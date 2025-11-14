Correos facilita en Soria el envío de paquetes con recogida a domicilio

Viernes, 14 Noviembre 2025 12:43

El Servicio Especial de Paquetería de Correos está disponible Soria para realizar envíos sin necesidad de desplazarse de sus casas. Permite a los particulares gestionar paquetes con recogida en sus hogares y entrega en cualquier punto del territorio nacional o internacional.

La recogida se solicita desde la web de Correos, indicando la dirección y el día deseado. Correos se encarga incluso de imprimir la etiqueta que lleva el paquete.

Para quienes lo prefieran, también es posible la admisión del envío en cualquier oficina de Soria presentando el código de envío y el paquete, como cualquier otro envío prerregistrado.

Correos dispone en Soria de 12 oficinas para realizar este servicio.

Este servicio puerta a puerta se adapta a cada situación, con opciones de entrega en domicilio u oficina, y evita desplazamientos en función de las necesidades del remitente. En cuanto al momento de entrega, Incluye dos intentos de entrega bajo firma y, si no se completa, se deja aviso para recogida en oficina.

En caso de que Correos no cumpla los plazos comprometidos, se devuelve el importe abonado por el ser vicio, así,la empresa logítica se compromete con la puntualidad y la calidad.

El envío puede asegurarse mediante Valor Declarado, con cobertura hasta 6.000 euros. También, mediante la funcionalidad Modify es posible cambiar en tiempo real la fecha y dirección de entrega, es posible que el propio destinatario gestione esos cambios. Además, si se incluyen los datos de contacto del destinatario, este recibirá notificaciones por SMS o correo electrónico sobre el estado del envío.

El servicio está disponible para envíos a la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y a destinos internacionales habituales de Correos.

El Servicio Especial de Paquetería puede gestionarse fácilmente desde la web de Correos que permite realizar el proceso de forma rápida, intuitiva y desde cualquier dispositivo. Correos continúa ofreciendo soluciones que combinan cercanía, tecnología y fiabilidad, facilitando el día a día de la ciudadanía con un servicio pensado para adaptarse a sus necesidades.