Unión de Uniones critica la demagogia de PACMA con el lobo

Miércoles, 05 Febrero 2025 15:47

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la nota de prensa publicada en distintos medios donde PACMA ataca a los ganaderos, señala la demagogia en la que cae este partido político y se pregunta qué hacen ellos para proteger al medio ambiente.

PACMA ha asegurado que el uso de cebos envenenados ha sido una causa conocida de muerte no natural para los lobos desde el siglo XIX, motivado principalmente por los daños que causan a la ganadería.

"Las principales amenazas actuales para los lobos incluyen la persecución directa mediante veneno, lazos, disparos y otras técnicas de caza. La falta de sanciones administrativas en los cotos de caza donde se encuentran animales envenenados fomenta la impunidad, dificultando la solución del problema" ha resaltado.

Entre 1993 y 2017, se registraron 133 muertes de lobos por veneno, principalmente en Castilla y León, Asturias y Galicia, según los datos de PACMA.

La organización de productores agrarios ha insistido, al contrario, en que la supervivencia del lobo no es una responsabilidad de los ganaderos, al menos no en exclusiva, y no tiene que vivir a costa de su actividad y sus animales.

En este sentido, ha destacado que los agricultores y ganaderos, con su trabajo, ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas, pero no tiene que tener la prerrogativa de dar de comer con el ganado al lobo.

Unión de Uniones ha criticado que PACMA saque a colación un estudio del siglo XIX y señale a la vez en el eje del mal a los ganaderos.

La organización agraria ha criticado que cuando se habla de “recuperar” siempre toca arremangarse al medio agrario y nunca al urbano, ni a sus infraestructuras para que la naturaleza campe a sus anchas.

“¿Por qué el lobo tiene que recuperar su espacio en mi parcela que tengo vacas y no en Parla donde hace 200 años habría ciervos, jabalíes y lobos?”, ha asegurado Luis Cortes, coordinador estatal de Unión de Uniones.

“Creemos que PACMA tiene una visión obcecada de la realidad y tiene que entender que el lobo no puede vivir a costa de nuestros terneros”, ha añadido.

La organización ha recordado que recientemente una granja de San Lorenzo del Escorial ha sufrido hasta cinco ataques consecutivos acabando con 11 corderos, 4 ovejas y 4 sementales de gran valor genético, a pesar de las medidas de protección implementadas, como perros mastines, pastores eléctricos, teleras y mallazos.

“Que nos cuenten los de PACMA qué se supone que tenemos que decir o qué hacer. No queremos acabar con el lobo, queremos acabar con sus ataques y crear un marco de convivencia gestionable”, han concluido desde Unión de Uniones.