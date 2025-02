Mujeres solas en la noche

Viernes, 07 Febrero 2025 08:36

Juana Largo reflexiona sobre el mundo actual, globalizado y conectado, pero donde la soledad castiga a muchos seres humanos, entre ellos a muchas mujeres.

Mujeres solas en la noche

Ahora se puede decir mejor: en nuestro planeta uno que viva en una ciudad y vea el paisaje nocturno de ésta, cuando están encendidas las luces de todas las casas, y puede mantenerse en la altura para ver su ciudad y poder pensar que hay mucho mundo de noche, pero que está oculto… y preguntarse: ¿Qué pasa en esas casas, en su interior? ¿Qué hace todo el mundo encerrado en su piso cuando es de noche y la ciudad se recoge como se recoge un gato hecho un ovillo? ¿En qué pensará todo el mundo que, ahora, con lo nocturno, resulta que se da una unanimidad casi total en todos los vecinos y los coterráneos, como una solidaridad tumbada por el cansancio bajo la luna y las estrellas?

Y de lo primero que se puede pensar es que no todas las casas son iguales. Por eso queremos hacer desde aquí mención a algunas personas, cada vez, desgraciadamente, más, que se hallan como depositadas en su vivienda durante la noche y que pueden llevar una vida que no les gustaría llevar ni a ellos ni a muchas otras personas. Hay muchos ancianos y ancianas en soledad en la noche de la ciudad, como hay muchas personas que padecen alguna enfermedad, todos recogidos en las habitaciones de esas casas que decimos en la ciudad. ¿Y las mujeres…? Me refiero a no todas las mujeres, que pueden sentirse acompañadas, sino a unas especiales cuyo número o estadística está creciendo no solo en esta ciudad sino en muchas ciudades del mundo, como si una epidemia de malos afectos embargara a esas personas y creara y volviera a crear muchas más personas en la misma situación, como si pareciera que estuviera de moda y esas mujeres que queremos señalar aquí, no tuvieran remedio en su postración ante el inmenso mar del mundo de las ciudades grandes y medianas y pequeñas de la noche.

Son las mujeres solas. No por propio deseo, sino obligadas. Todas las muchas mujeres que esta especie de sistema de producción va dejando caer en las viviendas en donde ellas, esas mujeres, paran metidas en un tabuco y hacen su vida en su casa, pero que se sienten solas. Ahora mismo se está empezando a tener en cuenta los fenómenos restrictivos para la vida de muchas personas habitantes sobre todo de Occidente, aunque también en Oriente, para contabilizar como una segregación propia de nuestras sociedades capitalistas que condenan a la soledad a muchísimas personas, como se dice aquí.

No nos habíamos dado cuenta de que el capitalismo no solo crea pobreza material, sino también pobreza moral y sobre todo la soledad de un innúmero de mujeres que, por razones de que puedan ser, verbigratia, viudas, u otra condición que les ataña, como, por ejemplo, no encontrarse en un núcleo familiar de vida, ya sea por la causa que sea, pero también porque la cohesión del cuerpo social se ha deshecho y ahora se da un inmenso panorama de personas no solo solas sino también en situación de vulnerabilidad, del mismo modo que, en las aldeas gallegas los hombres se van a la mar, y las mujeres se quedan ocupando el pueblo pero solas y esperando algo bueno para el día que pasan, y también para el ansiado regreso de los maridos que, por cuestiones de trabajo, han tenido que dejar a sus familiares mujeres solas.

Luego hay columnistas que nos hablan de que todo tiene su arbitrio propio y que no son tantas las mujeres del mundo que están solas, aunque todas recuerdan y esperan a la vuelta de los hombres que habían conocido en su juventud y ahora se han quedado sin referencia alguna de hombres cercanos con los que compartir la vida porque no es que esas mujeres tengan la culpa y tuvieran vicio, sino por el mismo mecanismo que se da al desarbolar un bosque y crece un desierto y en este sentido, porque la máquina de la producción no para y es una apisonadora que no deja de funcionar, llevándose lo que se tenga que llevar, por ejemplo el calor humano de las mujeres solas en las noches de las ciudades del mundo que tienen que resignarse día tras día a que no entre no solo en su casa el varón que esperan, sino ni siquiera visita alguna agradable y que les aliviara esa soledad creada por el mundo moderno.

Mujeres que ven la tele, que cosen, que leen novelas y que usan ordenadores, etc., todo el mundo de apéndices civilizatorios para su soledad que se les hace gravosa… Mujeres solas que se van a la cama pensando en el porqué de su soledad cuando ellas no lo habían ni soñado de niñas y que la inmensidad de tumulto productivo y de consumo abandona en un margen tal que si se diera una marcha o una carrera de los grupos sociales en pro de algo, mientras ellas, esas señoritas o señoras tiene que tragarse las grageas que les dan los centros de salud y por lo menos para poder dormir bien una noche. Aunque el problema sigue y el horizonte se hace ancho de vacío y deja atrás a los ejemplares de la especie que no han sabido adaptarse, si hacemos una lectura supuestamente evolucionista, que no se sabe si sirve ya eso… O el ejemplo actualísimo de una mujer que vive sola y por las noches se concentra en internet para matar su mal no dándose cuenta de que, a veces, en las redes, las amenazas son pródigas o frecuentes. El reto de la soledad de una mujer contra el resto de la vastedad del mundo.

¿Quién puede ahora moverse para evitar este nuevo fenómeno de la soledad del mundo, producido por unos tiempos impersonales y deshumanizados donde cada noche esas mujeres tienen que arreglarse el tiempo de esa noche y madrugada, para llenar o pensar en llenar esa ausencia y esa falta de comunicación, precisamente cuando los técnicos y los políticos nos dicen que los medios de comunicación ahora son muchos?

Ahora que el mundo, dicen, está conectado, pero en realidad no está conectado.

Fdo: Juana Largo