Diputación pone en marcha los talleres “Mujer, Salud y Calidad de Vida”

Jueves, 18 Septiembre 2025 12:27

La Diputación provincial de Soria, a través del Departamento de Servicios Sociales, mantiene activo el programa de Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombre: “Juntas y Fuertes”, que engloba los talleres dedicados a Mujer, Salud y Calidad de Vida.

La iniciativa, enmarcada en el IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género, responde a las demandas recogidas en el estudio de necesidades de las mujeres sorianas y da continuidad a los 34 talleres celebrados en 26 municipios durante 2024, que reunieron a 215 participantes.

Este año la Diputación alcanza con sus talleres 30 municipios de la provincia, además de los que se sumen en la cuarta línea aún por determinar.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, asistió ayer al taller “Salud mental en femenino” celebrado en Serón de Nágima, donde destacó que esta iniciativa pone el acento en la evolución vital de las mujeres, que atraviesan diferentes etapas de desarrollo físico con repercusiones directas en su bienestar físico, mental y emocional.

Estos procesos —desde la adolescencia hasta la madurez y la vejez— requieren apoyos específicos y pautas de aprendizaje que ayuden a comprender mejor los cambios y reforzar la autoestima para afrontarlos.

Por ello, los talleres no solo ofrecen formación y acompañamiento, sino también herramientas prácticas para que cada mujer pueda afrontar estas etapas con mayor seguridad, salud y calidad de vida.

Prieto también recalcó la importancia de generar espacios de encuentro y de acercar actividades a los pueblos como inversión social y muestra del trabajo en la planificación de acciones para las personas residentes en los mismos, promoviendo la participación de mujeres de diferentes municipios en la realización de actividades conjuntas y como medida de refuerzo del ocio como medio de socialización.

El programa de desarrollo comunitario Mujeres y Mundo Rural, en el que la Diputación lleva trabajando desde el año 2022, tiene como finalidad crear redes colectivas de mujeres que refuercen el asociacionismo, el intercambio de experiencias interzonas y trabajar por la permanencia de los pueblos, especialmente por las causas que derivan en la feminización de la despoblación.

Por ello, para el año 2025 y enmarcado dentro de los objetivos de dicho programa, se ha ideado el proyecto: Mujeres, Salud y Calidad de Vida, compuesto por cuatro talleres centrados en fomentar el empoderamiento y el mantenimiento de una buena salud física y mental con perspectiva de género y de forma colectiva. Se entiende que, para poder crear comunidad, hay que detectar las necesidades latentes en las mujeres de la provincia de Soria, siendo la salud y bienestar emocional una de ellas.

Con esta propuesta, se pretende reunir a mujeres con interés en compartir colectivamente los motivos y causas frecuentes en malestares emocionales, problemas de salud física, mental y/o discapacidad que les afectan.

Se pretende crear en cada zona de la provincia un espacio de encuentro que fomente y refuerce la confianza para abordar cuestiones primordiales como el género y cuidado y mantenimiento de la salud femenina.

Un programa, compuesto por cuatro talleres centrados en fomentar el empoderamiento y el mantenimiento de una buena salud física y mental con perspectiva de género y de forma colectiva. Las localidades que recorrerán los tres primeros cursos son:

1 TALLER DE SEXUALIDAD Y SALUD, ANATOMÍA Y SUELO PÉLVICO: Covaleda, Espejón, El Burgo de Osma, Peñalba de San Esteban, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero, Arcos de Jalón, Sotillo del Rincón, Valdenebro y el Royo.

2 TALLER DE AUTOCUIDADO EN CLAVE DE GÉNERO: Duruelo de la Sierra, Orillares, Atauta, El Burgo de Osma, Santa María de Huerta, Valdeavellano de Tera, Barca, Arenillas, Garray y Rioseco.

3 TALLER DE SALUD MENTAL EN FEMENINO: Molinos de Duero, Santa María de las Hoyas, Zayuelas, Medinaceli, Valdeavellano de Tera, Serón de Nágima, Morón de Almazán, Quintana Redonda, Gómara, Deza.