¿Algún primer ministro en Europa puede permitirse traicionar y acabar con su nación?

Sábado, 08 Febrero 2025 08:07

Amalio de Marichalar realiza en este artículo de opinión preguntas sencillas pero que parecerían una auténtica broma de mal gusto dado que a ningún primer ministro europeo se le iría la cabeza con un encadenamiento de locuras o de verdaderas maldades, o de las dos cosas juntas, para gobernar su nación.

¿Hay algún precedente en Europa en donde un Fiscal General del Estado este imputado y además conteste con una estrategia de defensa similar a la de los terroristas en donde se venga a no reconocer al Tribunal Supremo y sus bien definidas atribuciones?

¿Cabe en algún país democrático que un Fiscal General del Estado pase información prohibida de un ciudadano anónimo para atacar a una responsable pública de otro partido y como apunta todo pasársela a presidencia del Gobierno y como no … sabedor el presidente del Gobierno de ello directa o indirectamente y más tarde borrado de todos los mensajes, para eliminar pruebas entre ellos?

¿Un presidente de Gobierno europeo puede estar rodeado de corrupción hasta las cejas, incluida su mujer y hermano, su gobierno y su partido y no contestar o decir que no va con el?

¿Cabe en Europa que alguien que incumple los más mínimos estándares de “compliance” pueda ostentar cargo público por pequeño que fuera?

En virtud de lo anterior, ¿cabe en Europa que todo un primer ministro no solo no cumpla los más mínimos estándares de “compliance” sino que imponga un catálogo de normas de indecencia como sistema para ostentar su cargo?. Esto es algo jamás siquiera contemplado ya que lo que se puede debatir es un grado mayor o menor de “compliance” - en lo cual un mínimo caso de incumplimiento o incluso de duda por pequeña que fuera de incumplimiento el cese es automático…. - , pero que en este caso la norma sea un código exclusivo de ejercicio perverso del poder… eso no hay siquiera preparación para cualquier mínima previsión de esta incomprensible circunstancia.

¿Cabe en Europa alguien que para ser primer ministro deba su cargo a terroristas y golpistas condenados y también a prófugos de la justicia huidos al extranjero con los que el presidente de un gobierno dialogue a diario para prolongar su mandato?

¿Cabe en Europa alguien que para ser primer ministro haya comprado corruptamente su cargo a quien le ha fabricado, y el consentido, una ley de amnistía a la medida e incluyendo a última hora el terrorismo porque una vez acordado todo si no se reabría el acuerdo para incluirlo no habría siete votos a cambio para la investidura?

¿Cabe en Europa alguien que presuma de tener a sus órdenes al Fiscal General del Estado y también al presidente del Tribunal Constitucional y que su ministro de Justicia diga que no hay pruebas en el auto del Supremo, cuestionando al Juez que investiga al Fiscal General del Estado, y en la propia comparecencia del Fiscal General en el Supremo prácticamente se acuse de prevaricación al Juez?

¿Cabe en Europa alguien que para ser un primer ministro rebaje las penas a asesinos terroristas y permita homenajear a tanto vil terrorista despreciando a las víctimas del terrorismo y sus familias a diario, puesto que eso y muchas más cosas inconfesables que no conocemos los españoles le permiten también unos mínimos votos para seguir en el gobierno día a dia? ¿Cabe esta lacerante monstruosidad en un ser normal en Europa?

¿Cabe en Europa alguien que con responsabilidad de primer ministro quiera dividir su nación y sus territorios y ceder sus fronteras a los enemigos, como ocurre en España ? ¿Imaginamos eso en Francia o Portugal o Alemania donde sus primeros ministros pactaran por fases la desintegración de su nación?

¿Cabe en Europa un primer ministro cuyo plan es desintegrar, dividir y deshacer la concordia de sus ciudadanos?

¿Cabe en Europa un primer ministro cómplice de una narcodictadura y de un usurpador señalado por delitos de lesa humanidad por NU?

¿Cabe en Europa un primer ministro que ante una tragedia nacional, a propósito lleve las ayudas cuatro días después y no permita las de Francia en Valencia al día siguiente del horror?

¿Cabe en Europa que ayer mismo el ministro de Justicia haga unas declaraciones tras la renuncia del hermano del presidente del Gobierno diciendo que hay una cacería de organizaciones de la ultraderecha y que espera que se esclarezcan cuanto antes todas las mentiras que se están vertiendo y exigiendo a la jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares simplemente por no pensar como ellos y añadiendo que le gustaría que también los palmeros de esa jauría ultra cuanto antes pidan perdón a las personas honestas acosadas por organizaciones ultraderechistas? ¿Es esto mínimamente normal ante una persona imputada por mucho que sea el hermano del presidente del Gobierno y a todas luces haber sido creado un puesto desde Moncloa para el, además de otros hechos nada ejemplares que se investigan y el presidente del Gobierno no dar ninguna explicación y menos dimitir ante la falta de decencia por organizar tal situación?

Por cierto nos pidió hace unas semanas el presidente del Gobierno en sede oficial europea que había que pedir perdón porque “su” Fiscal General del Estado no tenía nada en su teléfono …. ¿Que nos pide hoy el presidente del Gobierno tras su comparecencia en el Tribunal Supremo y despreciar gravisimamente a dicho Tribunal? Según su ministro de Justicia, es decir según el, que no hay pruebas para imputar a “su” Fiscal General del Estado. Es de tal gravedad esta situación en la que ya el Gobierno ha dado el paso de mofarse abiertamente de la Justicia, que un nuevo golpe y excepcionalmente grave al estado de derecho está perpetrado el presidente del Gobierno de corte absolutamente tiránico - dictatorial y sin la más mínima decencia en su ejecución.

Ante tales hechos de gravisimo y excepcionalmente maquiavélico golpe de estado donde el presidente del Gobierno emula a Nerón y tiene en el mismísimo Tribunal Supremo su cómplice para bloquear perversamente el estado de derecho, Europa no está reaccionando en absoluto. Los españoles hemos de salir masivamente a la calle ante esta jamás osada traición en nuestra historia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde dé Ripalda