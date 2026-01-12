Soria y la venta on line

Saturio Hernández de Marco pone ejemplos en este artículo de opinión sobre la venta on line de productos sorianos, impulsados por diferentes comercios, como una vía para ampliar sus clientes.

Lo publicado el otro día en el Mirón, “Productos sorianos: hacia la potenciación de la venta on line”, el Mirón, 9.1.2025, debería o debe de tener su correlato en que no sea el último, ni el penúltimo, porque esa vía, la venta on line, abre, cada día, perspectivas nuevas y abundantes para un comercio o unos servicios o unos suministros que sólo con los habitantes actuales los hace de poca relevancia y más bien marcados hacia el cierre.

Elogiables son por ello todas las páginas WEBS que existen y vayan a existir en el futuro, porque es una manera de la gestión de un negocio que debe, debería de estar abierto a vender incluso en el Polo Norte, si viniera al caso.

Se nos podrá decir, eso es imposible e inviable por los costes del trasiego que ello implica, pero eso no es cierto, si se tienen unas determinaciones precisas y comunicadas previamente y las mismas aceptadas.

Caso concreto: La Librería Piccolo, en Soria, Calle Santa María 6 de Soria, (datos recogidos de Google), si sirve un libro que alguien le pida desde Madrid, o desde Barcelona o Zaragoza, o Vitoria, y por ese servicio, cuyo coste, por ejemplo es de 30 euros, cobra de traslado y manipulación 5 euros, puede ocurrir que el primer envío sea lo cobrado por el coste, normalmente no es así, pero si a ese primer envío se le añaden o se le van añadiendo otros, el resultado es positivo y esclarecedor.

Y si además tiene una Web “familiapiccolo.com”, con unos aspectos desagregados como Juegos, Libros recomendados, manualidades, material didáctico o “para nuestros mayores”, entre otras cosas, se completa un servicio importante y de relieve.

Y cosas similares tienen otras WEBS de empresas y de ente públicos, pues la cuestión, entiendo y creo que es así, es expandir y extender lo más posible el negocio, y sobre todo las ventas, y esa es una vía de consecución.

Sabor a Extremadura o Dulcesguijo.com, o tantas otras que existen potencian la venta de sus productos en general, y expanden el conocimiento de lo que se produce y lo que en cada lugar existe; es decir no sólo las páginas propias potencian la venta de productos propios y de origen, sirven, y es fundamental, ser pauta de ampliar las ventas del objeto de la correspondiente tienda o lugar, porque eso es lo que da o puede dar lugar a que el correspondiente sitio utilice la venta on line para dar salida a todos sus productos, sean propios de la zona o del objeto social del establecimiento, y ello es lo que mantiene o puede mantener la vida económica de la empresa, porque es ampliar las posibilidades de ingresos económicos.

Es y puede ser significativo por eso la WEB de Piccolo que tiene productos de su objeto social, de cualquier procedencia, y eso es poner los medios de ampliación de sus ingresos y de su negocio.

En la misma línea “enamoradosdealmería.es”, o sabores Almería que trata de impulsar los productos vinculados a su marca estandarte, con ubicación en la Diputación Provincial de Almería, y todo este conjunto de meros ejemplos son los que, con más éxito, que menos, potencian la diversidad de sus productos y servicios, de manera que se amplían sus posibilidades negocio.

Así también en “cosasdesoria.es” como reflejo del Sabor de las Tierras Altas, que potencia la existencia de los ricos embutidos; pero eso es lo principal y tiene que acompañarse de otros productos y así ampliar el atractivo de la WEB

Eso es lo que genera y puede generar la utilización de este sistema de ventas, y eso es una tendencia que se encuentra en estas tesituras. El ser renuente en este sistema de ventas, o por el hecho de decir “tengo que cobrar el reparto, pues no puedo competir con …” es una escasa visión que restringirá, que llevará a disminuir las ventas en poco tiempo.

Pero con todas estas WEBS de importante relieve todas ellas, observamos una diáspora que no tiene o no parece tener una cierta línea de unidad, aunque sea diversa, y eso puede generar su dificultad y no utilidad, pero todo se andará.

Fdo.: Saturio Hernandez de Marco