Pajaritos II 5ª planta: no habrá demolición, es política

Lunes, 26 Mayo 2025 07:44

Fernando García Aparicio argumenta en este artículo de opinión sus dudas sobre la materialización de la sentencia que obliga a derruir la ilegal quinta planta de la promoción de viviendas de Los Pajaritos II. Es política, resalta. El PP sigue sin mojarse lo suficiente y el PSOE está en otras cuestiones.

Si tecleamos en Google, “sentencias de demolición sin cumplir” o algo parecido, encontraremos una larga lista de casos distribuidos por la geografía española y si tenemos más curiosidad y ampliamos con algún concepto nuevo, la lista se seguirá prolongando.

Así que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la 5ª planta de los pajaritos no se demolerá, entendida como ahora se dice con su borrado.

Como casi siempre estamos en vísperas electorales y ahora es una realidad, hay que montar un poco de espectáculo y de vez en cuando entregar, por el poder, una pieza de caza mayor a ecologistas como la del Algarrobico.

Ahora, rechazada la demolición parcial, se dice que hay que borrar la quinta planta. Lo que se entiende con su desaparición total, incluidos los ascensores pues se supone que no paran en la cuarta y seguidamente hacer un tejado nuevo una vez borrada y desaparecida en su totalidad la quinta planta.

Demoler la 5ª planta implicaría la salida de todos los vecinos y su permiso de comunidad reflejado en acta si es que la tienen constituida, a los que habría que ubicar en similares condiciones, por supuesto sin ningún gasto para ellos, además de acometer unas medidas de seguridad y gastos prácticamente inasumibles, ni subsidiariamente.

Porque antes de subsidiariamente el Ayuntamiento debe comunicar a la empresa el coste de ése borrar la quinta planta y ya veríamos si tal decisión se recurriría, como puede recurrirse la negativa a la demolición parcial.

Además se trata ahora de una propiedad privada y para su demolición parece se precisa permiso judicial.

También precisaría de un nuevo proyecto de ejecución visado por el Ayuntamiento y del que al parecer tendría que tener conocimiento el juez que firme la demolición.

Así que tranquilos, que esto va para largo como el Cerro de los Moros, y se trata de ganar tiempo que quizás, tal vez, ambas partes buscan. Y ya veremos si hay o no hay demolición.

Otra cosa es como se ha llegado a esta situación, que no es difícil de diseccionar y establecer sus secuencias, pero, corresponde al concejal de urbanismo Luis Rey y al alcalde de Soria, ofrecer y dar las explicaciones necesarias y completas que dejen satisfechos a los ciudadanos, o a la ciudadanías como gusta decir a ellos, sin lugar a dudas en su exposición y así acallar los rumores cada día más intensos.

Porque es poco común que una construcción, si es el caso, sume una planta mas igual que se encoje un patio para cuadrar un edificio.

Además hay otras salidas. Pero eso es otra cuestión.

Y como “es política” debería, aunque sea mucho pedir, también explicarlo y mojarse la oposición, el PP, si es que puede, quiere o sabe y de paso empezar a servir para algo.

Y así, parece, da la impresión, que nuestro alcalde, en sus declaraciones alienta ese derribo que en mi opinión no se va a producir.

Y parece que lo estimula, siguiendo las sentencias, pues lo necesita. Necesita el secretario general de Castilla y León, ejercer de justiciero, incluso más allá de la justicia- de un problema que le incumbe y subsidiariamente podría tener alguna responsabilidad junto al concejal de urbanismo- al menos hasta que sea proclamado candidato a la Junta de Castilla y León.

Lo necesita para ir acumulando méritos ante la sombra alargada de la ministra de igualdad Ana Romero que se le aparece cada día y que va a ser la próxima secretaria general del PSOE en Valladolid, capital de la comunidad.

Y es precisamente esa inquietud la que le hace cometer y recaer en los mismos errores.

No tenía bastante, con el episodio de las Cortes, con el micro sin cerrar y la falta de neuronas, que ya fuera por ser martes y 13 vuelve a la carga con elecciones anticipadas y que gobierne la lista más votada.

Será que de tanto ejercer la política del PP o al menos de sus poderes influyentes, en la capital, abraza las tesis de Feijoo, con la lista más votada y elecciones anticipadas.

O sea que según la proposición de nuestro alcalde, Feijoo sería hoy el presidente de los españoles y no Pedro Sánchez.

Así no se ganan unas elecciones y menos en una comunidad tan extensa. Debería el nuevo secretario emular a Pedro y patearse la comunidad donde la ministra, por el hecho de serlo, es conocida, frente al secretario general que con escaso tiempo no logra, como no se esfuerce mas, ser lo suficientemente conocido para imponer sus ideas, liderazgo y proyecto con el que se a todos se les llena la boca y del que suelen carecer políticos y partidos.

No hay tiempo ni para tanto ni para todo y él debe elegir.

Fdo: Fernando García Aparicio