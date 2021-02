Hacendera pide proteger los acuíferos del Moncayo

La asociación Hacendera ha presentado a la Confederación Hidrográfica del Duero una petición para que la autorización solicitada por la empresa Valle de Odieta sea denegada. Además ha pedido una reserva "simbólica" de agua para otros usos más acordes a su juicio con el desarrollo sostenible de la cuenca del Araviana, en el Moncayo.

La empresa Valle de Odieta ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero autorización para investigar las aguas subterráneas del acuífero Araviana con el propósito de extraer de allí el agua que abastecería la macrovaquería proyectada para el término municipal de Noviercas.



Ambas peticiones de la asociación Hacendera se fundamentan en el manifiesto en defensa del agua que ha redactado.

"Agua y Vida son palabras indisolublemente unidas. En el agua se originó la vida. Los órganos y tejidos que constituyen nuestros cuerpos son, en un elevado porcentaje, agua. El agua riega las plantas que comemos y que comen los animales. No olvidemos que son las plantas las que fabrican los alimentos y el oxígeno de los que todos los seres dependemos. El agua es el factor clave para la conservación de los sistemas vivos", ha señalado en este comunicado.

El ciclo del agua es una máquina en constante movimiento, ya que el sol la evapora y las precipitaciones la devuelven a la superficie terrestre y al subsuelo. Discurre por los ríos y llega a los océanos. Por eso

se dice que el agua es un recurso renovable pero no es del todo cierto, según Hacendera, quien ha recordado que de todo el agua existente en la Tierra, sólo un pequeño porcentaje es accesible para los seres humanos, la que es dulce y está en estado líquido, preferiblemente en la superficie.

"Aunque, debido al mal uso y a la contaminación, el agua superficial empieza a escasear y es cada vez más frecuente y necesaria la explotación del agua del subsuelo. Hace siglos que, con la ingente cantidad de residuos que los seres humanos vertemos en el agua, se superó su capacidad natural de autodepuración. Queda claro entonces que el agua es un bien finito y un recurso limitado, cada vez más demandado y cada vez más escaso que debe ser protegido. No en vano se considera el oro del futuro que ya está aquí. No en vano el acceso a ella y su posesión son los causantes de muchas de las guerras en curso. No en vano ha empezado a cotizar en Wall Street como los metales preciosos o el petróleo", ha recalcado.

El desarrollo de los pueblos está directamente ligado al agua, según ha advertido la asociación Hacendera.

El agua es un bien público, de interés general, perteneciente a toda la ciudadanía y no debe ser privatizado en ningún caso, ha señalado.

Desgraciadamente el acceso al agua dista mucho de ser igualitario. A pesar de ser un derecho humano fundamental grandes sectores del planeta no tienen acceso al agua potable ni a redes de

saneamiento. No hay vida ni desarrollo posibles sin acceso al agua.

España es el país europeo más seco, con menor índice de pluviosidad y con una superficie altísima desertizada que va creciendo a ritmo vertiginoso y, aún así, es el país de Europa que más explota sus

recursos hídricos, muchos de los cuales están ya contaminados irreversiblemente.

"Casi la mitad de nuestros ríos, humedales y acuíferos están en mal estado y la contaminación por actividades humanas continúa a ritmo alarmante sin que se implementen las medidas contenidas en la Ley de

aguas para evitarlo y revertir esta situación", ha apuntado.

La contaminación por nitritos y nitratos asociada a las granjas industriales y a los abonos químicos inutiliza cada vez más masas de agua y cada vez es mayor la nómina de pueblos que no pueden consumir el agua de boca que sale por los grifos de sus casas porque supera los niveles permitidos de contaminantes.

La asociación Hacendera ha señalado que en Soria ya son 13 los pueblos en esta situación que está asociada en todos los casos a la contaminación agraria. ç

La zona del Moncayo está catalogada como de riesgo severo.

"Las aguas subterráneas tardan milenios en formarse. El abastecimiento de estas masas de agua freática depende exclusivamente de las precipitaciones y, precisamente en esta zona, son escasas e irregulares. Sobreexplotar un acuífero por encima de su capacidad de recarga acaba indefectible e irreversiblemente con su total destrucción. Si tenemos en cuenta que el cambio climático agudizará los periodos de sequía, sería una temeridad y un acto descabellado la concesión de la explotación del acuífero Araviana por una cantidad ingente de agua (alrededor de dos millones y medio de litros diarios en las previsiones más optimistas) a una empresa que únicamente busca su beneficio privado", ha advertido.

A este factor de riesgo ha añadido otro no menos grave y es el altísimo peligro de contaminación de las aguas subterráneas por vertidos (purines y lixiviados de la planta de biometanización) que la actividad de esta empresa lleva aparejada.

"Revertir la contaminación de los acuífeos subterráneos es prácticamente imposible, luego, además de esquilmado, el acuífero Araviana quedaría inutilizable, con el riesgo añadido que esto supondría para los cursos de agua de la cuenca hidrográfica del Ebro que es su vertiente natural", ha recalcado.

En la Constitución española se dice que la riqueza del país en sus distintas formas, se cual sea su titularidad, está subordinada al interés general.

La asociación Hacendera ha apuntado que no se puede regalar un bien público estratégico y de altísimo valor a una empresa privada que solo busca su bien particular.

"Una equivocación en estos términos es irreversible. Hipotecaría para siempre el desarrollo de nuestros pueblos y privaría a las generaciones venideras de la posibilidad de establecerse y desarrollarse en su tierra de origen. Además este proyecto que, inconcebiblemente, a pesar de su magnitud (23.570 vacas destinadas a la producción de leche), solo cuenta con una evaluación de impacto ambiental simplificada en lugar

de ordinaria y cuya implementación sería impensable en cualquier país europeo, compromete seriamente la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible y contraviene frontalmente la declaración de emergencia climática y ambiental por parte del Gobierno de España", ha manifestado.