Un cupón contra la violencia de género

Miércoles, 23 Noviembre 2022 09:27

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 24 de noviembre.

Cinco millones de cupones difundirán esta efeméride que tiene lugar cada 25 de noviembre y a la que el Grupo Social ONCE dedica además un manifiesto para destacar que “ayudar a una víctima no es una opción, es su derecho y nuestra obligación”.

De hecho, más de cien mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género -en algunas de ellas provocada por la violencia-, se incorporan cada año como trabajadoras al Grupo Social ONCE.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su detección y erradicación.

La Asamblea General de Naciones Unidas asumió la convocatoria iniciada por el movimiento feminista para conmemorar esta fecha.

El Grupo Social ONCE ha elaborado un manifiesto en el que señala que se trata de una fecha “para la reflexión, el recuerdo, para llamar la atención sobre la importancia de detectar y denunciar como sociedad estas situaciones, y para expresar abiertamente la solidaridad con las 1.171 mujeres asesinadas en nuestro país desde que en 2003 comenzaron a registrarse estos casos”.

Y alerta de los riesgos aún más elevados de las mujeres con discapacidad que, según un informe del Parlamento Europeo, están expuestas a un riesgo cuatro veces mayor de sufrir violencia sexual que sus compañeras sin discapacidad.

Mientras, la Macroencuesta de Violencia de Género elaborada por el Ministerio de Igualdad desvela que las mujeres con discapacidad experimentan mayor violencia física y sexual (20,7% frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad), y que sus secuelas psicológicas son muy superiores (77% frente al 69,4%).

No mirar a otro lado

“La violencia machista -continúa el manifiesto- afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad, y el número de éstas crece cada año a consecuencia de la violencia. Además, la pandemia ha multiplicado todos estos datos, y el retorno a la normalidad y al entorno laboral presencial son vividos por los maltratadores como una pérdida de control que se traduce en aumento de la violencia física”.

El Grupo Social ONCE defiende “que ayudar a una víctima de violencia de género no es una opción, es su derecho y nuestra obligación. No queremos mirar a otro lado ni pensar que es un tema privado; es una violación de derechos humanos ante la que deseamos actuar para que la mujer afectada tenga una segunda oportunidad basada, entre otras cosas, en la independencia económica que le proporciona tener empleo”.

“El 59 por ciento de las personas que trabajan en el Grupo Social ONCE tienen discapacidad, y en algunos casos ésta ha sido provocada por situaciones de violencia de género. No podemos ni queremos quedarnos al margen, seamos mujeres u hombres, tengamos o no discapacidad, el compromiso es compartido y el esfuerzo constante”, añade el manifiesto, antes de recordar que más de 100 mujeres víctimas, con y sin discapacidad, se incorporan cada año a nuestra plantilla.

En este sentido, desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion se trabaja conjuntamente para “seguir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género mediante el desarrollo de nuevas medidas para detectar y atender estas situaciones”.

La ONCE ha aprobado recientemente su IV Plan de Igualdad, que incorpora mejoras como la ampliación a 36 meses del periodo de suspensión del contrato si el proceso judicial lo justifica; la flexibilización para acreditar faltas de asistencia al trabajo; y la incorporación de un permiso para acompañar a los menores a servicios de atención psicológica prescritos por esta violencia.