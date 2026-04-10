Industria y energia renovable

Viernes, 10 Abril 2026 08:33

Saturio Hernández denuncia en este artículo de opinión la imposibilidad de instalación de empresas en varias provincias españolas, entre ellas Soria, por la falta de suministro eléctrico, mientras proliferan los proyectos para la implantación de energía renovable en estos territorios.

Industria y energia renovable

Esto parece una petición de principio porque todo es positivo, si es útil; y si no lo es la respuesta es negativa. Y en energía renovable y en proyectos de instalación su utilidad, incluso con los informes de evaluación en sus distintos aspectos es siempre negativa y dos ejemplos son los que se expresan, porque los dos ejemplos que se especifican, como en otros casos, refuerzan el hecho de que la destrucción de paisaje previo, y las demoliciones que se necesitan hacer, árboles, campos de cultivo y un largo etcétera inciden en los habitats tradicionales, que no son de recuperación en ningún caso.

Y no son de recuperación, pues no se articula quién o quiénes pagan la supresión de lo que, hoy, se instala, y esa no previsión o dejarla para ese futuro normalmente lejano es un defecto de los informes, habitualmente favorables, pues o se contemplan por entero los aspectos todos y en todo momento de la instalación, o se ha de informar vetando las instalaciones, que esa generalización que hacen los promotores no es adecuada en derecho y contraria a los derechos de la sociedad, de la población de modo notorio. Las amistades de mujeres

Aquí rigen los mismos criterios que los de los informes urbanísticos, pues no establecer plazos precisos de ejecución de todos los aspectos urbanísticos es dejar a un futuro incierto ese futuro que es previsible, desaparición de empresas, y lo que falte por hacer es o se carga a los presupuestos y, eso, va contra los presupuestos económicos públicos, lo que es contrario a la realidad social del tiempo en que las normas se aplican, código civil.

Se ha de señalar, por ello, que se está, en la actualidad, en entredicho y entredicho negativo la importancia de lo fotovoltaico de las denominadas “enérgicas” energías renovable y su influencia en el suministro a la población y en el servicio a la continuidad de las industrias que requieren un suministro continuo y sincronizada y por medio del suministro sin solución de continuidad de energía para todos y sin apagones, como el de 28 de abril, pues la acumulación de energía renovable fue ineficiente, como los informes técnicos nos ha dicho, acreditado y demostrado.

Y esa influencia negativa se contempla en toda su fuerza con el histórico apagón del 28 de abril, ya no se sabe qué año fue, y tampoco interesa, pero todo ese apagón lo tenemos en la mente, en el pensamiento y en nuestro quehacer, que nos lleva a pensar, más o menos intensamente que el mismo se puede volver a producir, y mejor que no pase, ni por asomo.

Y seguimos viendo su virtualidad y realidad.

Recientemente se ha planteado para alegaciones el proyecto de una macro-instalación, con muy importante referencia y trabajo de ASDEN, que en la noticia de la Tribuna del Miron de 28-3-2026, señala, (y nos remitimos a la totalidad de la información),

“ASDEN advierte de macroproyecto híbrido eólico y fotovoltaíco en zona de Tiermes …

Asden-Ecologistas en Acción ha advertido que el MITECO ha puesto en su página web a información pública hasta el 30 de marzo el trámite inicial ambiental para definir el alcance del Estudio de Impacto Ambiental para su posterior Evaluación y Autorización de un gran parque eólico y fotovoltaico que afecta al sur de la provincia de Soria. …

A lo largo de todo extremo sur-oeste de la provincia de Soria se pretende instalar 49 aerogeneradores de grandes dimensiones, así como 161 hectáreas de placas solares; y una línea de alta tensión aérea de 24 kilómetros de longitud que afecta a los municipios segovianos de Ayllón, Lagunilla, Maderuelo; y a los burgaleses de La Vid, así como al soriano de Castillejo de Robledo y Langa de Duero.

