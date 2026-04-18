La Cuerda del Pozo llegó a desembalsar 135 metros cúbicos por segundo en febrero

Sábado, 18 Abril 2026 08:55

El pico máximo de desembalse de la Cuerda del Pozo en febrero, cuando se produjeron avenidas e inundaciones en la cuenca alta del Duero, en la provincia de Soria, fue de 135 metros cúbicos por segundo.

Así lo ha detallado el Gobierno de España en respuesta escrita al senador popular José Manuel Hernando que presentó una batería de preguntas para aclarar los episodios de avenidas y la responsabilidad de las inundaciones en diferentes puntos de la Cuenca del Duero en la provincia.

El 4 de febrero el embalse de La Cuerda del Pozo alcanzó 195,8 hm3, coincidiendo con el volumen máximo almacenable respetando el resguardo mensual de 53 hm3 fijado para febrero por la Comisión de Desembalse.

A partir de ese momento comenzó a utilizarse ese margen de seguridad para almacenar parte del agua entrante y reducir los caudales liberados aguas abajo.

El criterio aplicado el día 5 de febrero, según ha contestado el Gobierno, fue la gestión técnica del episodio conforme al resguardo de seguridad, a las aportaciones observadas y a la información hidrológica y meteorológica disponible en ese momento.

En ese contexto, el 5 de febrero ya se estaba desembalsando de forma progresiva, al haberse elevado el caudal hasta 23 metros cúbicos por segundo ante unas entradas de agua que seguían siendo muy altas.

“No se consideró en ese momento la necesidad de acudir a un desembalse extraordinario, porque la gestión del episodio debía seguir adaptándose a su evolución real y a unas previsiones que se elaboran a pocos días vista y con el correspondiente margen de incertidumbre”, ha señalado.

El mismo criterio se aplicó en los días posteriores, hasta que el 10 de febrero, un nuevo episodio de aportaciones muy elevadas hizo necesario adoptar otras medidas.

Durante la semana comprendida entre el 9 y 15 de febrero, el embalse de la Cuerda del Pozo registró un caudal medio de entrada de 104,08 m3 /s, alcanzando en este período un pico máximo de desembalse de 135 metros cúbicos por segundo.

La gestión del embalse de La Cuerda del Pozo durante el episodio de lluvias ocurrido la semana del 9 al 15 de febrero se realizó según criterios técnicos, mediante desembalses progresivos y preventivos ajustados a la información hidrológica y meteorológica disponible en cada momento, con el objetivo de limitar al máximo el caudal desembalsado y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de laminación necesaria para amortiguar las avenidas previstas en base a las previsiones meteorológicas que se elaboran a pocos días vista y con un grado de incertidumbre.

La actuación fue progresiva desde el inicio del episodio de lluvias en que se alcanzó la cota del resguardo de seguridad.

Así, el 4 de febrero se ajustó el desembalse a 4 m3 /s y más tarde a 12 m3 /s.

El 5 de febrero se elevó a 23 m3 /s, el 6 de febrero, a 30 m3 /s y el 7 de febrero, a 45 m3 /s.

Posteriormente, ante nuevas aportaciones muy elevadas, el 10 de febrero, se elevó a 65 m3 /s, después a 100 m3 /s y más tarde a 120 m3 /s, hasta alcanzar 135 m3 /s el 11 de febrero.

“De lo expuesto anteriormente se concluye que el desembalse se llevó a cabo de forma gradual y anticipada dentro de lo que permitían la evolución real del episodio y la necesidad de preservar resguardo suficiente para seguir amortiguando la crecida”, ha señalado.

En la reunión de la Comisión de Desembalse celebrada el 25 de noviembre de 2025 el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán solicitó que, en la medida de lo posible, se apurasen al máximo los resguardos para almacenar el mayor volumen de agua posible-

Esto refleja, según ha recalcado el Gobierno, que sobre la explotación del embalse concurren intereses diversos, si bien prevalece la decisión técnica atender a la seguridad hidrológica y a la adecuada gestión de las avenidas, siendo el criterio que prevaleció durante el episodio de lluvias que nos ocupa

Comunicaciones

Durante el episodio de avenidas registrado entre los días 28 de enero y 24 de febrero. y en particular entre el 9 y 12 de febrero, las comunicaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuadraron en el marco del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) y del Protocolo de Comunicación y Avisos de la Información Hidrológica en caso de Crecidas de la CHD.

En aplicación de dicho protocolo la CHD emitió los correspondientes avisos hidrológicos por superación o previsión de superación de los umbrales establecidos en las estaciones de aforo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), remitió notificaciones automáticas de avisos hidrológicos en tiempo real y elaboró y trasladó los partes periódicos de seguimiento del episodio de crecidas.

Asimismo, emitió, las notificaciones de desembalses extraordinarios que fueron precisos.

Estas comunicaciones se dirigieron a los destinatarios previstos en el Protocolo —fundamentalmente los centros de coordinación de Protección Civil autonómicos y estatales, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y demás organismos competentes— correspondiendo a la autoridad de Protección Civil, en el marco del INUNCYL, la activación de medidas preventivas y la comunicación a las entidades locales afectadas.

No obstante, y en atención a la situación excepcional existente en la pedanía de Langosto (El Royo), así como partiendo del entendimiento de que dicha comunicación debía tener carácter redundante respecto de la realizada por la Delegación Territorial soriana, desde la Confederación Hidrográfica del Duero se procedió a efectuar un aviso telefónico al alcalde de la localidad el martes 10 de febrero, a las 19:30 horas.

Asimismo, en determinadas naves situadas en el entorno de Hinojosa de la Sierra, el personal presente en campo informó de manera preventiva a las personas allí localizadas sobre la situación hidrológica y la evolución prevista de los caudales, con la única finalidad de extremar la precaución y reforzar las condiciones de seguridad. Además, se indica que, de acuerdo con la información facilitada

Además, se indica que, de acuerdo con la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, según el Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Castilla y León (INUNCYL), una vez declarada una situación de emergencia prevista en el mismo, corresponde entre otras funciones al CECOPI, cuya dirección ostenta en el ámbito provincial la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León, notificar de forma inmediata a los municipios afectados cualquier declaración o comunicación formal de las autoridades regionales relativa a situaciones de alerta, alarma o activación del Plan y sus finalizaciones, así como de cualquier otra circunstancia de riesgo que les pueda afectar.