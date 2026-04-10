El circuito provincial de bádminton inicia el domingo su vigésimo novena edición

Viernes, 10 Abril 2026 16:08

El próximo domingo iniciará su andadura la vigésimo novena edición del circuito provincial de bádminton, una de las competiciones más longevas del deporte provincial federado.

El actual formato contempla la celebración de tres pruebas.

Con anterioridad a este circuito se disputaba el campeonato provincial en una única competición.

Las tres jornadas tienen fecha, siendo la primera la que se celebrará el próximo domingo día 12, a la que se añadirán dos citas más, en septiembre y en octubre.

Esta competición además de dirimir al campeón provincial pretende completar el calendario de competiciones para los jugadores sorianos.

Las categorías que están convocadas son la absoluta, la sub-19 y la sub-15, tanto para las modalidades de individual y de dobles.

Los favoritos para renovar el título serán los ganadores de la edición pasada, siendo Jorge Peñaranda doble ganador en la categoría absoluta junto a José Carlos Pérez, misma situación para los sub19 partiendo como doble vencedora Isabel Corchon haciendo pareja con Carmen Gómez, mientras que dentro de los más pequeños será Adrián Alonso el rival a batir junto a Yaiza Castro.

La prueba se desarrollará en el polideportivo de la Fuente del Rey comenzando a las nueve de la mañana para finalizar en las horas centrales de la tarde.