Su potencia (575 MW) será casi la mitad de la potencia eólica total aproximada instalada ahora en la provincia de Soria. (263 MW -megavatios-)

La documentación del proyecto, denominado Proyecto Híbrido “Liceras”, promovido por la empresa Eólica Navarra S.L.U. consiste en una variada cartografía y en una memoría descriptiva, de cuya lectura ASDEN saca las siguiente información:

El proyecto "Liceras" no es una instalación convencional, sino un complejo híbrido de grandes dimensiones que integra energía eólica, solar fotovoltaica y almacenamiento por baterías (BESS). La infraestructura se extiende sobre una superficie de afección de aproximadamente 7.600 hectáreas, afectando a términos municipales de la provincia de Soria, y secundariamente a los de Segovia y Burgos.

Componentes técnicos destacados

Según la documentación técnica analizada, el complejo contará con una capacidad total de 575,73 MW, desglosados de la siguiente manera:

Módulo Eólico: Instalación de 49 aerogeneradores de 7,5 MW de potencia cada uno (cada uno equivale a 9 aerogeneradores de los actuales de la Sierra de Pela, y el conjunto equivalen a 409 aerogeneradores). La altura de su fuste es de 110 metros y 201 m incluidas las palas, sumando una potencia de 367,5 MW que se ubican a lo largo de todo el municipio de Tiermes y de Liceras, y secundariamente en el de San Esteban de Gormaz (localidades de Quintanas Rubias de Arriba, Torremocha de Ayllón y Torraño)

Módulo Fotovoltaico: Una planta solar compuesta por 016 fotovoltaicos, con una potencia de 184,8 MW. que ocupan 161 hectáreas, localizada en los municipios de Liceras y Montejo de Tiermes.

Un sistema de baterías con capacidad de 23,43 MW, en Cuevas de Ayllón

Infraestructura Eléctrica: El proyecto requiere la construcción de cinco subestaciones eléctricas (SET Elevadora I, II, III, IV y SET Colectora) y una red de líneas de evacuación de alta tensión aérea (66 kV y 220 kV) de 24 km de longitud que conectará con la red de transporte en la SET Zuzones 400 kV (REE), que pasa por Ayllón, Lagunilla, Maderuelo, Castillejo de Robledo, Langa de Duero, y la Vid y Barrios.

Impactos ambientales a considerar

Aunque el promotor presenta el proyecto como una medida necesaria para la descarbonización y la transición energética, resulta que lo ubican donde menos rechazo social puede haber y alejados de los centros de consumo de las grandes poblaciones.

Para ASDEN, su ubicación y la gran dimensión del proyecto conlleva impactos significativos que deben ser evaluados con rigor:

Ocupación del Territorio: La transformación de 7.600 hectáreas supone una alteración profunda de los usos del suelo…

Impacto Paisajístico y de Obra Civil: La instalación de 49 aerogeneradores de gran potencia y miles de paneles solares, junto con la red de viales, cimentaciones y subestaciones, modificará permanentemente el paisaje rural y natural de gran singularidad.

Fragmentación de Hábitats: La construcción de kilómetros de líneas eléctricas de evacuación y vallados perimetrales (se han identificado al menos siete zonas de vallado distintas en el proyecto) puede generar efectos de barrera para la fauna local.

En la zona hay una interesante población de aves rapaces, así como de esteparias las cuales no están bien reconocidas en las cartografías de la JCyL en la que se analiza la afección de los parques eólicos para las aves planeadoras.

El valor natural y cultural de la Zona hizo que hace más de 20 años con el proyecto LIFE VALLE DE TIERMES-CARACENA de la Asociación de amigos del Museo de Tiermes que elaboraron un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales con el objetivo de declarar la zona como parque natural. Algo que fue rechazado por la Junta de CyL. Tales valores deberían limitar en gran medida este proyecto, ya que su ejecución supondrá la desaparición de poder declarar la zona como Parque Natural, y los beneficios que ello conllevaría frente a este tipo de proyectos energético industriales que en la provincia de Soria no han contribuido a asentar población.

