Guardián de España

Viernes, 30 Mayo 2025 21:09

Veronika Polomarenko, alumna ucrania de segundo de Bachillerato en el IES Castilla, en Soria, ha sido la ganadora de la última edición en Soria del concurso escolar "Carta a un militar español". La Subdelegación de Defensa en Soria le ha entregado esta tarde el premio en un acto donde ha leido la carta ganadora, que puede leer a continuación.

A ti, guardián de España, portador de una historia de honor y sacrificio:

Desde épocas inmemoriales, hombres y mujeres como tú habéis representado el escudo y la espada de este país. No eres simplemente un militar, eres el reflejo de generaciones que han estado forjando una España con valentía y lealtad inquebrantables. La historia ha visto a personas como tú levantar el rostro ante la adversidad, resistir cuando todo parecía desvanecerse y avanzar cuando otros habrían retrocedido. Te reconozco en los Tercios que aterrorizaron a Europa, en aquellos que en Bailén desafiaron a un imperio, en los que protegieron con dignidad vuestras tierras más allá del océano. Sin embargo, también te veo hoy, con la misma determinación, cruzando fronteras no con el objetivo de conquistar, sino con el de proteger, portando el estandarte de España.

Pero no te escribo solo desde una admiración distante. Te escribo desde la herida abierta de la guerra, desde el dolor de haber visto a mi propia familia vestirse de uniforme por necesidad. Soy ucraniana. La guerra con Rusia ha dejado huellas en mi corazón, con fuego y pérdidas. He visto partir a amigos y no regresar, he abrazado a seres queridos por última vez sin saberlo. He sentido el terror de cada sirena, el temblor de cada explosión, la incertidumbre de cada despedida. Por eso, cuando veo a soldados como tú en misiones de paz, entiendo lo que implica tu sacrificio. Reconozco la fortaleza que requiere ponerse en pie cuando todo lo que amas se tambalea. Eres más que un soldado, eres un escudo para quienes no pueden protegerse, eres una antorcha de esperanza en medio del caos.

Ahora vivo en España y también he podido ver que tu papel va mucho más allá del combate. No solo eres un soldado en el campo de batalla, también eres de los primeros en extender la mano cuando la naturaleza golpea sin piedad. Te he visto luchando contra incendios que devoran bosques enteros, rescatando familias atrapadas por las inundaciones, llevando ayuda cuando un terremoto deja todo en ruinas. En cada desastre, ahí estás, sin pedir nada a cambio, solo con la determinación de proteger y servir, pero quiero que sepas que tu esfuerzo no pasa desapercibido. Y no lo digo solo desde mi propia experiencia con la guerra, sino también por quienes han vivido aquí tragedias como la DANA, la erupción del volcán de La Palma, o los incendios, que hicieron perder sus hogares, sus recuerdos y, en muchos casos, la vida que con tanto esfuerzo habían construido.

En cada esfuerzo por proteger a los más vulnerables, llevas contigo no solo la bandera de España, sino también la carga de todas las promesas de un mundo mejor. Por ello, con la mano en el corazón, rindo homenaje a tu sacrificio y dedicación. Porque mientras haya un corazón español dispuesto a proteger su hogar, tu juramento permanecerá eterno.

Con profunda admiración y respeto hacia tu deber,

Fdo: Veronika Polomarenko