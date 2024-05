Carriedo (PP) anima a responder en las urnas a aprobación de Ley de Amnistía

Viernes, 31 Mayo 2024 14:35

El consejero de Economia y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha animado a los sorianos a responder con contundencia en las urnas de las elecciones europeas a la aprobación de la Ley de Amnistía, que rompe la igualdad entre los españoles.

Carriedo, que ha señalado que son las elecciones europeas más importantes para los españoles, ha censurado que este jueves en un acto político en Soria que se rompiera la igualdad entre los españoles en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la Ley de Amnistía, que pone en riesgo los principios constitucionales y democráticos.

En este sentido, ha mostrado su confianza en contar con el apoyo de Europa para revertir la situación, pero primero, según ha señalado, los españoles tienen que responder en las urnas frente a las amnistía, “con un mensaje claro que tenemos dar a Europa de que creemos en España en la igualdad y que nadie es más importante que nadie, aunque son votos sean imprescindibles para hacer a alguien presidente del Gobierno”.

Carriedo ha asegurado que lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados no es propio de un Estado democrático, donde hay “una transacción de amnistía e impunidad a cambio de presidencia del Gobierno e investidura”.

El consejero de Economía y Hacienda ha expresado su deseo de que esta situación se cuente en Europa y los europeos vean que la mayoría de los españoles están en contra de lo que paso.

A preguntas de los periodistas, ha señalado que cada comunidad gobernada por el PP presentará su propio recurso contra la ley de amnistía.

“Ayer se rompió la igualdad entre los españoles. El mensaje que se dio fue muy claro: si hay un atentado terrorista, una actividad fuera de la ley hecha por una persona normal de la calle, lleva una sanción y un cumplimiento de una pena, pero si esa persona es necesaria para la investidura de un presidente del Gobierno, es el que te indulta y te quita esa pena”, ha censurado.

Carriedo ha asegurado que de la votación de la ley de amnistía se han beneficiado dos personas, Puigdemont y Sánchez.

“Ayer no llegó ni al 51 por ciento de los votos del Parlamento nacional y se nos habla de que es muy positivo para todos los españoles y ni siquiera estuvo el presidente del Gobierno ni tuvo el coraje de defenderlo. Ese coraje que él no tuvo es el que tenemos que tener todos españoles el 9 de junio, lanzando un mensaje claro, porque Europa nos está mirando y quiere saber si lo que se aprobó ayer, nosotros lo apoyamos o si los europeos nos tienen que ayudar porque los españoles pensamos de una forma distinta a cómo piensan Puigdemont y Sánchez”, ha defendido.

En cuanto a la posible celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, medida en la hoja de ruta del independentismo catalán, Carriedo ha advertido que la palabra de Sánchez no vale nada por lo que, aunque haya prometido que no habrá pacto fiscal ni referéndum, también prometió que no habría indultos y eliminación del delito de sedición y amnistía.

“La principal posibilidad para evitar ese pacto fiscal, que es un pacto de desigualdad, es votar el 9 de junio mandando un mensaje claro y contundente para parar todas estas iniciativas”, ha advertido.

Publicación en BOE

La ley de amnistía entrará en vigor una vez se publique en el BOE, pero se retrasará algo por “una serie de motivos que no nos han explicado pero que nos podemos imaginar”.

“Solo quien tiene vergüenza de lo que ha hecho y lo que ha hecho es contrario a los intereses generales, tiene el interés que no entré en vigor antes del 9 de junio. Cuando entré en vigor, nosotros estaremos en disposición de presentar nuestra propuesta de recurso ante el Consejo Consultivo, que elaborará su dictamen. Es un recurso a favor de la igualdad. Nosotros no podemos permitir que se rompa la igualdad entre los españoles”.

Por su parte, el presidente del PP y de la Diputación de Soria, Benito Serrano ha señalado que el día después es triste tras lo acontecido en el Congreso de los Diputados, con la aprobación de la Ley de Amnistía, donde “se consumó esa división entre españoles, entre los que a unos se les da y a otros se nos niega”.

En este sentido, ha acusado al PSOE de seguir negando a Soria las ayudas al funcionamiento en su máxima aplicación (20 por ciento), “un PSOE que habla de que España va como un tiro pero la percepción de la mayoría de los españoles es que la situación es peor que hace cuatro años y va empeorando”.

Serrano ha advertido a los ciudadanos que el 9 de junio se juegan todo porque hay mucha normativa que emana de la Unión Europea y su futuro es también el de España y el de Soria.