Panadería-Alimentación Sanz garantiza productos básicos durante el año en Almarza

Lunes, 28 Julio 2025 17:50

Los vecinos de la comarca de Almarza y Tierras Altas saben bien el servicio que ofrece Panadería-Alimentación Sanz. Trabajan todos los días del año, excepto tres fechas señaladas, para garantizar los productos básicos en la mesa.

Carlos Sanz está al frente de la panadería y tienda de Almarza. Junto con su mujer, lleva ya 17 años dando servicio a Almarza y buen número de pueblos de El Valle y Tierras Altas. Conoce el trabajo desde pequeño, porque sus padres y sus tíos estuvieron antes al frente.

“Nos hicimos cargo porque en principio era sólo panadería, pero cerraron la tienda que había en el pueblo, y como no habría ninguna, decidimos abrirla nosotros, primero pequeña y ahora ya más grande”, ha señalado.

Sanz ha reconocido que los vecinos valoran que siga abierta la panadería y la tienda dándoles servicio.

Lo han agradecido especialmente durante la pandemia, con el confinamiento obligado, que impedía desplazamientos.

A una veintena de kilómetros de Soria capital, donde la oferta de agroalimentación se multiplica, Sanz ha entendido en Almarza que hay que adaptarse a tener lo que a los vecinos a veces le falta a última hora.

La tienda se van manteniendo en invierno y en verano se multiplica la población y con ello hay que dar más servicio y multiplicarse en el obrador. En quince kilómetros a la redonda de Almarza, hay quince pueblos. “En invierno te mantienes y en verano no llegas a la producción”, ha reconocido.

Competir con los precios de las grandes superficies es complicado y desde hace unos años ha decidido centrarse en dar servicio a pueblos de la zona, como Garray o, más lejos, San Pedro Manrique, en Tierras Altas.

Ahora dan servicio a casi una veintena de pueblos. En toda la zona de San Pedro Manrique a Yanguas, reparten. El día que realizan la ruta, cubren 150 kilómetros, para detenerse en 14 pueblos. Van dos días en semana en invierno y en verano, tres.

Los vecinos agradecen el servicio. “Si un día tienes que llevarle a alguien una medicina que te han pedido o algo que no tienes y hay que comprarlo en Soria, lo hacemos. En esta zona nos conocemos todos. Gente mayor que hay en invierno, si hay que llevarle la compra a casa, se hace. Es comercio pero es también amistad”, ha señalado.

Mantener un comercio abierto en el medio rural es complicado, ante una despoblación que no deja de hacer daño. Las ayudas, en este caso las que ha puesto en marcha la Diputación de Soria, siempre se agradecen.

“Las cuentas hay que echarlas el 31 de diciembre. Ni el 28 de febrero ni el 31 de agosto. Hay meses que son deficitarios, pero los meses de verano, trabajamos. En invierno trabajamos cuatro personas, pero de julio a agosto, lo hacemos ocho”, ha resaltado.

La panadería se adapta a la demanda. Ahora, en verano, llevan desde las doce de la noche trabajando y en invierno empiezan a las siete de la mañana.

“El oficio de panadero es sacrificio pero no tiene nada que ver cuando lo era mi tío. Ahora tenemos cámaras de fermentación. Antes había que ir a la panadería a las cuatro de la mañana y ahora puedo ir a las seis. Sacrificado es porque trabajamos los siete días de la semana. Nosotros cerramos al año tres días: Navidad, Año Nuevo y Reyes”, ha señalado.

Sanz ha asegurado que la profesión le gusta.

“Me gusta ser panadero, hacer pan, siempre aprendes cosas, Me voy de vacaciones y si vio una panadería, allí voy. A mi me gusta mi trabajo. No tengo prisa en jubilarme”, ha resaltado.