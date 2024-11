Torrente de PPSOE

Sábado, 02 Noviembre 2024 14:49

Marío González critica en este artículo de opinión la falta de respuesta profesional y de coordinación de las administraciones ante la catástrofe de la DANA en el Levante español, que se ha llevado cientos de vida.

Torrente de PPSOE

Todos los que leen –particularmente estas tribunas- deberían saber ya que la PPSOE es el cáncer de España. Un cáncer que amenaza con llevárselo todo por delante si no dejáis de votarles cuanto antes.

No obstante, ahora mismo, tengo que reconocer que no salgo de mi asombro con todo lo que está pasando en Valencia: una dejación de funciones criminal, tanto antes como después de la DANA, que ha dejado 500.000 perjudicados, más de 200 fallecidos y más de 2.500 desaparecidos. 96 horas después, continúa el abandono. Increíble pero cierto.

Todos somos conscientes –y por eso, en el fondo, todos somos culpables- que la PPSOE lleva colocando, en puestos de responsabilidad –amén de en muchos otros- a todos los umpa lumpas de sus respectivas facciones. Muchos de ellos no han trabajado fuera del partido nunca. Son gente que arranca en las juventudes hitlerianas y que, después, pasan su vida mandando sin haber hecho nada antes de provecho. No saben hacer la o con un canuto, empero saben obedecer. Son un ejército de hijos tontos a nuestro cargo por ministerio de la PPSOE. Gente que no tiene NPI de nada, pero que está al frente de todo (no por vocación de servicio, no, sino para compartir sueldazo y favores con el partido).

El despropósito no acaba ahí, porque a esta gente y a su partido no les basta con llevárselo crudo: tienen que figurar al frente de todas las instituciones. El comisariado político debe exhibirse para demostrar quién manda. El resultado es que los auténticos profesionales son relegados y acaban… por desaparecer. Sin esos profesionales, relegados y asqueados por la PPSOE, España es como un país subdesarrollado que depende de las multinacionales extranjeras para poder funcionar. Igual. Lo confesaba hace poco el bueno de Campechano: “entre tú y yo, durante muchos años… han puesto, en vez de a profesionales y tal, han puesto a chorizos … lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que son partidarios de ellos y hay muchas cosas que posiblemente callan” (ver ‘El Origen de la PPSOE’, EMS 17.10.24).

Con estos mimbres es imposible hacer ningún cesto. En el día a día, la inercia hace complicado ver su absoluta carencia de profesionalidad. No obstante, cualquier imprevisto un poco fuerte los descoloca (p.e. Filomena). Y ahora, esta tragedia dantesca, los ha dejado directamente paralizados. Son unos inútiles de marca mayor con unos sueldos de idéntica talla. Han sido incapaces de prever nada a pesar de tener los datos. Los tenía la AEMET, los tenía la AEMET francesa, hasta los agricultores de Valencia los tenían por la cuenta que les tiene. Prefirieron dejarlo correr. ¡Qué pase de mi este cáliz! Y ahora son incapaces incluso de reaccionar y poner toda la carne en el asador para salvar a nuestros compatriotas. Quieren que todo pase como en La Palma y a otra cosa mariposa.

Desde la oscura Transición, la PPSOE va a lo suyo y nos impuso el ‘Estado de las Autonosuyas’ que, lejos de empoderar al ciudadano, descentralizando el poder, les empoderó más a ellos y ahora se traga buena parte de nuestros recursos. Con él destruyeron la necesaria unidad de acción en un país pequeño como es España. El resultado: servicios que no funcionan, alertas que no llegan y, sobre todo, una incapacidad supina de afrontar el desastre y canalizar la ayuda que se necesita, donde y cuando se necesita. Cuando vienen mal dadas de verdad –no me cansaré de repetirlo- estás solo. Para más inri, estás sin dinero porque esos políticos, con sus impuestos en cascada, te quitan casi el 70 por ciento de lo que ganas. Te dejan completamente indefenso.

Se han llevado el 70 por ciento de lo que ganas y estás tirado en Valencia, sin agua ni comida. Además, tienes que aguantarte cuando te roban, porque defenderse en este país siempre es peor. Los únicos que, de verdad, acuden a socorrerte son otros compatriotas como tú. ¿Qué significa todo esto? A mi juicio, llevamos mucho tiempo padeciendo un ‘torrente de PPSOE’ que, poco a poco, se lo está llevando todo por delante. No obstante, no lo vemos porque la vida va deprisa y somos pobres, tanto, que nuestra primera preocupación es comer cada día. Esto impide cualquier reflexión. Solo tragedias como ésta de Valencia te permiten detenerte delante del televisor y preguntarte algunas cosas. La cuestión, entonces, es si quieres –porque yo no quiero- seguir aguantando a estos tíos de la PPSOE. A unos tíos que se representan a sí mismos y dilapidan nuestro dinero en cosas que ni queremos ni necesitamos. Si sigues votándoles, todo irá a peor. Te lo garantizo.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.