La Cuerda del Pozo roza el 60 por ciento de su capacidad

Lunes, 17 Noviembre 2025 09:25

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 147,484 hectómetros cúbicos de agua, el 59,28 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 147,956 hectómetros cúbicos, el 59,47 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 139,220 hectómetros cúbicos de agua, el 55,96 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 2,50 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -0,472 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 14,30 litros por metro cuadrado.