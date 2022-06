Borobia celebra 20 años de observatorio astronómico

Lunes, 20 Junio 2022 16:04

El Ayuntamiento de Borobia junto con las personas que han venido trabajando y colaborando durante todos estos años en sacar adelante este proyecto, conmemora 20 años del observatorio astronómico, una idea que nació en su día como ejemplo de modernidad, innovación y esperanza de dinamización turística y cultural para una zona que sufría la lacra de la despoblación.

Este proyecto surgió por la iniciativa de asociaciones como la Asociación cultural La Raya o la asociación astronómica “Laotramitad” y personas aficionadas a la astronomía que visitaban o descendían del municipio que, conjuntamente con el Ayuntamiento, se ilusionaron en una idea nueva y valiente para una zona eminentemente agraria, apostando por apoyar firmemente un propósito que abría la esperanza al futuro del pueblo.

Pronto se constituyó una empresa, Cuarto Creciente, con 27 personas socias del pueblo para gestionar el recurso junto con dos centros de Turismo rural, también municipal.

Se trataba de aprovechar un recurso natural extraordinario en esta zona próxima al Moncayo, cual era el de los cielos limpios y oscuros de la noche, libres de contaminación lumínica. Proynerso y sus fondos europeos serían el instrumento de ayuda para su financiación.

En la noche del solsticio de verano del 21 de junio de 2002 iniciaba su andadura.

Hasta la actualidad, en que más de 60.000 personas han visitado el centro o participado se alguna actividad.

Y en este año 2022 precisamente toca conmemorar este 20 aniversario coincidiendo con otro hecho extraordinario que ilusionaa a todo el pueblo: Borobia ha recibido un fuerte respaldo a su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Borobia cielo y naturaleza, seleccionado entre más de 60 proyectos presentados en Castilla y León, con financiación de fondos europeos Next Generation, un plan destinado de 1.445.163 euros, destinado a impulsar el astroturismo y el ecoturismo en Borobia, con una visión de proyecto comarcal al Sur del Moncayo, desestacionalizando el recurso y complementando la oferta con un elemento cultural y de ecoturismo de primer nivel, promoviendo la eficiencia energética y la transición verde y digital.

Este deberá ser el respaldo definitivo a aquel proyecto inicial que surgió después de una charla sobre astronomía en una noche de verano.

Borobia fue pionera y muchos les copiaron después. 20 años ha dado para mucho, pero el proyecto inicial sigue vivo, aún con todos los cambios de gestión habidos, desde el inicio.

Terminada la concesión a Cuarto Creciente en 2014 y un periodo de transición con Pléyade en 2015, a partir de 2016 es el Ayuntamiento quien asumió directamente la gestión de este recurso municipal, apostando fuertemente por el proyecto, con perseverancia e ilusión hacia una imagen que ha divulgado el nombre de Borobia por todo el país, adquiriendo nuevo equipamiento de telescopios portátiles, mejorando sustancialmente la habitabilidad, funcionalidad y mejora de la accesibilidad del edificio con la instalación del ascensor, acogiéndonos a distintas subvenciones y también para empleo de turismo.

Sin embargo, para un pueblo del tamaño de Borobia, resulta fundamental un soporte económico y de gestión permanente de las administraciones, que se sigue demandando pero que no termina de llegar.

De nuevo la iniciativa del pueblo con su Ayuntamiento ha conseguido convencer a técnicos y autoridades de turismo del Gobierno y de la Junta para respaldar por méritos propios el PSTD de Borobia, con una financiación europea.

"Sabemos que no bastará, que para un pueblo como Borobia no será suficiente, por lo que esperamos ese respaldo definitivo, ahora ya ineludible, de Junta y Diputación a través de un convenio de gestión. La construcción del Planetario ya en fase de proyecto, y las nuevas dotaciones permitirán desestacionalizar la oferta y dimensionar de forma muy importante la actividad no solo para el astroturismo sino también para el componente didáctico y cultural que siempre se ha mantenido, del que se beneficiará toda la provincia y comarcas próximas", ha reclamado.



Programa del 20 aniversario



Pero ahora toca celebrar este 20 aniversario, por ello para los días 24 y 25 de junio hemos programado una serie de actividades culturales y de observación abiertas a todos los públicos y aficionados a la astronomía que deseamos cuente con una gran aceptación.

