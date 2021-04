Lucas anima a innovar en educación, porque no puede parar

Viernes, 30 Abril 2021 19:56

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha animado a seguir avanzando en innovación en la comunidad educativa porque la educación "no se puede parar", como ha demostrado la Junta durante la pandemia, en el que los centros educativos han realizado un gran esfuerzo para ofrecer clases presenciales.

Lucas ha clausurado esta tarde el Encuentro "Llévate el Éxito" organizado durante esta semana por el colegio de Los Escolapios de Soria para profundizar en las pedagogías innovadoras llamadas a mejorar la educación en los próximos años.

La consejera de Educación, que ha puesto en valor los buenos resultados que está obteniendo la Comunidad en materia educativa, ha abogado por seguir avanzando en innovación educativa, porque la educación tiene que ser "dinámica, creativa e innovadora"

A preguntas de los periodistas, Lucas ha señalado que la Consejería de Educación ha realizado diferentes inversiones durante este curso para incorporar medios informáticos y digitales a las aulas y permitir dar clases presenciales durante la pandemia.

Lucas ha deseado que el esfuerzo que se ha realizado en la comunidad educativa para contener la pandemia no se relaje en lo que resta de curso y ha avanzado que la organización del siguiente curso estará en función de la evolución de la pandemia y las restricciones sanitarias.



"Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación epidemiológica y cuando sea el mes de junio, organizaremos el próximo curso con todas las medidas de seguridad y el esfuerzo que tengamos que hacer para que también sea presencial", ha avanzado.

En este primer encuentro educativo organizado por el colegio Los Escolapios han participado de forma presencial y on line 600 docentes y directivos de centros educativos de nueve países.

Por su parte, el director del colegio de Los Escolapios de Soria, Óscar Abellón, ha asegurado que aunque los resultados en el informe PISA for School son buenos en el centro educativo no pueden caer en la "autocomplacencia", lo que les obliga a buscar herramientas que les permita seguir creciendo y mejorando.

En este sentido ha apuntado que hay muchos retos por delante, como conseguir personalidad de verdad los aprendizajes, la atención a la diversidad y, por supuesto, reducir el fracaso escolar.

Abellón ha asegurado que del encuentro celebrado esta semana una de las conclusiones extraídas es que hay que "aprender a copiar" pero adaptándolo las proyectos educativos al entorno de las escuelas.

Otra de las conclusiones es que hay que poner por encima de los programas a las personas, de tal manera que "hay que enseñar desde el cerebro del que aprende", y habría que escuchar más al alumnado.

En cuanto a la inteligencia artificial, el encuentro ha servido para resaltar la importancia que tendrá el Big data para lograr mejores aprendizajes.

"Conviene que nos paremos los docentes a pensar que lo básico lo olvidamos con la rutina del trabajo y debemos centrarnos un poco más en el alumno", ha recalcado.

Abellón ha señalado que hay que tener en cuenta que la tecnología, por sí misma, no aporta mejores aprendizaje si no hay un soporte de un proyecto pedagógico sólido.