TRIBUNA / Desvoxificación

Domingo, 19 Mayo 2024 07:15

Juana Largo incide en este artículo de opinión en la oposición que necesita el Parlamento regional para combatir el gobierno de PP y Vox en la Junta de Castilla y León.

A veces, en la Historia, cambian algunos caracteres que, antes de cambiar, se veían firmes y seguros para la modernidad. Así, por ejemplo, antes de la modernidad, en España, ¿qué teníamos?... Igual España no ha pasado al estado de la modernidad. Igual resisten las viejas estructuras de las edades medievales. Muchas respuestas se le pueden dar a estos caracteres. Y es como si estuviéramos en la pre-modernidad. Con nuestra Soria, pero también en otros lugares, como puedan serlo algunos otros de Castilla y León, no se ha pasado de forma total de la “premodernidad” a la modernidad. Por eso se da el voto consabido de las derechas a las Cortes de Castilla y León. Es como que pudiéramos decir: “En Castilla y León siempre (con alguna excepción, como cuando estaba Demetrio Madrid), se sigue siendo conservador durante muchos años ya”.

No creemos, por tanto, que este modo de gobernar sea fácil de cambiar. En realidad los castellano-leoneses todavía siguen soñando con su imperio de reyes y de príncipes y de reinas que se volvieron locas. Pero no creemos que vaya a cambiar mucho el régimen de Mañueco y del vicepresidente, por otro auténticamente socialista, que es el que pedirían los tiempos históricos sobre todo a medida que avanzan los años del tercer milenio.

Una vez le dije a un contacto de redes, socialista para más señas, que los socialistas habían perdido las últimas elecciones porque los socialistas de esta región eran unos inútiles. Y sigo pensando lo mismo. Porque desde Soria no nos enteramos de las supuestas disputas y de las broncas que suponemos se tienen que dar en las Cortes de Castilla y León y, como no nos llega, no sabemos cómo está el percal. Desde Valladolid no nos enteramos de muchas manifestaciones y tomas y dacas de los socialistas de Castilla y León. Aparte de la televisión, que nos lo impide con otras programaciones, y teniendo en cuenta que los periódicos de Soria hablan poco de Castilla y León, nos podemos interrogar sobre la escasa relevancia que tienen los socialistas castellano-leoneses en el exponer puntos de negociación y de aportación para una sociedad verdaderamente democrática que debería darse en esta región.

Y así, de esta forma de desinformación, sigue existiendo una Soria con los oídos taponados y solo haciendo caso a lo que dispongan los mandamases de la zona, y el pueblo dejándose llevar, pues es algo positivo o “dado” al cual, para no sufrir, tenemos que aceptarlo. El juego consiste en que si no metemos el dedo en la llaga, nos pasa como a Santo Tomás.

Es fácil decirlo esto que se va a decir, y acaso no sea conveniente, más como el actual gobierno de Castilla y León sigue actuando, haciéndonos higas a todos, es necesario decirlo de una vez: De esta forma no van a ganar nunca las elecciones regionales los partidos de izquierdas, concretamente el que mantiene el socialismo en sus principios como es el partido de Tudanca. Estamos algunas y algunos de Soria hartas y hartos porque, por Soria, no se da una mayor actividad, al menos informativa, de cómo van las cosas por Valladolid. Y a esto le añadimos que parece que en Soria no hay partido socialista dado, pues que no trasciende la postura de negación de Tudanca y otros con respecto al PP-Vox. Y hay que hacer algo, no como ese no notarse que hace el PSOE castellano-leonés, para que cambie el voto. La iniciativa ingeniosa y adecuada debe darse en este sentido, pero que solo nos atengamos a la Sanidad, a la Escuela y la Educación, tal como están ahora, en permanente mal funcionamiento, cuando el partido pegado al “popular de Mañueco” trata de meter de forma suave y natural, su política ultra en la vida de las gentes de esta región, como si Soria fuera un territorio negado para la crítica y todo el mundo sin crítica a vivir con el “gobierne-quien-gobierne”.

Porque así, tenemos gobiernos reacios a la democracia para mucho tiempo. Y ya lo hemos sugerido, así los gobiernos de las derechas nos meten el gol en cada partido y, encima, tenemos que soportar cualquier actuación negativa por parte de ese bipartito.

¿No habría que hacer en Castilla y León una oposición más activa, no solo en periodo electoral, contra esas derechas?

Y más aún, ante las acometidas de tal partido, de Vox, ¿no habría que hacer en Soria al menos, pero también en otros territorios del mapa español, para “des-voxistificar” a la gente, alguna actividad efectiva? Pero no nos quedamos en esto: el partido de Podemos (en tiempos, la consorte del Psoe), ¿hace algo efectivo aparte de sostener el eterno lema: “PPSOE”?, teniendo en cuenta que lo que se necesita es, y no solamente en Castilla y León, “un socialismo fuerte en sus bases y en sus planteamientos, de gente crítica y convincente” más que chillona y cascarrabias.

Fdo: Juana Largo, escritora soriana