Maria Madurga dimite como concejala del PP en Ayuntamiento de Soria

Martes, 03 Diciembre 2024 10:37

La concejala del PP María Madurga ha presentado este martes su renuncia al escaño en el Ayuntamiento de Soria, tras año y medio de ejercicio.

Madurga ha explicado en rueda de prensa, acompañada por la portavoz popular Belén Izquirdo, que ha renunciado por motivos personales, al ser madre, trabajadora por cuenta ajena y empresaria.

Profesión, familia y empresa acaparan su tiempo, ha reconocido Madurga.

Ha asegurado que la ciudad y el propio Ayuntamiento, que ha conocido desde dentro, necesita muchos cambios.

Me gustaría que no fuera una ciudad de vacaciones, Me gustaría que fuera una ciudad donde mis hijas pudieran desarrollarse personal y profesionalmente”, ha resaltado.

Ha asegurado que en el año y medio como concejala ha aprendido muchas lecciones y ha ganado en experiencia.

“Espero a ver estado a la altura de la confianza depositada por los ciudadanos” ha deseado.

Madurga ha señalado que se va cargada de orgullo.

En cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento, Madurga ha señalado que se le quedan clavadas muchas espinitivas en una corporación con mayoría absoluta.

“Me hubieran costado cambiar muchas cosas. La iniciativa privada nada tiene que vrer con lo que yo he visto aquí”, ha señalado.

Madurga ha asegurado que

El sustituto de Madurga será Alvaro del Río, número 8 en candidatura del PP en las últimas municipales. Es gerente de la residencia de El Royo.

Belén Izquierdo ha mostrado su pesar por la marcha de Madurga, aunque ha reconocido que entiende sus circunstancias, porque comparten muchas cosas, como ser madres trabajadoras.

“La razón me dice que va a estar mucho mejor. Pero el corazón me dice que la voy a echar de menos”, ha señalado.

Madurga ha señalado que no cierra ninguna puerta para el futuro pero ya se verá.