Viernes, 19 Febrero 2021 16:20

La asociación Hacendera ha remitido una carta al director en el que muestra su rechazo a la ampliación de la mina de magnesitas en Borobia.

CARTA AL DIRECTOR/ Contra la ampliación de la mina de magnesitas en Borobia

Desde la asociación Hacendera hemos presentado alegaciones contra esta nueva amenaza para la ya muy castigada comarca del Moncayo.

¿Por qué otro proyecto devastador? nos preguntamos aunque, lo sabemos, es una pregunta retórica. Desgraciadamente conocemos la respuesta: somos la España vaciada y el desarrollismo, que no el desarrollo, no se puede permitir el vacío. El vacío da horror a las grandes corporaciones y llenarlo se traduce en pingües beneficios para manos privadas ¿Cómo desperdiciar la oportunidad? Pobres gentes, están vacíos y vamos a salvarlos rellenando sus huecos. Los rellenaremos con todo lo que nadie desea: minas a cielo abierto, macroexplotaciones ganaderas, industrias hipercontaminantes y peligrosas… No hay problema. Cogerán las migajas que les echemos.

El vacío es tan vacío que no hay ni gente para clamar por lo suyo. ¿Y a cambio? La tierra esquilmada, los acuíferos profanados, la diáspora de los pocos que quedan.

Pues bien, somos pocos pero todavía tenemos dignidad. Y queremos decirles que aquí estamos a favor del progreso pero del buen progreso, ese tren que una vez perdimos y que no estamos dispuestos a volver a perder. Pero por eso, precisamente, no queremos subir al tren que ustedes ya nos vendieron una vez con falsas promesas con las que convencieron a la población reacia a la explotación de la mina ¿Qué fue de la residencia de ancianos, de la pista ciclable, del cuidado del entorno? ¿Qué fue de los puestos de trabajo prometidos y de tantas cosas con las que nos calentaron los oídos?

No subiremos a su tren porque ya lo hemos probado y no es lo que queremos para nuestra tierra ni lo que queremos dejar a nuestros hijos. Su tren nos deja un pueblo sacudido por voladuras semanales, polvo, ruido, el suelo que tiembla al paso incesante de camiones sobrecargados, el cerro de la iglesia que vibra y se desmorona, el puente que se va hundiendo poco a poco… y a cambio promesas incumplidas, mayor vacío, mayor desolación.

Entendemos que bajo tierra hay recursos que son necesarios y que el bien común a veces exige sacrificio. Pero aquí el mineral, que si es un bien tan estratégico debiera ser de uso público, se acaba exportando en su mayoría y con él todas las bondades que de él derivan. Y aquí … aquí no queda nada.

Anhelamos un desarrollo acorde con los tiempos, comprometido con la protección de la salud de la gente, del patrimonio natural y la cultura. Borobia apostó una vez por el cielo. Ustedes nos cambiaron el cielo por el suelo pero en Borobia queremos seguir mirando las estrellas.

Fdo: Asociación Hacendera