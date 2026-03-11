Encuentro en Soria de centros educativos en celebración del Día de Escuelas Católicas

Miércoles, 11 Marzo 2026 09:23

Soria se sumará mañana a la celebración del Día de Escuelas Católicas Castilla y León con un encuentro que reunirá a alumnado, docentes y representantes de los centros educativos de Escuelas Católicas en la iglesia de El Salvador.

La jornada, que se celebrará mañana jueves 12 de marzo a las 12.15 horas, forma parte de las actividades que estos días se están desarrollando en distintas provincias de la comunidad bajo el lema “Educación que te acompaña en cada paso”.

En este evento participarán los cinco colegios pertenecientes a Escuelas Católicas en la provincia de Soria (Calasancio de Almazán, Santa Teresa de Jesús Escolapias, Nuestra Señora del Pilar Escolapios, Trilema Soria y el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de Burgo de Osma), que acudirán con una nutrida representación de alumnos y docentes. La celebración consistirá en una eucaristía en la iglesia de El Salvador, como expresión de la identidad y los valores que inspiran el proyecto educativo de estos centros.

Antes de la celebración litúrgica, los participantes se reunirán en la puerta de la iglesia para una fotografía conjunta, un gesto simbólico que quiere reflejar la unidad y el compromiso compartido de la comunidad educativa de Escuelas Católicas en la provincia.

El Día de Escuelas Católicas es una oportunidad para celebrar la comunidad educativa formada por alumnado, familias, docentes y personal de los centros, así como para poner en valor la contribución de la escuela católica a la sociedad.

A través de esta jornada, los centros quieren compartir con la sociedad una educación basada en la cercanía, la innovación pedagógica y los valores del Evangelio, como la acogida, la justicia, la solidaridad y el compromiso con los demás.

En Soria los cinco centros de Escuelas Católicas cuentan con 2.119 alumnos, lo que supone el 15 % de la escolarización total. Estos colegios cuentan con 105 unidades educativas y 266 profesionales, entre docentes y personal de servicios.

En Castilla y León, Escuelas Católicas agrupa 171 centros educativos y cerca de 100.000 alumnos, lo que representa aproximadamente el 27% del alumnado de la comunidad.

Escuelas Católicas Castilla y León

Escuelas Católicas Castilla y León es la organización empresarial de centros educativos concertados católicos de Castilla y León.

Posee una amplia experiencia educativa y una red de centros y profesores que incluye 171 colegios, 9.000 trabajadores y representa al 27% del alumnado de Castilla y León con 97.900 alumnos en sus aulas.

Es la organización más representativa de titulares de centros concertados de Castilla y León y una de las comunidades educativas con más peso de la región.