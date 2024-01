El PP de Soria presentará demanda contra permuta de Pajaritos II

Viernes, 05 Enero 2024 14:37

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria presentará la próxima semana la demanda contra la permuta de la promoción de viviendas en Los Pajaritos II, según ha avanzado su portavoz Belén Izquierdo, quien ha valorado la actualidad municipal.

Algunos de los componentes del Grupo Popular en el Consistorio de Soria ha compartido un café y roscón con los medios de comunicación que habitualmente dan cobertura informativa en el Ayuntamiento de Soria, en el que ha dado por estrenado el nuevo año-

La portavoz del PP, Belén Izquierdo, ha contestado a preguntas de los periodistas que hay que “coger los problemas por los cuernos” y por ello han pedido una comisión extraordinaria de Desarrollo, para abordar cuál es la situación real del departamento de Urbanismo y objetivar si se necesita más personal para evitar más retrasos en las tramitaciones, “que posiblemente sea así”, para habilitar las plazas de la oferta de empleo público de 2024.

“No es sólo los grandes asuntos que se ven. Sino que también afecta a particulares, a comunidades, a temas del día a día. Está con más de un año de retraso y en un tema tan importante como el urbanismo es inconcebible”, ha lamentado.

- ¿Hay responsabilidades políticas por este retraso?

- Entiendo que al final sí. No es un problema que ha venido por una situación puntual. Es que lleva ya mucho tiempo así, se lleva denunciando desde la legislatura anterior y no se hace absolutamente nada. Con lo cual los marrones no van para abajo sino que suben. Y será responsabilidad del concejal de Urbanismo.

- El Grupo Popular ya conoce cómo funciona la Casa Consistorial después de unos meses ¿Con qué animo afronta este Nuevo Año? ¿Qué prioridades tiene marcadas en la cartera?

- El ánimo sigue como en mayo, a tope. Y además ahora que hemos tenido unos días de descanso, lo afrontamos con más ilusión y con más ganas. Vemos la cantidad de cosas que se pueden mejorar y hacer. Y eso nos da todavía más motivación para tirar adelante. ¿En qué nos queremos centrar? En las dos partes importantes, sin olvidarnos de los ciudadanos. A nivel interno: urbanismo y la situación de los trabajadores del Ayuntamiento, su RPT. Sino se ordena la casa, no se puede tirar adelante. Es necesario que haya orden, que estén las plantillas adecuadas, para comenzar a trabajar y que se vaya tirando del Ayuntamiento como tractor y fuerza del desarrollo de la ciudad, empezando por un urbanismo que está completamente desfasado.

-En urbanismo han planteado hace unas fechas una propuesta para diversos aparcamientos públicos. Unos días después, el equipo socialista de Gobierno planteó un aparcamiento incluido en el convenio del antiguo solar del “circo”, en la avenida de Valladolid. ¿Qué valoración les merece? ¿Les satisface?

- Por supuesto, quiere decir que no es ninguna ocurrencia, sino que algo de razón llevamos cuando decimos que se están perdiendo muchísimas plazas de aparcamiento y tenemos que convivir peatones y vehículos y es necesario que las necesidades de ambos se vean equilibradas. ¿Si se pierden las plazas, que hacemos con los vehículos? ¿Dónde los metemos? La ciudad de Soria es un caos estos días conduciendo. Y si sumas que llueve un poquito, es imposible. No hay aparcamiento público. Hay que dar una solución.

- Uno de los cambios que se está ejecutando en estas fechas es el de contenedores de la recogida de basuras. ¿Qué opinión tiene del nuevo cambio?

- Tenemos que analizar en profundidad cuándo deberían haber estado hechos todos los cambios. El contenedor de residuos de la basura normal da la sensación que es un poquito más pequeño que el de vidrio y papel. Está habiendo quejas de que parece más pequeño y que se encuentran desbordados, pero entendemos que no es sólo cuestión de contenedores, porque había otra serie de obligaciones en cuanto a vehículos, a nuevo equipamiento, qué tenemos que ver en estos días de fiestas para ver si se necesitan más.

- En la quinta planta de Los Pajaritos II, el PP ha recurrido a los tribunales ¿Hay novedades?

- No, seguimos igual. En la resolución de alcaldía que hemos recurrido, estamos pendientes de que nos entreguen el expediente completo, por parte del Ayuntameinto, y de la permuta, la próxima semana presentaremos la demanda. Está pendiente de la última lectura, para presentar la demanda. Al final está todo relacionado. Alguien tiene que aportar luces de por qué la licencia que se concedió no es lo mismo de lo que se ha ejecutado.

- En campaña, le parecían que las partidas económicas del Ayuntamiento estaban disparadas en gastos superfluos. ¿Desde dentro, ve la situación igual?

- Sigue habiendo mucho gasto superfluo. El Plan General de Contabilidad de la empresa privada te permite crear tantas cuentas como sean necesarias. Y un gasto como publicidad, si lo divides por departamentos, al final cuesta mucho saber la cuantía general. Hay muchas partidas en los gastos y desde nuestro punto de vista falta gestión. Estoy convencídisima que hay muchas partidas que se pueden reducir.

- ¿Se plantean realizar un análisis más detallado de las cuentas y presentarlo a la sociedad?

- Hemos pedido facturas. Las que nos parecen más extrañas, las tenemos muy claras. Hemos pedido las facturas físicas. Llevamos con ellas pedidas desde septiembre ¿Sabe cuántas facturas hemos recibido? Ninguna. Pedir, pedimos. Nos da el alcalde el visto bueno a nuestras peticiones, pero recibimos si llega al 10 ó 15 por ciento ya vamos bien. No hemos visto una sola factura. Tenemos la relación. Necesitamos ver la factura física y lo que se incluye en ella. Y no lo hemos visto. Puede ser, por ejemplo, en la factura de piensos para animales. ¿No sé qué perros tiene el Ayuntamiento? No sé de donde viene. Necesitamos información y hemos pedido esas facturas y no nos han entregado ninguna. Tengo la relación y necesitamos explicaciones. Hay que dar el documento, tampoco es tan raro lo que pedimos. Y no lo recibimos. Lo mismo sucede con los informes urbanísticos, o las explicaciones para conocer la situación real de los espacios deportivos, que pedimos para septiembre y nos dicen que nos van a llevar… pero ya nos llevarán en septiembre de 2024. Vamos a seguir insistiendo.