya arrastrado a su Grupo Parlamentario a una situación de bloqueo, de insultos constantes a los doce procuradores, sí, los doce procuradores, de mi grupo, a esos mismos a los que les pide el voto en el Cámara”.

El político liberal, además, ha enunciado “el trauma” del secretario general del PSOE – la imposibilidad de gobernar por la falta de mayoría parlamentaria – y ha marcado diferencias con el principal partido de la oposición.

“Son un claro ejemplo de izquierda indefinida: sólo se ocupan en el relato, en ocupar un espacio político por mero antagonismo. En resumen, todo su papel gira en torno a no ser el Partido Popular y no en hacer política. La política no puede ser hacer antagonismo y alarmismo, incapaz de reconocer lo que se ha hecho bien en este tiempo ”, ha señalado.

“No le acuso de oposición plácida. Hoy le acuso de hacer una oposición inútil – ha continuado – y por eso a nosotros nos preocupa más lo que se hace que lo que se dice. Sólo me voy fijar en los hechos: a nosotros sí nos importa que un alcalde no pueda acumular cargos públicos, nos preocupa la protección del denunciante de la corrupción, que nos quieran imponer que volvamos a pagar el impuesto de sucesiones, que gestionen el reparto de fondos europeos sólo con las CCAA afines o que intentaran subir el IRPF en plena pandemia”.

Del mismo modo, el parlamentario salmantino ha afeado al PSOE que se posicione contra la libertad educativa, que quieran ahogar la educación especial, que transiten hacia un capitalismo de estado, que ataquen la libertad de prensa o la separación de poderes.

“Le recuerdo que hemos estado a punto de perder 140.000 millones por el intervencionismo del PSOE, de Unidas Podemos y de sus socios de ERC y Bildu”, ha asegurado.

“Ciudadanos no es Filesa, ni los GAL, ni Roldán… No es el caso de los ERE. Nosotros no les hemos robado 700 millones de euros a los más desfavorecidos de Andalucía, a los que más lo necesitaban. Claro que no somos iguales. Le pusimos al alcance de su mano eliminar los aforamientos, pero no quisieron; ustedes son los del populismo fiscal, los del trío del hacha. Nos separa un abismo, señor Tudanca. Si esta es su idea de cambio, hicimos bien en no pactar con ustedes”, ha afirmado.

Por último, el portavoz de Cs se ha dirigido a los procuradores de su Grupo Parlamentario.

“A los doce procuradores de Cs, a los doce, llevad la cabeza alta. Podéis sentiros orgullos de vuestra la labor y del trabajo diario de los 900 cargos que os acompañan en Ayuntamientos y Diputaciones”.

“Para mí, sin duda, es un orgullo”, ha concluido.