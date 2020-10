Puesta en valor de tramo de muralla

Jueves, 29 Octubre 2020 17:27

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta en Soria ha autorizado, con prescripciones, las obras ‘Puesta en valor de la Muralla de Almazán, espacio tras la iglesia de Santa María, 2ª Fase’, que promueve el Ayuntamiento de Almazán.

Hace dos años se intervino en el espacio tras la iglesia de Santa María, junto a la Muralla, que está pendiente de finalización.

Hasta el momento no se ha podido abrir al público, ya que no se ha acometido el proyecto de la conexión tanto al exterior de la Muralla como a su adarve, que incluya la puesta en valor de uno de los hornos.

Al no estar adecuada la zona que se amplió, se presenta una propuesta para llevar a cabo el acondicionamiento provisional del espacio sobre el que sí se ha intervenido y está adecentado.

La propuesta de actuación consiste en la colocación de un cerramiento de lamas de madera, con una altura de unos dos metros, en un punto intermedio de la parcela, de tal modo que se pueda visitar la zona ya rehabilitada.

En el futuro, una vez se complete la actuación, la instalación se trasladará a la parte posterior del espacio.

Además, se proyecta la colocación de una escultura que representa una abstracción de una especie de fortaleza, en mármol de Marquina del País Vasco, realizada por Luke Zwolsman.

Se trata de una de las esculturas que forman parte del simposio de escultura que se sumó a la celebración de Numancia 2017, conjunto del que ya se han ubicado varias por la localidad.

A fin de evitar actos vandálicos, se propone un cerramiento exterior con puerta corredera de diseño permeable.

La Comisión ha indicado, entre otras cuestiones, que la instalación tendrá carácter provisional, con un plazo máximo de tres años, y que, puesto que el espacio ha sido excavado arqueológicamente y se conoce la ubicación exacta de los restos aparecidos, se replanteará el hincado de postes de tal modo que no afecten a los restos.