ASDEN va a presentar alegaciones … con objeto de que se eliminen aerogeneradores de las áreas más sensibles y se hagan los estudios con la calidad adecuada para valorar correctamente los impactos que van a ge1nerar, en especial: sobre la avifauna y sobre el paisaje.

Igualmente se referencia lo siguiente en la noticia, algo muy completo y detallado,

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1kKV7Me6fO1isjVHbaIN4Rj9s0C25nH8&ll=41.59758852558708%2C-3.438121500000002&z=10

Plazo de alegaciones y aportaciones: hasta 30 de marzo de 2026

Acceso a la documentación:

https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/navSabiaDestacados.

Todo esto que es importante, permite indicar que los parámetros que fundamentan la petición de la empresa se hacen con algo y con motivos superados por los últimos datos sobre los hechos, apagón sobre todo.

Y por ello deberían de servir para denegar en su integridad el proyecto, que ya no tiene efectividad, por su incidencia y su inefectividad en la energía, ni en el suministro constante y cotidiano las 24 horas los 365 días, porque no pueden existir saltos de suministro energía, que, de existir, o de producirse, generarían daños en las industrias y en los vecinos/as y en los servicios en su totalidad e integridad.

Eso no tiene contestación, porque la ineficacia de la energía fotovoltaica, o eólica, o similar-renovable- no está permitiendo incrementar la potencia a instalar en las provincias, y, así, recientemente en Burgos, (Diario de Burgos, 11.9.2025), una información indicaba que una industria, fábrica de ladrillos, con una previsión de inversión de unos 11 millones de euros, no podía instalarse por la inexistencia de capacidad eléctrica para nuevas empresas y por la imposibilidad de establecer potencia eléctrica para admitir las ampliaciones de empresas e industrias como las de la noticias de Burgos.

Pero la incidencia del informe, los procedimientos de la Ley 21/2013, debería de llevar a la oposición de la instalación, entre otras cuestiones por las siguientes, y eso a título ejemplificativo;

-La Ley 21/2013 que regula los procedimientos que han de prever el próximo futuro y el no obstaculizar, aun sibilinamente, otras instalaciones, pues las mismas tienen derecho a la instalación y la potencia que debe ser libre y necesaria y posible para atender en un largo tiempo y previsión las necesidades de las industrias y servicios,, pero los mismos deben llevar al cumplimiento de la reciprocidad de servicio en la zona de influencia y en el sector de ubicación;

-Los primeros artículos de la señalada Ley 21/13 establecen el derecho de instalación no sólo de una empresa o actividad, sino de tantas otras que tengan reales posibilidades de instalación y necesiten potencia eléctrica.

-Esa ampliación de potencia eléctrica, de mayor potencia, debe ser un servicio de neutralidad y de utilidad pública y de interés general y para todas las provincias.

“La electricidad, mejor dicho, su acuciante ausencia es el principal problema al que se enfrenta el desarrollo industrial de Burgos y, por extensión, de la mayor parte de España. La realidad es muy preocupante: En la provincia no existe en la actualidad ningún nudo de conexión disponible y abierto para facilitar la energía suficiente para la implantación de nuevos proyectos empresariales. Son 124 nudos repartidos por todo el territorio, con especial presencia en los grandes centros urbanos e industriales (Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro), y en solo 6 centros se podrían contemplar suministros en el largo plazo, siempre y cuando se refuerce la red de distribución, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el país.

Este es el preocupante panorama que dibujan los mapas de capacidad de consumo para conectar la demanda, unas herramientas digitales y públicas, supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde este martes están obligadas a publicar y actualizar todos los gestores de la red de distribución, entre ellos I-DE Iberdrola, compañía hegemónica en el territorio provincial.

