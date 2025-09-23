Diputación amplia ayudas de dos convocatorias del Plan Soria

Martes, 23 Septiembre 2025 12:59

La Comisión de Reto Demográfico, Plan Soria y Fondos Europeos de la Diputación de Soria ha aprobado destinar los remanentes del Plan Soria 2025 a las dos líneas donde la demanda ha superado la partida prevista.

Concretamente las dos líneas que se van a volver a convocar, con las mismas bases, son las de Rehabilitación de vivienda municipal y la línea de Relevo generacional.

La línea para rehabilitación de vivienda municipal tenía una partida de 200.000 euros con la que se ha cubierto un total de once solicitudes de los municipios de Cerbón, Cihuela, Magaña, Castillejo de Robledo, Rioseco de Soria, Salduero, El Royo, Gómara, Fuentestrún, Torrubia de Soria y San Esteban de Gormaz, quedando fuera por falta de crédito presupuestario las solicitudes de Borobia, Velamazán, Almenzar de Soria, Quintana Redonda y Talveila.

La segunda línea que se va a convocar es la relativa a Relevo Generacional, que mientras en la convocatoria del año pasado se quedó desierta, en esta ocasión han sido tres las solicitudes presentadas que cumplían y con los 25.000 euros presupuestados se ha cubierto una, y do se han quedado fuera.

Todos los grupos políticos representados en la Comisión han estado de acuerdo en destinar los remanentes de las líneas que no se han gastado en su integridad, a estas dos líneas del Plan Soria para poder cubrir esta demanda. La cuantía prevista de remanentes, aunque sin concretar, superará los 150.000 euros.

El diputado responsable de la Comisión de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García, ha hecho especial hincapié en la necesidad de agilizar las dos convocatorias para poder ejecutar en tiempo y forma, por lo que confía en que estén activas ambas convocatorias antes de fin de año.