En primer lugar, el viernes día 24 a partir de las 23:00 horas realizaremos una actividad de Observación nocturna con telescopios portátiles con ambientación sonora de violines a cargo del grupo Keltiberoi.

Dado que se organiza a dos km del pueblo, en el llamado Refugio de la mina Gandalia, se anuncia que a partir de las 10:45 no se cerrara el acceso a vehículos para evitar los destellos luminosos. Seguirá una Queimada popular.

Ya el sábado tras un acto de conmemoración más institucional a las 11:30 de la mañana, con presencia de autoridades, se realizará una jornada popular de observación solar con los telescopios que disponemos en el centro.

Para la tarde, se han programado unas conferencias de interés cultural y científico en el Salón cultural municipal, que, con el nombre genérico de Retos de la astronomía, contará con la participación de

- Ángel Gómez Roldán. Director de la revista Astronomía ”Explorando Marte, el planetaRojo”

- Erik Stengler. Profesor de museos de ciencia en el “Cooperstown Graduate Program” de la Universidad SUNY Oneonta (EEUU): “Viajes en el tiempo: ¿podemos resolver las paradojas?”.

- David Galadí-Enríquez. Astrónomo en el Observatorio Astronómico de Calar Alto y escritor de ciencia: “La astronomía cotidiana en la divulgación de la ciencia”.

Ya por la noche del sábado, a partir de las 23:00 h. se celebrará un Festival astronómico del 20 aniversario: - Tarta de aniversario, Monólogos Científicos, Experiencias de 20 años, Experimentos científicos, por Javier Fernández Panadero, y concluido con un concierto de Rock espacial a cargo de “Hola Tierra / Multiverso IV” (Lagartija Nick: Antonio Arias, Juan Codorníu, David Fernández + José Sánchez).

El Ayuntamiento ha animado a todas las personas interesadas a pasarse por Borobia y disfrutar de los actos organizados, para los que no se requiere reserva previa.



Mas datos



El Observatorio Astronómico de Borobia “El Castillo”, tiene abiertas sus puertas esta temporada para todos los públicos y amantes de la Astronomía realizando actividades en torno a la ciencia y la divulgación astronómica.

Ello es posible por la colaboración entre el Ayuntamiento de Borobia, propietario del centro, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León que apoyan en periodo estival con subvenciones de empleo.

La actividad se concentra principalmente en la divulgación de la astronomía ofreciendo todos los días sesiones guiadas de observación para todos los públicos. Se cuenta con un protocolo de normas sanitarias.

Este observatorio cuenta con un gran equipamiento astronómico y como telescopio principal con “El Coyote” un Schmidt-cassegrain de 402 mm de lente, que permite observar con gran calidad la luna, los planetas, cúmulos estelares, nebulosas galaxias…

El observatorio astronómico de Borobia es pionero en la didáctica de la astronomía, y tras 20 años de experiencia, se ha convertido en un lugar de referencia realizando una actividad cultural de calidad, siendo uno de los más atractivos y originales recursos turísticos de la provincia.

Lo novedoso de su propuesta se encuentra en enseñar el cielo en directo, a través de grandes telescopios. Las sesiones guiadas de observación duran aproximadamente dos horas y es necesario llamar por teléfono para reservar día.

Durante este verano hay que destacar que son visibles los tres planetas más espectaculares del Sistema Solar: Saturno, Júpiter y Marte.

Además de las sesiones en el propio observatorio, también realiza actividades itinerantes con los telescopios móviles llevando la astronomía por los pueblos de la provincia con el programa – “Historias de los cielos”, para Asociaciones Culturales y Ayuntamientos, que pueden dirigirse a este centro para concertar la actividad en su pueblo, al aire libre.

Otro tipo de sesiones que lleva a cabo, son las sesiones diurnas. Se realizan en horas de mañana y tarde. Está dedicada al sistema solar y consta de una exposición audiovisual y una sesión de observación del SOL en la cúpula con varios telescopios.

Con el refractor de 150, se puede ver el disco solar y las manchas del sol y con el Nextar con filtro de hidrógeno, se podrá observar las protuberancias y lenguas de fuego o emisiones de plasma solar.