El PP acusa a Gobierno de no decir la verdad de pensiones

Lunes, 19 Julio 2021 13:57

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha advertido este lunes que la reforma de las pensiones puede suponer recortes para más de once millones de españoles, por lo que ha pedido al Gobierno que diga la verdad y no oculte información.



Gamarra, que se ha reunido este lunes en Soria con diputados de su formación que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo, ha reconocido la preocupación del PP por la reforma "por fascículos" de las pensiones, donde el Gobierno sólo está contando la parte más fácil y ocultando su "hoja de ruta".

"Se habla solo de lo fácil: la revalorización. Pero se oculta que va a ocurrir con el factor de sostenibilidad. Y la suficiencia de las pensiones no puede abordarse sin la sostenibilidad", ha recalcado.

Gamarra ha asegurado que la reforma de las pensiones puede suponer recortes a más de 11 millones de españoles.

"Falta solidaridad porque se quiere establecer un planteamiento en el que solo una generación se vea sacrificada y que tenga que asumir recortes", ha declarado.

La dirigente popular ha asegurado que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible si se basa no solo en el factor de sostenibilidad sino en dos elementos políticos que se están obviando por el Gobierno como la no derogación de la reforma laboral y políticas de creación de empleo y las políticas de natalidad.

La OCDE ha señalado que España está en el vagón de cola de la recuperación entre los países europeos, "por falta de unas políticas económicas adecuadas", ha censurado Gamarra, quien ha insistido en que hay que fortalecer el tejido económico.



Gamarra, a preguntas de los periodistas, ha acusado al Gobierno de ocultar información y mentir a la sociedad española en la reforma de las pensiones.

De las cuatro fases en que se plantea la reforma, la portavoz del Grupo Parlamentario popular en el Congreso ha asegurado que lo fácil no puede desligarse del resto de aspectos.

Además ha acusado al Gobierno de retrasar hasta 2023 -otra legislatura- la segunda parte de las reformas del sistema de pensiones, que el PP quiere saber cómo va a afectar a los autónomos, a los topes de cotización, o si va a ampliar hasta los 35 años la cotización de la vida laboral a la hora de calcular las pensiones.

"Lo primero que tendría que haber contado a la sociedad española es la reforma que ha planteado el Gobierno a Bruselas porque cuando habla de reducción de gasto público tiene que ir unido a recortes", ha advertido.



Gamarra ha asegurado que un cambio de ciclo económico, que ya está en marcha, y político, supondrá otra hoja de ruta en la reforma del sistema de pensiones.

Por su parte, el diputado popular por Soria y portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, ha subrayado que el planteamiento de la reforma de Escrivá es elegir entre "susto o muerte", en el que sólo la generación del "baby boom" se les ofrece recortarles la pensión o trabajar más años.

"El Partido Popular no lo va a permitir, porque siempre hemos creído que las pensiones es un pacto intergeneracional y no puede recaer sólo en una única generación", ha advertido.