Los mapas ofrecen información de cada nudo de la red con tensión superior a 1 kilovoltio (kV) y su primera publicación deja claro un mensaje: el 83,4% de los puntos de suministros disponibles en la geografía española están saturados y no pueden atender nuevas demandas de energía, lo que congela cualquier posibilidad de crecimiento industrial en su entorno.

La falta de electricidad es ya un problema empresarial de primer nivel.

En el caso de Burgos, ese porcentaje se dispara hasta el 100%, lo que supone un serio hándicap para cualquier proyecto industrial que se plantee en los próximos años, desde la implantación de los centros de datos, claves para atender los requerimientos de la economía digital, pasado por los grandes proyectos de descarbonización de los procesos industriales en marcha, hasta la implantación de la red de cargadores para los vehículos eléctricos o la puesta en funcionamiento de la economía del hidrógeno, que también necesita de la electricidad en sus procesos.

El problema que tiene Burgos no es exclusivo y también lo sufren a nivel regional Ávila, Segovia y Soria, mientras que las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, León y Salamanca mantienen porcentajes mínimos de disponibilidad eléctrica, entre el 17% y el 4%, lo que les otorga una ventaja competitiva a la hora de atraer industria en estos momentos. Hay otros territorios vecinos, como es el caso del País Vasco o La Rioja, que están igual que Burgos, saturados.

La falta de energía y la enorme competencia en torno a la misma entra así de lleno en los ya acuciantes problemas a los que se enfrenta el futuro industrial de Burgos: la falta de mano de obra cualificada, suelo industrial competitivo, competencia de otros territorios y países, cambios de los modelos productivos como en la automoción. …

El mapa de consumo confirma que en Burgos, (y en Soria cuál es la necesidad), hay una demanda ocupada de más de 1.050 megavatios de potencia (MW), siendo sus principales puntos de consumo los grandes polígonos industriales.

Los mapas dejan claro que, en estos momentos, no hay posibilidad alguna de atender proyectos industriales que superen demandas de decenas de MW (que ya son la mayoría) e incluso lo hay que superan el centenar.

La única alternativa a largo plazo la presentan los 6 nudos que tienen posibilidades de refuerzo y que se ubican en Briviesca (2), Cerezo de Río Tirón, Pancorbo, Quintanapalla y Villafranca Montes de Oca. Estos nudos, detalla Iberdrola, podrían ganar capacidad condicionada a la ejecución de refuerzos en la red de distribución.

Soluciones. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), a la que pertenecen Endesa, Iberdrola y EDP España, explica que el origen de la saturación no solo obedece al incremento de solicitudes de acceso y conexión sino a que, en los últimos años, «se ha seguido un ritmo inversor y unos criterios distintos a los que exigía al crecimiento de la demanda, mucho más intenso y concentrada en determinados puntos».

Por ello, ven «imprescindible» reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica.

Eso requiere, a su juicio, tener un esquema regulatorio y modelo retributivo que permita la realización de las inversiones para lo que se precisa, por un lado, un modelo retributivo «coherente y estable» que asegure la recuperación de las inversiones y, por otro, una retribución financiera adecuada que permita el pago de los capitales (recursos propios y ajenos) y atraiga la inversión necesaria, incentivando las inversiones que sirvan para incrementar la capacidad”.

Más de la mitad de la electricidad consumida en la provincia, el 54,7%, es de uso industrial. Burgos es la provincia de la región con mayor consumo en este ámbito y se ve muy afectada por los problemas en la demanda

Al mismo tiempo se considera fundamental contar con una planificación ágil y mecanismos rápidos que permitan reforzar la red allí donde la demanda lo requiera, evitando cuellos de botella que frenen la transición energética y procedimientos para liberar capacidad. «Sin estas condiciones, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica, desaprovechando el potencial de las energías renovables y limitando el crecimiento económico y la competitividad que la electrificación puede aportar a España», concluyen.

