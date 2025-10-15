Simulacro de actuación ante nevadas en la A-2, en Guadalajara, Soria y Zaragoza

Miércoles, 15 Octubre 2025 20:50

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con las subdelegaciones del Gobierno de Guadalajara, Soria y Zaragoza; y en coordinación con las Administraciones competentes de regulación de tráfico (Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico) y las empresas concesionarias encargadas de la conservación de la A-2, ha programado la realización de un simulacro de actuación del operativo de vialidad invernal en situación de nevada en el tramo de la autovía A-2 comprendido entre los puntos kilométricos 139,500 y 304,500.

El tramo es uno de los ejes principales de la red de carreteras del Estado, con una intensidad media diaria de 29.000 vehículos/día y un porcentaje de vehículos pesados del 30 por ciento, por lo que la incidencia a causa de una nevada es muy significativa (por la complejidad de la propia gestión y, en el caso de producirse un bloqueo o corte de la autovía, las afectaciones al tráfico de viajeros y mercancías que se derivarían).

Por ello, y con el objetivo de sacar conclusiones para mejorar y optimizar la operativa y gestión de los recursos humanos y medios disponibles ante un episodio de fuertes nevadas; a partir de las 7:00 horas del próximo jueves 16 de octubre, se realizará un simulacro por nevadas que durará hasta las 12:30 horas.

El simulacro dará comienzo con el envío de notificaciones de la AEMET de “aviso naranja” por previsión de nevadas a cota 500 metros en la Ibérica de Soria y Zaragoza.

A partir de ese momento, el simulacro previsto pasará por las fases de inicio de nevada “nivel verde”, restricción a vehículos pesados “nivel amarillo” y, sin pasar por circulación con cadenas de vehículos ligeros (“nivel rojo”), el corte total de calzada por bloqueo “nivel negro”.

Se mostrará información en los paneles de mensajería variable del tramo afectado y se realizará el despliegue de máquinas quitanieves entre el punto kilométrico 139,500 y el 304,500 de la A-2, que aplicarán tratamientos preventivos de extendido de fundentes de forma real para poder monitorizar el buen funcionamiento y control digital de los mismos.

Durante la fase de simulación de restricciones al tráfico, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico (GCT) y equipos de los Sectores de Conservación, se posicionarán en los puntos donde se aplicarían las restricciones en un escenario real.

Ejecutarán los controles y cortes correspondientes al nivel de alerta simulado, pero sin efectuar embolsamientos en aparcamientos de emergencia, minimizando así las afecciones al tráfico y garantizando la seguridad vial

Campaña de vialidad invernal 2025-2026

El 1 de noviembre comenzará la campaña de vialidad invernal 2025-2026, que se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Uno de los escenarios más habituales en la autovía A-2 es que las nevadas se inicien en la provincia de Soria a partir de los 800 metros de altitud y que, posteriormente, la cota de nieve descienda hasta los 500 metros, afectando ya a la provincia de Zaragoza.

Dado que esta situación se repite con frecuencia en una vía de alta capacidad como la A-2, el MITMS, junto con las Subdelegaciones del Gobierno de Guadalajara, Soria y Zaragoza, ha considerado necesario simular este escenario y coordinar a todos los organismos que intervienen en la gestión de estas situaciones críticas.