TRIBUNA / Soria Ya Askatasuna

Lunes, 22 Enero 2024 08:14

Mario González propone en este artículo de opinión, con buenas dosis de ironia, un brazo terrorista soriano, menos cruento y más divertido que otros que están demodé en Europa, para conseguir los objetivos de desarrollo que lleva décadas la provincia persiguiendo sin alcanzar en el actual sistema democrático español.

Terrorismo, sí, terrorismo. Me he levantado pensando que si el terrorismo ha puesto donde están a las provincias vascongadas desde los tiempos del General, que no podría hacer con nuestra pequeña Soria. Tenemos enfrente una dictadura: la de la PPSOE. Tenemos aspiraciones de libertad, nuestros usos y costumbres y hasta un idioma propio (¡ay mante, vaya catrapá de nieve! Mañana verás que chapina). La PPSOE de Castilla y León nos oprime y roba. Y tenemos a nuestra Soria ¡Ya! para salir políticamente del atolladero. Lo tenemos casi todo, empero necesitamos algo más, un empujoncito. Ahí es donde entra lo del brazo terrorista soriano. Propongo que se denomine SORIA YA ASKATASUNA (SYA). Soria y Libertad. A veces no hace falta crear algo nuevo, basta con saber copiar.

Así, pensando y pensando, caí en la cuenta de que el terrorismo que conocemos está demodé en Europa y que, además, hay otros que lo han hecho, que lo hacen y que lo van a hacer mucho mejor que nosotros -como la ETA o HAMÁS- por eso precisamente propongo aquí otro tipo de terrorismo. Un terrorismo soriano, más divertido y menos cruento. Sin daños colaterales. Muy preciso.

Para ello se me ocurre, por ejemplo, que todos los políticos de la PPSOE de Castilla y León pasen el verano obligatoriamente en San Pedro Manrique sin gota de agua, porque no les da la gana hacer la presa. Se me ocurre, asimismo, que cuando les suceda cualquier cosa –sobre todo si es grave- se les hospitalice obligatoriamente en Soria para que disfruten de nuestro hospital y, sobre todo, de nuestras ambulancias que luego los moverán por toda la región para poder ser atendidos (¡sigamos apoyando a PEDALOVIDA!). Se me ocurre, también, que cuando cualquiera de ellos precise de algún medicamento tengan que ir a buscarlos por nuestros pueblos pequeños, gozndo de las mismas facilidades que nuestra población rural.

Un terrorismo implacable que les obligue a comunicarse por móvil desde esos mismos pueblos, que les exija transitar por la provincia en cuanto nieve un poco y que, para cualquier desplazamiento a otras capitales, tengan que pasar necesariamente por Soria. Así podrán sentir lo mismo que sentimos los sorianos a diario. No sé si será demasiado. No sé, incluso, si alguno preferiría una bomba y punto. L

o que sí sé es que tenemos que ser despiadados porque ellos son extremadamente crueles al colocar, al frente y por encima, a títeres como Mañueco y Benito Serrano (y su tránsfuga) o como Carlos Martínez y Tudanca (lo de este último podríamos calificarlo de ensañamiento). La PPSOE juega muy sucio y nosotros tendremos que hacer lo mismo.

SORIA YA ASKATASUNA deberá combinar este nuevo tipo de terrorismo con las denuncias que viene haciendo la plataforma Soria ¡Ya! (unos mueven el árbol y otros recogen las nueces) y, sobre todo, tendrá que diseñar un plan para desarrollar Soria cuando ganemos la guerra. Vemos como cada día es más fácil doblegar a la PPSOE que ya solo piensa en qué hay de lo suyo, importándole el resto una higa. En Soria se rendirían a la primera de cambio porque tienen muy poco que ganar y que perder. No les interesa la España Vaciada. Para nosotros sería la victoria, luego la amnistía, el referéndum y la creación de una nueva Suiza más salada, más española. Debemos aterrorizarles haciéndoles vivir lo que vivimos aquí todos los días gracias a ellos y disponer lo necesario para canalizar las inversiones que traerá esa mayor libertad para todos y para todo y unos impuestos muy reducidos.

Hasta el momento, todos los movimientos políticos crecientes, como PODEMOS o CIUDADANOS -VOX está en camino- se han entregado a la PPSOE. Solo los que no lo hacen, sacan provecho para sus territorios. Por aquí van los tiros.

Todos debemos apoyar el terrorismo de SORIA YA ASKATASUNA haciéndoles ver a los políticos de la PPSOE lo ingrato de su actuación y las posibilidades que traería para Castilla y León la activación de las provincias de Soria, Avila, Segovia o Zamora, en lugar de dejarlas morir de despoblación. Todos tenemos pasamontañas y nada que perder. Deja de votar a la PPSOE y apúntate al terrorismo soriano. SYA.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.