Antonio de Benito, un año de cuento

Jueves, 28 Diciembre 2023 15:20

El escritor Antonio de Benito ha publicado 19 nuevos libros en este año que termina, en su mayoría destinados al ámbito de la educación Primaria.

Sin duda ha sido un "año de cuento", ha resaltado el autor, por la extensa producción que ha realizado y la que han predominado las publicaciones para promocionar territorios, como los valles de La Rioja Oriental, localidades como Nájera, Valtorres, Ariza, Aguarón y la soriana Morón de Almazán así como productos alimenticios como la Miel de Málaga, la Trufa Negra de Teruel, la IGP Morcilla de Burgos o Las Pasas de Málaga y temas sociales como la celiaquía, con el diario de Gluten Rock o la infancia, con los títulos El silbido del viento, El misterio de las cuerdas de colores o Roque and Ros.

De Benito nació en Arcos de Jalón y reside en Logroño, donde ha vivido casi toda su etapa como maestro en el colegio Sagrado Corazón de la capital riojana.

Desde hace tres años se dedica en exclusiva a la literatura.

Ha publicado más de 300 libros con los que se han desarrollado campañas de animación y fomento de la lectura por toda España.

"Es un auténtico privilegio e ilusión poder dedicarme a la creación literaria junto a mis colaboradores ilustradores e ilustradoras (Teresa Fudio, Manuel Romero, Raúl Lázaro...) y la diseñadora Patricia Méndez, a quienes agradezco su excelente trabajo, así como a todas las entidades públicas y privadas que confían en los proyectos que planteo y, finalmente, ven la luz", ha resaltado.

De Benito ha señalado como libro pendiente el poemario Lágrimas y Musgos, que espera editar en 2024 y continuar con acciones de promoción turística para Alfaro (La Rioja), Soria y otras zonas del país, productos de denominación de origen, y el libreto de teatro El berro del hortelano, en preparación actualmente, etc.

Los 19 títulos concretos del 2023 son los siguientes:

Rascayú ya no se moja, Sofía y Larri Oja en el Valle de Ocón, El diario de Gluten Rock, Jadraque de Cuento, Roque and Ros, Jenarilla, Pedro y la ninfa del Najerilla, Echar el Ángel. Aventura en Ariza, La plaza más bonita del mundo, Aguarón, la mano en el fuego, El misterio de las cuerdas de colores, Valtorres, el paraíso de la fruta, IGP Morcilla de Burgos, morcilla del mundo, Sofía y Larri Oja en el valle del Leza, Modorro y Maulas, El silbido del viento, Sofía y Larri Oja en el valle del Jubera, La abeja Candela y la miel de Málaga, You, Túber y la Trufa Negra de Teruel, ¡Qué pasada, Málaga!

"Es un auténtico privilegio e ilusión poder dedicarme a la creación literaria junto a mis colaboradores ilustradores e ilustradoras (Teresa Fudio, Manuel Romero, Raúl Lázaro...) y la diseñadora Patricia Méndez, a quienes agradezco su excelente trabajo, así como a todas las entidades públicas y privadas que confían en los proyectos que planteo y, finalmente, ven la luz", ha resaltado.