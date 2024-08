CARTA AL DIRECTOR / Nuevos carriles bici en la ciudad

Lunes, 05 Agosto 2024 13:30

Daniel Rodrigálvarez Encabo denuncia en esta carta al director la persistente idea del Ayuntamiento de Soria de inundar la ciudad con carriles bici sin equilibrio alguno, cuando la ciudad es ya, de por sí, por su falta de industrialización, lo suficientemente sostenible y saludable desde el punto de vista ambiental.

CARTA AL DIRECTOR / Nuevos carriles bici en la ciudad

Nuestro querido Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, sigue con su persistente idea de inundar Soria con carriles bici y ahora está previsto que, a partir del próximo septiembre, se inicien las obras para su instalación en las calles de Santo Tomé, San Benito y la Avenida de Valladolid. Un total de casi 2,3 kilómetros que va a comportar, además, la eliminación de unas 100 plazas de aparcamiento en la zona centro de la ciudad.

Todos estamos de acuerdo en mejorar las condiciones ambientales de la ciudad y hacerla cómoda y útil para los ciudadanos. Pero las actuaciones a llevar a cabo para lograr ese objetivo han de ser proporcionadas, como se dice ahora, valorando las ventajas de su implantación con los perjuicios que puedan provocar, teniendo en cuenta, además, experiencias anteriores, si las hubiere, para decantarse por la solución más adecuada, si es que realmente se precisara de alguna actuación.

Nuestra ciudad, debido a su dimensión, baja población, altitud, escasa industrialización y baja circulación de vehículos, es una ciudad ambientalmente saludable en comparación con otras ciudades españolas y prácticamente no precisa de actuaciones, entre ellas cambiar el modo de movilidad del coche a la bicicleta. Soria no es Holanda y no tenemos la cultura ciclista que el Ayuntamiento pretende inculcar. Un ejemplo claro es la baja, por no decir bajísima, utilización del carril bici, hace años instalado en la Avenida de Mariano Vicen, como habrán podido constatar los servicios municipales.

Y si la experiencia demuestra la escasa utilidad de los carriles bici, ¿Por qué se empecina el Ayuntamiento en implantar nuevos carriles? ¿Por aprovechar los Fondos Europeos? Con todos mis respetos, me parece una decisión absurda e innecesaria, que va a procurar escasas ventajas y si grandes perjuicios, como la eliminación de plazas de aparcamiento en una zona de casas de construcción antigua, que no disponen de garaje y los vecinos se verán obligados a buscarse la vida para aparcar en otros lares, así como incrementando la circulación por dichas calles, ya bastante saturada, que provocará atascos y mayores emisiones de contaminantes de los vehículos, pues esa vía se ha convertido en la verdadera vía de circulación de Soria al haber cerrado y no querer abrir la comunicación Norte - Sur (Calle del Ferial – Calle Alfonso VIII). Por el mantra ambiental, se está convirtiendo Soria en una ciudad incómoda, especialmente en los alrededores de la almendra central, que ha quedado muy peatonal para beneficio de los turistas pero, en general, en detrimento de los vecinos que la viven todo el año.

¿No sería mejor emplear los Fondos Europeos en otras actuaciones? ¿Y si no puede ser así, por tener que estar relaciones los fondos con ese tipo de objetivos, renunciar a los mismos y cederlos, en un acto de solidaridad, a otras ciudades que tengan verdaderos problemas ambientales y emplear el dinero que ha de aportar el Ayuntamiento en obras eficaces? No estaría mal que el señor Alcalde nos informara adecuada y exhaustivamente a los ciudadanos de esas decisiones, pero parece ser que, como su admirado Presidente del Gobierno, ese es un capítulo que no debe estar en el código de buenas conductas del PSOE.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo