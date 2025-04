Poniendo las cosas en su sitio Sra. Concejala

Sábado, 12 Abril 2025 09:42

Manuel Álvaro vuelve a reiterar en esta carta al director el problema que sufren las comunidades de vecinos de calla Duque de Ahumada de Soria, con inundaciones cuando hay tormentas fuertes, debido a la deficiente capacidad de los colectores que debían evitarlo mientras el Ayuntamiento no da una solución, cuando es su competencia.

Con fecha 27-02-25 me dirigí al Ayuntamiento de Soria, Consejería de Sanidad, Procurador del Común de Castilla y León y al medio de comunicación «El Mirón de Soria». Todo ello en mi, hasta ahora, vano intento de conseguir que el Consistorio atienda los razonamientos y argumentos varios que ya les he hecho llegar en multitud de ocasiones, con el fin de que se construya un nuevo colector en la zona de las calles Duque de Ahumada y León de esta capital.

Ayer se me facilitó un escrito de Servicios Locales del Ayuntamiento de fecha 08-04-25, dirigido al anterior Administrador de mi Comunidad de Propietarios. En relación a mi Queja presentada en la Consejería de Sanidad.

En este escrito se dice: "En Aguas de Soria se informó de la problematica de inundaciones que tienen lugar en las plantas bajo cota de terreno de la Comunidad de Propietarios de Duques de Ahumada nº - en episodios de fuertes lluvias.

Ante esta información, se procedió a realizar una visita presencial con los reclamantes, en la que se realizó una inspección de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento, como se revisaron las arquetas interiores de la comunidad y de los jardines.

Seguidamente, se procedió a realizar una limpieza extraordinaria de los imbornales de la zona con fecha 25 de enero de 2023, así como una revisión de los colectores generales no encontrándose defectos ni acumulaciones de sólidos en los mismos, estando en un correcto estado de funcionamiento".

Quien suscribe como presidente de un portal de la Comunidad de Propietarios, el día 16-11-23, no el 25-01-23, como se indica en el párrafo anterior, recibió a dos empleados de Aguas de Soria. Los mismos llevaron a cabo las tareas antes descritas. Conforme al Art. 89.3 de la Ordenanza de Prestación del Servicio de Saneamiento del Ayuntamiento de Soria, les pidió el Acta correspondiente de la Diligencia practicada. La respuesta fue que «ellos no facilitaban la misma». ¿Cómo se hace constar entonces que han realizado este trabajo?.

En el escrito se dice también: «La conexión de la red interior con la red general de saneamiento está realizada en un pozo realizado junto al colector general y no sobre él, vertiendo la acometida a una cota inferior a los tres cuartos del diametro del colector general al que acomete, lo que no cumple con el articulo 69 de la Ordenanza de prestacion del servicio de saneamiento del Ayuntamiento de Soria».

A esto hay que responder con lo prescrito en el Art. 80 de la mencionada Ordenanza: «CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS. Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del inmueble hasta su conexión a la red pública, se ejecutarán por cuenta del solicitante y con la supervisión del Ayuntamiento o de la Entidad Gestora».

Si hubiera existido tal supervisión la acometida se hubiera realizado correctamente.

Igualmente se indica: "De esta información, se concluye que el problema que origina las inundaciones de los garajes en periodos de lluvias intensas, viene originado por la disposición de las instalaciones interiores que, tal y como recoge 1a ordenanza municipal en el articulo 88, la conservación, mantenimiento y reparación de la red interior sera siempre a cargo de la propiedad".

No es así. Lo que se señala en el artículo 88 se lleva a efecto por esta Comunidad de Propietarios. Y por ahí no está el problema, tal como ya he explicado hasta la saciedad. Sin embargo, como ya se ha reiterado, tenemos el asunto de la ACOMETIDA que es distinto, no enredemos. Cuando se construyó debió supervisarla el Ayuntamiento o la Entidad Gestora. A la vista está que no se hizo.

Vuelvo una vez más a trasladar las Conclusiones de la Arquitecta en su informe de Febrero de 2024:

«6_CONCLUSIONES

Podemos concluir después de analizar la problemática, que la causa de las inundaciones en días de fuertes lluvias es la unión de dos factores, por un lado, la diferencia de cotas entre nuestra cometida y el colector del saneamiento y por otro la limitada capacidad del colector general que se llena lo suficiente para acabar derivando parte de esa carga al sótano de la edificación, así como impedir la evacuación de las aguas residuales propias".

Fdo: Manuel Álvaro