En este mismo sentido la crítica al macroproyecto de Chiva que se referencia como,

“Diferentes asociaciones y el Ayuntamiento consideran un peligro para la flora y la fauna autóctonas el parque de 420 hectáreas

La empresa instaladora, una multinacional italiana, asegura que cumple los requisitos que pide el Ministerio de Transición Ecológica y que son ejecución de 4 millones de metros cuadrados y 220.000 paneles solares a poco más de un kilómetro de la sierra de Chiva. Es el proyecto de parque fotovoltaico que, según asociaciones de la zona, amenaza la biodiversidad del paraje municipal más grande de la Comunitat Valenciana. “El límite del macroparque llegaría hasta el pie de monte, hasta la parte protegida”, asegura Emilio Morales, alcalde de Chiva. “Además, la cuenca del barranco del Poyo, donde está prevista la construcción, es el segundo aporte de agua dulce para la Albufera, con lo que la impermeabilización de toda esta superficie tendría sus consecuencias”.

“La impermeabilización de esta superficie tendría consecuencias negativas“

Los efectos no quedarían ahí. Según Vicente Serena, de la Plataforma para el estudio y la conservación de la sierra de Chiva, las 420 hectáreas son “una barbaridad”. No en vano, añade, “nos encontramos en un paisaje totalmente agroforestal, son las últimas dehesas valencianas formadas por un mosaico de garroferos, almendros y viña. Contamos con casi un centenar de árboles monumentales de interés local. Además, este hábitat es el apropiado para un montón de especies, sobre todo aquellas en peligro de extinción como el águila culebrera, el águila real o el búho real”.

La carrera por las energías renovables

La oposición a proyectos de gran envergadura de energías renovables no es nueva. Hace unos días, el pleno de Teulada Moraira rechazó la instalación de un parque eólico en la sierra de Cel.letes. Lo mismo ocurrió un poco antes en Benissa. El argumento de las instituciones es siempre el mismo: sí a las energías renovables, pero no a la destrucción del paisaje, o la fauna y flora autóctonas. Un equilibrio delicado, en plena carrera de la Comunitat Valenciana y de España en general para ajustarse a las peticiones de la Unión Europea, en el marco de la Agenda 2030.

La cronología en el caso de Chiva es particular: la empresa presentó el proyecto directamente al Ministerio de Transición Ecológica, sin pasar por el Ayuntamiento o la Conselleria. ¿La razón? Todas las propuestas que superan los 50 MW de potencia se negocian directamente con el Estado. El parque fotovoltaico de Chiva tendría 125 MW. “La instalación de centrales de generación renovable es una actividad libre, tal y como marca la normativa europea”, aseguran desde el Ministerio. “Cualquier promotor puede presentar un proyecto que estará sujeto a un procedimiento reglado de autorización administrativa y evaluación ambiental antes de su aprobación”.

“Cualquier proyecto está sujeto a la evaluación ambiental previa“

Es en este punto donde instituciones y asociaciones de Chiva plantean su queja. El proyecto ya ha sido publicado en el BOE y, aunque se está en periodo de alegaciones, los informes que pueda presentar cualquier organismo, como el propio Ayuntamiento o la Conselleria, no son vinculantes …”.

Estos pequeños ejemplos deben o deberían de llevar a una consideración de los efectos de los informes de impacto, pues conforme a la Ley, con la interpretación de las normas de Código civil, atender a la realidad social de tiempo de aplicación y que permite los primeros artículos de la Ley 21/2013 y es en pocas palabras, un macroproyecto, y los ejemplos están ahí, y son pequeña muestra, si no afectan en el mix eléctrico para la continuidad y regularidad del suministro han de tener el informe negativo de no instalación.

No se nos diga que funcionan sólo en su área territorial, porque se integran por su propia naturaleza en el conjunto.

Ello permite también indicar que en relación al proyecto de Soria, como afecta a más de una provincia requiere el informe de las Diputaciones provinciales respectivas.

Fdo: Saturio Hernández