La segunda película de terror de los hermanos Philippou llega a Cines Lara

Martes, 29 Julio 2025 08:52

Cines Lara trae a su cartelera esta semana dos fantásticos estrenos, entre ellos la segunda película de terror de los hermanos Philippou.

LOS TIPOS MALOS

Los delincuentes favoritos de todos están de vuelta, pero esta vez tienen compañía.

En la nueva entrega rebosante de acción de la aclamadísima y taquillera comedia de DreamWorks Animation en torno a un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Basada en la serie superventas creada por Aaron Blabey, que ha pasado de vender ocho millones de ejemplares a treinta desde que la primera película se estrenó en 2022.

Pierre Perifel vuelve a tomar las riendas de la dirección, tarea que ahora comparte con JP Sans, que encabezó el departamento de animación de personajes en la primera película.

LOS TIPOS MALOS 2 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

DEVUÉLMELA

Devuélvemela (Bring Her Back), la segunda y contundente película de terror de los hermanos Philippou tras Háblame (Talk To Me) con Sally Hawkins, Billy Barratt y Sora Wong.

Dos hermanos descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva en esta angustiante película de terror sobre posesiones demoníacas.

DEVUÉLMELA. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 1 de agosto