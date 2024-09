Más de mil kilómetros de Camino de Santiago para luchar contra diabetes

16 Septiembre 2024 - 17:07

El saguntino Alejandro Samper recorrerá más de mil kilómetros a pie, entre su Sagunto natal a Santiago de Compostela, para recaudar fondos para investigar una cura para la diabetes tipo 1. Una de sus etapas ha hecho escala en Soria.

Samper ha partido a finales de agosto Santiago de Compostela desde la playa de Puerto de Sagunto, para recorrer 19 etapas del Camino Francés.

Bajo el lema “De Sagunto a Santiago con diabetes en la mochila”, el deportista recorrerá 1.080 kilómetros en 40 días equipado con una mochila en la que llevará lo necesario para el tratamiento de la diabetes que padece.

El objetivo de este reto solidario es recaudar fondos para DiabetesCERO, la única fundación española que recauda fondos dedicados a la investigación de una cura para la diabetes tipo 1.

Las donaciones se pueden realizar a través de la página web www.migranodearena.org.

Valencia, Teruel, Zaragoza o Soria son algunas de las ciudades por las que transita entre los 1.055 kilómetros a los que se enfrenta.

En el Ayuntamiento de Soria ha sido recibido por el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, al que ha informado sobre los detalles de su aventura.

Según ha compartido en la recepción, un día vio una flecha del Camino de Santiago y descubrió que había una entidad local, la Asociación Amigos del Camino de Sagunto Santiago, que se dedica a marcar y construir las etapas diarias que unen Sagunto con Santiago.

Con esa idea en la cabeza, se lanzó a realizar un crowfunding para realizar el camino y recoger fondos para la lucha contra la diabetes, una enfermedad que no se está investigando en demasía y que es crónica.

“Debuté en diabetes hace más de 27 años. Tras varios años luchando y negando la enfermedad he aprendido a aceptarla y convivir con ella. He logrado grandes metas deportivas y me ha hecho aprender a alimentarme correctamente usando el deporte como principal pilar para su tratamiento. Mi caso no es diferente al de miles de personas que convivimos diariamente con esta patología. Por eso ahora quiero enfrentarme al mayor reto de mi vida para visibilizar y sensibilizar sobre esta patología, pero especialmente quiero aportar mi granito de arena en ayudar con lo que se recaude en este reto y colaborar con la Fundación Diabetes Cero en la investigación para la cura definitiva de esta enfermedad”, ha compartido

Samper, que ha participado en la última edición de la carrera popular Soria-Valonsadero, lleva tres décadas luchando contra esta enferm3edad.

“No la he aceptado muy bien, debuté en la pubertad cuando estaba saliendo del colegio y hasta ahora tengo 41 años, llevo veintisiete años de tratamiento y haciendo deporte de muy alto nivel y en este momento estoy en el momento de aceptación de la enfermedad y de demostrar al mundo de la importancia de hacer deporte para tratarla bien”, ha resaltado.