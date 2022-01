Hacendera pone foco en macrovaquería de Noviercas

Viernes, 07 Enero 2022 18:58

Ante la polémica desatada por las declaraciones del ministro Garzón, la asociación Hacendera ha puesto el foco en el proyecto de macroexplotación ganadera industrial de vacuno de leche que Valle de

Odieta-HTN pretende instalar en Noviercas. Sería la más grande de Europa y de las mayores del mundo.

"Cuando se tergiversa la verdad sin escrúpulos y se humilla y descalifica a su emisario sin ningún pudor, algo no va nada bien en nuestra sociedad y es altamente preocupante", ha advertido la citada asociación en un comunicado.

Desde Hacendera, como el ministro Garzón, defienden la ganadería extensiva para poder comer carne y beber leche de calidad. "Un modelo de producción que fija población y empleo en el medio rural, y que cuida y

protege el territorio y la salud", ha subrayado.

Pero, la verdad, cómo nos han dicho nuestros mayores, siempre prevalece y los datos y efectos de 23 520 vacas lecheras son difíciles de disimular.

No se pueden perfumar los más de un millón y medio de litros de fluidos residuales que generarían en un solo día ni pueden evaporarse los casi tres millones de litros diarios de agua que consumirían. Los 150 puestos de trabajo directo que crearía esta megaexplotación de ganadería industrial que pretende instalar la empresa Valle de Odieta en un pueblo de menos de 100 habitantes de la provincia de Soria llamado Noviercas no podrían ocultar los 700 huecos vacíos de los trabajadores que tendrán que abandonar sus pequeñas explotaciones ganaderas. No se puede eliminar el riesgo que entraña para la salud una

concentración parecida de animales, ni comparar la calidad de la leche que produce con la de la leche de ganado que pasta libremente en la ganadería extensiva.

Tampoco volverá el agua de los acuíferos a su estado prístino si llega a contaminarse con la inconmensurable cantidad de nitratos procedentes de los purines y digestatos que, sin ninguna duda, acabarían filtrándose a través de un ya muy vulnerable suelo carstificado.

Y no existe tecnología alguna que transforme el purín en agua, ni prestidigitador que por arte de magia haga esfumarse los numerosos expedientes sancionadores a que esta empresa se ha hecho acreedora por sus malas prácticas en la explotación que posee en Caparroso (Navarra).

Este macromodelo intensivo de explotación ganadera es clara y objetivamente insostenible, según ha reiterado Hacendera, y, si de verdad se quiere conocer esta realidad, solo hay que investigar, buscar datos de expertos, opiniones autorizadas de gente de ciencia o leer la normativa europea relativa a esta cuestión.

Cuando están en juego intereses económicos millonarios parece estar normalizado, aunque no deja de ser reprobable, que no haya escrúpulos que valgan y se desvirtúe la verdad y se ridiculice a quien la proclama, pero quizás algunos políticos debieran demostrar más valentía en la defensa de la ciudadanía, en lugar de rasgarse las vestiduras.

Hacendera ha recomendado ¡fijarse por ejemplo en Alemania, donde la autocrítica del ministro de agricultura no ha generado el tsunami de desacreditaciones que se ha producido en España.

Se trata de observar, describir una realidad y tratar de mejorarla eligiendo lo que es mejor para la salud de la ciudadanía y para la salud del suelo donde cultivamos nuestros alimentos, del aire que respiramos y del agua que bebemos, por encima de intereses económicos desmedidos.